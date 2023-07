Zayn Malik åpner seg om voldsanklagene etter to år

Zayn Malik (30) er tidligere medlem av det britiske boybandet «One Direction». For to år siden anklaget svigermoren Yolanda Hadid han for vold.

I den nyeste episoden av «Call her Daddy», én av verdens aller største underholdningspodkaster, gjør Zayn Malik (30) sitt første intervju på seks år.

Sammen med programlederen Alex Cooper snakker han ut om tiden hans som superstjerne i «One Direction». Han var den første av de fem guttene som startet en singel-karriere.

SUPERSTJERNER: Malik og Hadid var et av verdens mest kjente par da de var sammen. Her er de avbildet fra Met-Gallaen i New York. Foto: Mike Coppola / NTB

I 2015 kom det ut i offentligheten at han var sammen med supermodellen Gigi Hadid – og i 2020 fikk de sitt første barn.

Men snart skulle det by på trøbbel i paradis.

Anklaget for vold

Svigermoren hans, «The Real Housewives of Beverly Hills»-stjernen Yolanda Hadid, anklaget Malik for å ha dyttet henne som følge av en krangel.

I rettsdokumentene står det at Malik skal ha grepet tak i Hadid og dyttet henne inn i en kommode. I tillegg skal han angivelig ha kalt henne «en nederlandsk jævla hore».

Malik nekter for alt sammen, og tok til Twitter for å svare på anklagene:

«Jeg nekter på det sterkeste å ha slått Yolanda Hadid, og av hensyn til datteren min nekter jeg å gi noen ytterligere detaljer. Jeg håper at Yolanda vil revurdere sine falske påstander og forsøke å løse disse familieproblemene på privaten».



På sin private Twitter-konto delte han dette etter anklagene:

PRIVAT PERSON: Zayn vil passe på datteren sin, Kahi oppi alt dette dramaet. Foto: Skjermdump

Nektet straffskyld og godtok straff

Etter anklagene godtok han straff på betinget fengsel på totalt 360 dager.

Etter den angivelige krangelen har det vært stille fra alle parter. Helt til nå. Paret valgte også å gå hver til sitt, og har nå delt foreldrerett.

– Jeg og Gigi har et veldig godt forhold, forteller Malik i podkasten og fortsetter:



– Jeg involverer meg som regel ikke i hva folk sier på internett, enten det har noe med meg å gjøre eller ei. For meg er tid det viktigste i livet mitt. Det tar så mye tid i et «toxic» miljø å skulle forsøke å forklare deg selv og forsvare det. Så jeg holder meg som regel for meg selv.



Tenker på datteren

Grunnen til at 30-åringen ikke har uttalt seg tidligere er at han ikke vil at datteren hans, Khai, skal kunne lese om det i fremtiden.

– Noe som helst form for narrativ på internett hvor datteren min kunne gå tilbake og lese det og tolke det på sin måte. Det ville bare vært noe som ikke var noe vits, forteller han.



NYTT ALBUM: Snart kommer artisten sitt fjerde solo-album. Foto: Joel Ryan

– Jeg visste hva situasjonen var, jeg visste hva som hadde skjedd og menneskene som var involvert visste også det. Og det er alt jeg virkelig brydde meg om, sier Malik.

Selv mener han at han håndterte situasjonen på best mulig måte. Han avslutter denne delen av podkasten og sier:

– Jeg føler det er alt som behøver å bli sagt.