Zutana (19): – De spurte om jeg tenker på moren eller faren min når jeg har sex

I slutten av 2022 kunne God kveld Norge avsløre at lege og professor emerit Esben Esther Pirelli Benestad (73) stod i fare for å miste sin autorisasjon som lege.

Grunnen til dette var blant annet at flere fastleger hadde sendt bekymringsmeldinger til Statsforvalteren i Agder. Et av kjernepunktene i saken var at Pirelli Benestad har unnlatt å henvise pasienter til Rikshospitalet.

Onsdag ble den endelige beslutningen om at hen blir fratatt autorisasjonen kjent.

Det er Statens helsetilsyn som har tatt avgjørelsen.

– Jeg er helt utslitt nå. Tror ikke jeg klarer å si noe fornuftig før i morgen, annet enn at jeg er dypt urolig for hvordan det vil gå for alle dem som er avhengige av meg, uttalte Pirelli Benestad i en melding til God kveld Norge onsdag.

Flere reagerer nå på Statens helsetilsyns avgjørelse.

En sterk redsel

Leder i organisasjonen FRI Rogaland, Karoline Skarstein (30), mener samfunnet mister en veldig spesiell ressurs.

– Jeg hadde min første time hos Pirelli Benestad i oktober 2021, og har hatt jevnlig oppfølging siden det, sier Skarstein til God kveld Norge.

Hun mener Pirelli Benestad har gitt henne et helt annet liv.

– Det siste året har handlet om å leve - ikke bare overleve. Og det er takket være hen, ingen andre deler av helsevesenet, sier Skarstein.

Hun synes det er rart at det skal være så «enkelt og udramatisk» for Helsetilsynet å frata henne, og veldig mange andre, den hjelpen Pirelli Benestad har tilbudt.

Hun beskriver en sterk redsel rundt det som har skjedd, og sier at det var tungt å motta nyheten.

– Jeg blir jo redd for folka mine, for andre transfolk, for venner og kjente.

LITE TILLIT: Karoline Skarstein er redd for hva som vil skje videre. Foto: Renate Wiik

Videre forteller hun at mange i LHBT+-samfunnet sliter med tillit til helsevesenet, og at Benestad her har vært avgjørende.

– For mange har hen vært den de kan henvende seg til i hele landet. Den som har hatt tid til dem, sier Skarstein.

Se Helsetilsynets svar litt lenger ned i saken.

Kritisk til Rikshospitalet

Videre hevder Skarstein at hun kjenner til flere tilfeller ved Rikshospitalet der pasienter ikke skal ha fått kontrolltimer. Når de først har blitt kontrollert, skal de ifølge Skarstein ha fått feil dose.

God kveld Norge har snakket med flere pasienter som støtter Skarsteins påstander om behandlingen på Rikshospitalet.

Rikshospitalet og NBTK (Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens) er forelagt påstandene, men ønsker ikke å gi noen kommentar til denne saken.

Selv har Skarstein vært til kontroll hver tredje måned det siste året. Hun mener oppfølgingen hos Pirelli Benestad har vært mye bedre enn hos det offentlige.

Hun støttes av aktivist Zutana Hadaddeen (19), som deler Skarsteins syn på det offentlige tilbudet.

Mener det er store forskjeller

Hadaddeen er nå under hormonbehandling hos Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS), hvor Pirelli Benestad har praktisert. Også hun synes det er trist at Pirelli Benestad har mistet autorisasjonen.

– Det er ganske sjokkerende nyheter, sier hun til God kveld Norge.

Hadaddeen har tidligere vært til utredning på Rikshospitalet i fire år. Der følte hun seg diskriminert i møtet med det offentlige.

– Det tok veldig lang tid før de begynte å bruke hun/henne om meg. De snakket til meg som en «han», og jeg har alltid vært veldig klar på at jeg kun er komfortabel med å bli omtalt som hun/henne, hevder Hadaddeen.

19-åringen sier videre at det kunne ta opp til ni måneder mellom kontrolltimene på Rikshospitaltet, mens det var fra fire til seks uker mellom hver kontroll hos Pirelli Benestad.

– Hos Esben Esther får man god oppfølging og en god relasjon. Hen stiller ikke unødvendige og ukomfortable spørsmål om privatlivet, sier Hadaddeen, og viser til en episode på Rikshospitalet hvor de skal ha stilt henne et ubehaglieg spørsmål:

– Der spurte de meg om jeg tenker på moren eller faren min når jeg har sex, hevder Hadaddeen.



Bekymret fastlege

Fastlege Thomas Tønseth jobbet tidligere selv på dette feltet. Han er bekymret for hvordan det skal gå med Pirelli Benestads pasienter.

– Jeg mener at konsekvensene for Esben Esthers pasienter er dramatiske. Man kan ikke på noen måte forvente at den enkeltes fastlege overtar behandlingen, mener Tønseth.

Han hevder videre at den alminnelige fastlege ikke opplever seg kompetent nok på feltet.

– Dersom myndighetene mener at indikasjonen for behandlingen ikke er godt nok utredet hos Pirelli Benestad, er det forståelig at de fleste fastleger vegrer seg for å overta forskrivningen, mener Tønseth.

– De har helt klart kapasitetsutfordringer, og ventetiden og utredningstiden oppleves alt for lang av mange. Det er vedtatt opprettelse av regionale sentre for kjønnsinkongruens, dette lar vente på seg i alle andre helseregioner enn Helse Sør-Øst. Dessuten er det fortsatt slik at kun den nasjonale tjenesten skal forskrive hormoner, forklarer Tønseth.

MISTET AUTORISASJON: Flere mener hen er livsnødvendig. Nå er hen fratatt autorisasjon som lege. Foto: Tor Richardsen

Må selv overføre pasientene

Helsetilsynet sier til God kveld Norge at de har full forståelse for at avgjørelsen kan oppleves krevende for pasientene til Pirelli Benestad.

– For å ivareta dem på best mulig måte, plikter derfor legen som har mistet autorisasjonen å sørge for at disse pasientene overføres til, og får kontakt med, andre deler av tjenesten som kan hjelpe dem. Pasientenes fastleger er sentrale her, og spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt er av stor betydning, sier assisterende direktør i Statens helsetilsyn, Heidi Merete Rudi.

Videre sier Helsetilsynet at de ser på det som bekymringsfullt at det offentlige tilbudet ikke har bedre kapasitet.

– Disse forholdene kan imidlertid ikke begrunne det å videreføre en praksis som er uforsvarlig og truer pasientsikkerheten, som vi mener er tilfellet i denne saken, sier Rudi.

De sier videre at det er stor faglig uenighet om behandlingen av personer med kjønnsinkongruens, og at Helsetilsynet ikke har tatt stilling til hvilken tilnærming som bør være gjeldende.

– Men vi har vurdert Pirelli Benestads handlinger opp mot de retninsslinjene og anbefalingene om tverrfaglig og forsvarlig utredning som det er faglig enighet om.

Helsetilsynet understreker at denne saken er behandlet med den kompetansen som helsetilsynet besitter, uten innvirkning fra andre fagmiljøer.

– Vi har ikke innhentet og mottatt andre innspill enn de Pirelli Benestad og noen av dem som støtter ham, uoppfordret har gitt.