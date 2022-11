Zombien vant «Maskorama»: – Noe av det mest absurde jeg kunne forestilt

Det startet med åtte maskerte kjendiser og i finalen sto det mellom tre som har måttet holde tunga rett i munnen gjennom hele høsten.

Ulven, Zombien og Rabagasten kjempet for å bli kåret til publikums favoritt.

Og årets vinner av Maskorama er Zombien. 63 prosent av folket hadde gjettet at dette var artist Bilal Saab (23). Det samme trodde detektivpanelet.

Bak masken var nordlendingen som i 2019 vant «Stjernekamp».

– Dette må være noe av det mest absurde at jeg kunne forestilt at jeg skulle vært med på, sier Bilal Saab etter avsløringen.

Til God kveld Norge forteller han at det har vært «meget spesielt» å forfalske sin dialekt, Zombien hadde nemlig en østlandsdialekt.

– Jeg kan trygt si at jeg ikke kan prate østlandsk eller «søring», eller hva man nå enn skal kalle det.

I 2020 var det Ulrikke Brandstorp (27), eller «Trollet», som gikk av med seieren. Året etter vant Didrik Solli-Tangen (35) forkledd som «Snømonsteret». Begge er profesjonelle sangere.

Brennsikre i sitt svar

Finalen ble åpnet av Ulven som sang «The Final Countdown» av Europe. Under detektivenes gjetterunde kom de med navn som Daniel Kvammen, Jon Øigarden og Petter Northug.

Zombien, som detektiv Nicolay Ramm mener er det beste sangeren i konkurransen, opptrådte med låten «Arcade» av Duncan Laurence.

Detektivpanelet med gjest Vegard Harm. Foto: Ulrik Kramer /NRK

– Det traff meg rett inn i hjerteroten, for en stemme, sa gjestedetektiv Vegard Harm etter opptredenen.

Alle detektivene var sikre i sitt svar på at dette er Bilal Saab (23), som vant «Stjernekamp» i 2019.

Rabagasten laget show da han sang «Let me entertain you» av Robbie Williams.

Etter dette fikk deltakeren ros for den gode energien av Vegard Harm, som gjettet at dette kunne være Halvor Harsem, kjent som influenser Kong Halvor.

– Dette er Daniel Franck, mener Marion Ravn, mens de andre i panelet tror det er tidligere langrennsløper Øystein «Pølsa» Pettersen.

Folket hadde rett

Før vinneren kunne kåres måtte to personer avsløre sin identitet. Den første som måtte ta av seg masken var Rabagasten.

Og bak figuren viste det seg å være den folket og panelet hadde gjettet hyppigst: Øystein Pettersen.

Ifølge programleder Silje Nordnes hadde 20 prosent av folket tippet dette.

– Det har vært så gøy! Helt fantastisk, sier Pettersen etter at masken falt.

Den tidligere langrennsløperen Øystein «Pølsa» Pettersen ble avslørt som Rabagasten. Foto: Ulrik Kramer /NRK

Ulven startet finaleduellen med låten «The Look» av Roxette - til stående applaus fra detektivene.

Ravn sa at låtvalget fikk hun til å tro at dette er en eldre person, men snudde og foreslo at dette er komiker Jonis Josef (30), mens resten slo fast at dette er artist Daniel Kvammen (34).

Den siste låten fra Zombien var «I want it that way» av Backstreet Boys. Igjen var dommerne samstemte om at dette er Bilal Saab.

– Jeg hørte det den første lørdagen, sier Marion Ravn.

Deretter ble det klart at Zombien er årets vinner og ulven måtte ta av masken. 31 prosent av folket trodde det var Daniel Kvammen.

Og det var riktig!

Programleder Nordnes spurte artisten som er best kjent for rolige kjærlighetssanger om hvor han hadde funnet fram hoftebevegelsene man har fått se under konkurransen.

Artist Daniel Kvammen var bak Ulvemasken. Foto: Ulrik Kramer /NRK

– Min store inspirasjon for dette var Mick Jagger, svarer Kvammen, og sier at målet og hans budskap med deltakelsen var:

– Det går an å leke og ha det moro og ikke ta seg selv så seriøst.

På slutten av sendingen bekreftet programleder Silje Nordnes at det kommer en ny sesong av Maskorama på NRK.