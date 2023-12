Zac Efron fikk stjerne på «Walk of Fame» – takket Matthew Perry

Mandag var det duket for nok en stjerneutdeling på den berømte stripa «Walk of Fame» i Hollywood, og denne gangen var det 36 år gamle Efron som skulle hedres.

Efron slo for alvor gjennom som skuespiller da han spilte karakteren Troy Bolton i musikalfilmene «High School Musical» mellom 2006 og 2008.

I de senere årene har 36-åringen vært å se i flere store filmer, deriblant «Baywatch», «The Greatest Showman» og i «17 Again». Sistnevnte hadde premiere i 2009, hvor Efron delte hovedrollen med Friends-legenden Matthew Perry.

STJERNE: Zac Efron har fått sin egen stjerne på «Walk of Fame» i Hollywood. Foto: Tomasso Boddi / AFP

28. oktober ble folkekjære Perry funnet død i sitt eget hjem. Han ble 54 år gammel. Dødsfallet vakte stor internasjonal oppmerksomhet, og i månedene etter har hyllestene fortsatt å florere på sosiale medier.

Da Zac Efron mottok sin hyllest på «Walk of Fame» mandag, benyttet også han anledningen til å takke sin tidligere kollega Perry.

Spilte samme karakter

Efron og Perry spilte den samme karakteren i filmen «17 Again». Filmen handler om at 37 år gamle Mike O´Donnell, spilt av avdøde Perry, på magisk vis blir dratt 20 år tilbake i tid. Efron spilte den 17 år gamle versjonen av hovedkarakteren.

Til tross for at de to ikke var å se samtidig på skjermen, utviklet de et nært og godt vennskap bak kulissene.

LÆREMESTER: Matthew Perry og Zac Efron spilte samme karakter i filmen «17 again» i 2009. Foto: Chris Pizzello / AP

– Jeg vil veldig gjerne nevne en person som ikke lenger er med oss, og det er Matthew Perry, som både var snill og generøs med meg da vi jobbet sammen i filmen «17 Again», sier Efron i sin takketale mandag.

Efron forteller at Perry både ga ham motivasjon og mer driv til å fortsette i karrieren som skuespiller.

– I dag tenker jeg ekstra mye på deg, fortsetter Efron.

Skuespiller Miles Teller var også tilstede da Efron ble hyllet i Hollywood. Også han benyttet anledningen til å hedre Efron´s læremester Perry.

HYLLET: Miles Teller var tilstede for å hedre Zac Efron med sin skinnende nye stjerne i Hollywood mandag. Foto: Leon Bennett / AFP

– Matthew Perry har fortalt at han var såpass imponert over ferdighetene dine, at dersom det skulle bli laget en film om livet hans, burde du fått hovedrollen, sier Teller.

Stjerne på 90-tallet

Sammen med skuespillerne Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer og Matt LeBlanc, har Perry moret millioner av seere verden over helt siden 90-tallet gjennom serien «Friends».

Den første sesongen av «Friends» rullet over TV-skjermene 22. september 1994. Serien har ti sesonger, og Perry, som spilte karakteren Chandler Bing, har vært med i alle de 234 episodene.