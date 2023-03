Ylvis-brødrene til TV 2

TV 2 satser stort på humor, og utvider nå humorlaget.

Kanalen har nemlig signert med brødrene Vegard Ylvisåker (43) og Bård Ylvisåker (40). Brødrene gleder seg til å komme i gang med nye prosjekter.

– Vi ble kastet inn i en varebil og kjørt til et varehus der vi ble tvunget til å signere en kontrakt med bind for øynene. Det var ganske skummelt, men lettelsen var stor da det i ettertid viste seg at det var TV 2 vi hadde signert med – og attpåtil med veldig ryddige vilkår for begge parter. Vi gleder oss til å bli en del av TV 2 sin offensive humorsatsning og håper og tror at prosjektene våre kommer til å trives med TV 2-logo i hjørnet, sier duoen.

Drømmeprosjekt

Brødrene lot seg friste da de fikk fortalt at kanalen satser tungt på humor. Det lover godt for drømmeprosjektet deres.

– Det lover godt for vårt drømmeprosjekt – «Ylvis, LIVE fra Marianergropen», som har vist seg å bli litt mer kostbart enn først antatt. Vi skal i alle fall fortsette som før med å prøve å lage så gode programmer vi kan. Så håper og tror vi at TV 2 sine sendere er kraftige nok til å sende det vi lager ut til hele landet, sier de.

Brødrene utgjør den musikalske revy- og komikerduoen, og er blant annet kjent for program som «I kveld med YLVIS», «Norges herligste» og «Ylvis møter veggen». I fjor lagde de VGTV-programmet «Ylvis i Sogn».

I 2013 ble brødrene ble verdensstjerner da de ga ut låta The Fox (What Does The Fox Say?). Samme år vant de Spellemann for Årets hit.

Utvikler nytt program

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er fornøyd med at brødrene blir en del av kanalens humorsatsning.

– Dette er en viktig del av TV 2s store satsing på humor og vi er både glade og stolte over at Ylvis blir en del av dette. Guttene er nå i full gang med å utvikle et nytt program for oss som vi gleder oss til å fortelle mer om senere, sier Haldorsen.