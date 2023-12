Yngvar Nummes bisettelse: – Jeg har gruet meg i en uke

Familie og kjente fjes samles for å minnes revylegenden i Sandefjord.

Showbiz-legenden Yngvar Numme bisettes fredag kl. 13 i Sandefjord kirke.

Det ble fremført en rekke musikalske innslag, blant andre fra barnebarnet Synne og skuespiller Kåre Conradi. Han har i likhet med den avdøde jobbet mye på teatret Chat Noir.

HYLLET: Barnebarnet Synne sang «Fordi jeg elsker» av Bob Dylan og Bjarte Hjelmeland, under bisettelsen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Under seremonien fortalte presten at alle sanger som ble spilt stod Yngvar nært, og orienterte om at det var lov med applaus i kirken.

Nummes barn Linn og Thomas, talte for de oppmøtte.

Sistnevnte fortalte at pappaen var en støtte da han drev med håndball, og senere TV-karrieren.

En rekke kjente fjes møtte opp for å minnes ham.

– Han lærte meg veldig mye om humor og timing, sier skuespiller Sven Nordin, som tidligere har fortalt om kjære minner med familiemiddager.



NÆRT FORHOLD: Sven Nordin og kona Torhild Strand har hytte i Sandefjord, hvor de møtte på Yngvar Numme titt og ofte. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Skuespiller Christian Skolmen slår fast at det Numme fikk til i løpet av karrieren er beundringsverdig den dag i dag.

– Han var så viktig en person for hele underholdningsbransjen og en viktig del av oppveksten min, kommenterer Skolmen til TV 2.

BISETTELSE: Yngvar Numme ble født i Porsgrunn og var bosatt i Sandefjord. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

De to gjenlevende «Dizzie Tunes»-medlemmene, Tor Erik Gunstrøm og Svein Helge Høgberg, var naturligvis på plass.

De har kjent Numme siden barndommen.

– Han har betydd veldig mye for gutta, sier Høgberg i forkant av seremonien.



BARNDOMSVENNER OG KOLLEGER: Svein Helge Høgberg og Tor Erik Gunstrøm. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Å ta et siste farvel med kollegaen over flere tiår blir tøft, erkjenner de to.

– Jeg har grua meg i en uke. Jeg tror ingen av oss klarer å si noe, det er tøft, sier Gunstrøm.



Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, minnes Numme som en mann med spisskompetanse i å underholde det norske folk.

– Han og «Dizzie Tunes» tok det å underholde folk veldig på alvor. Det var lek og moro som jeg tror for NRK var kjempeviktig på den tiden.

Numme døde natt til 25. november i Spania. Han ble 79 år gammel.



I løpet av hans karriere har Numme blitt anerkjent som et enormt revytalent, og blitt tildelt Leonardstatuetten, som er den høyeste utmerkelsen i norsk revy, samt Kongens fortjenstmedalje i gull.