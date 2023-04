Zendaya overrasket med comeback på scenen

ZENDAYA-COMEBACK: Den verdenskjente sangeren og skuespilleren, Zendaya, uttrykker stor takknemlighet for at hun fikk opptre på Coachella. Foto: Rajanish Kakade / AP / NTB

Publikum ble tatt med storm da Zendaya helt uten forvarsel dukket opp på scenen under årets utgave av Coachella.

Det overraskende påfunnet var hennes første liveopptreden på hele syv år, skriver People.

Den verdenskjente skuespilleren og artisten fremførte de to siste låtene på konserten til den britiske sangeren Labrinth.

Publikum fikk servert de Emmy-nominerte låtene «I'm Tired» og «All for Us». Sistnevnte er kjent fra HBO-suksessen «Euphoria», hvor Zendaya spiller hovedrollen Ruby.

– Jeg kan ikke uttrykke nok hvor takknemlig jeg er for denne magiske kvelden, skrev Zendaya på Instagram etter opptredenen.

Nervene smeltet bort

Superstjerna takket også Labrinth for å invitere henne til å stå på scenen sammen med ham.



– Og til publikum i kveld, wow, hjertet mitt er fylt. Jeg kan ikke takke dere nok for kjærligheten jeg fikk i kveld. Det fikk alle nervene mine til å smelte bort. Jeg er så takknemlig.

EMMY-PRIS: I 2020 vant Zendaya Emmy-prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

Noen timer senere delte hun en video av seg selv, hvor hun igjen uttrykte takknemlighet overfor Labrinth og publikum.

– Takk til Labrinth for at du inviterte meg og i siste øyeblikk fikk alt dette til å skje i siste øyeblikk. Jeg har aldri hørt en jubel som dette i hele mitt liv, skriver hun, og legger til:

Zendaya sier hun bare kunne høre lyden fra publikum da hun snudde seg mot et av hjørnene på scenen.

– Jeg vet ikke hva som skjedde og jeg vet ikke hvordan jeg hørtes ut. Jeg sa bare: «Vet du hva? Jeg skal bare ha det gøy». Det var så spesielt og alle sang med. Det var så kult.



Zendaya var ikke den eneste overraskelsen på scenen lørdag kveld. Sia dukket også opp og fremførte låten «Thunderclouds», som hun har sammen med Labrinth og Diplo.

SPIDER-MAN: Zendaya sammen med Tom Holland under premieren på «Spider-Man: No Way Home». Foto: Emma McIntyre / Getty Images / AFP / NTB

Historisk Emmy-vinner

Zendaya Maree Stoermer Coleman er en amerikansk skuespiller, sanger og danser. Hun ble kjent da hun som 14-åring fikk rollen som Raquel «Rocky» Blue i Disney-serien «Shake It Up».



De seneste årene har Zendaya markert seg i rollen som MJ i «Spider-Man: Homecoming», «Spiderman: Far From Home» og «Spider-Man: No Way Home».

I 2020 vant hun Emmy-prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie for sin rolle som Rue Bennet i HBO-serien Euphoria. Med det ble 26-åringen den yngste til å vinne en Emmy-pris to ganger.

Superstjerna har også hatt roller i filmene «Dune» og «The Greatest Showman».