Zendaya stjal showet under førpremiere av «Dune: Part Two»

Da Zendaya entret torsdagens premierefest i London, tok hun like gjerne en 360-graders spinn for å vise fansen alle detaljene ved drakten sin.

Fansen er i ekstase over skuespillerens moteøyeblikk torsdag kveld.

Torsdag kveld var det duket for en etterlengtet førpremiere på filmen «Dune: Part Two» i London.

Det ventes at oppfølgeren skal trekke mye folk mot kinosetene de neste ukene. Film nummer én var nemlig en billettsuksess uten like. Filmen samlet inn over 100 millioner dollar innenlands og hele 402 millioner dollar internasjonalt.

Zendaya har én av hovedrollene i filmen, og spiller blant annet side om side med skuespiller Timothée Chalamet

Under torsdagens premierefest var «alles» øyne rettet mot dem - og kanskje litt ekstra mot Zendaya.

Skuespillerinnen hadde nemlig fått på seg et antrekk litt utenom det vanlige.

Fansen kaller Zendayas entré for tidenes moteøyeblikk.

– Har ingen ord, skriver en bruker på X. En annen kaller det ikonisk.

Zendaya dukket opp i en drakt designet av Law Roach. Drakten er dog ikke et nytt påfunn. Et lignende design ble vist under moteuken i Paris allerede i 1995. Men akkurat som i filmen «Dune», dras verden videre med inn i fremtiden.

STEERNE-DUO: Timothee Chalamet og Zendaya ankommer den røde løperen i forbindelse med førpremieren på «Dune:Part Two» i London torsdag 15. februar. Foto: Jordan Pettitt

Den sølvbelagte drakten er svært lik originalen, skriver magasinet People. De metallagte brystene trekkes frem som noe av det mest ikoniske ved det originale antrekket fra 1995.

Dette ble selvsagt hentet frem igjen når drakten skulle vises i ny prakt under torsdagens premiere.

«Dune: Part Two» har premiere i Norge den 28. februar 2024.