Yassin (31) om fostersønnen (15): – Tungt å reise fra ham

I slutten av juli tok en hel gjeng farvel med livet sitt i det moderne Norge. Sammen reiste de inn på Fredheim gård, for å leve livet slik man gjorde for 100 år siden. De var forberedt på å være der i potensielt elleve uker.

Én av disse var Yassin El Barkani (31). Da han tok turen til Søgne, måtte han sette livet i Oslo, med familie, venner og en fostersønn, på pause.

– Å være borte fra dem, var det tyngste av alt, sier han.

Den sterke relasjonen Yassin har til sine nærmeste, har ikke kommet av ingenting. Det har vært et resultat av hans bakgrunn og miljøet han har vokst opp i.

Det er ikke enkelt for 31-åringen å prate om historien sin. Det er første gang han åpner seg om bakgrunnen sin og livet han lever i dag.



Vokste opp i utsatt område

TV 2 møter Yassin utenfor leiligheten hans på Nordstrand i Oslo, der han kommer ut sammen med en nær kompis.

Yassin bor sammen med den 15 år gamle fostersønnen, Abdullah. Bare en kort kjøretur fra leiligheten ligger Holmlia, der Yassin er oppvokst.

– Jeg vokste opp på Holmlia syd, som på den tiden var et belastet område, med desssverre mange ressurssvake familier. Samtidig vokste jeg opp med mamma som omsorgsperson og var den personen jeg forholdt meg til hjemme, innleder Yassin med.

Utgangspunktet hans fikk han til å se på økonomi som både kjernen og løsningen på alt som kan være vondt.

Han begynte å gå med avisa som 13-åring. Fem ganger i uken gjorde han seg klar til jobb etter skolen, og tjente 4000 kroner i måneden på dette.

Det var det han skulle klare seg på.

JOBB: Yassin begynte å jobbe allerede i 13-årsalderen. I dag jobber han som utvikler. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Han kjøpte egen telefon, fikk eget kontantkort, sparte og lærte seg å klare seg på egenhånd. Han kom til et punkt i livet hvor han skulle begynne å ta egne valg, der familie ikke lenger var like involvert.

– Du er der ute på egenhånd. Venner blir din selvvalgte familie, og når det dukker opp spørsmål om du vil være med på noe, så må du ta et valg i det sekundet. Løsningen på pengeproblemet var for noen å involvere seg i organisert kriminalitet og tjene raske penger, eller gå som avisbud.

Kom til et veiskille

Yassin ser tilbake på hvordan livet var da han var 15 år. Han husker én spesiell hendelse, som ble vendepunktet i livet hans.

– Jeg har oppigjennom tatt både gode og dårlige valg, men jeg lærte tidlig å stå opp for meg selv og ta det som er upopulære valg for noen. Man kommer til et punkt i livet hvor man sier: «Nå holder det».

– Det har kostet meg mange relasjoner, men det har også fått meg til å tenke på hva jeg har stått overfor.

«NÅ HOLDER DET»: Yassin har lært å stå opp for seg selv gjennom å ta egne valg. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

15 år gamle Yassin skulle ned til byen med en kompis. Han var ikke vant til å være i sentrum, men oppholdt seg heller på Holmlia.



– Kompisen min skulle gjøre en liten jobb. Da ble jeg med til byen, og det kjentes ikke bra ut i det hele tatt. Vi gikk inn i en leilighet, og da jeg fikk øye på hva det dreide seg om, så trakk jeg meg tilbake. I retrospekt nå, som 31 år gammel mann, så får jeg vite at han sitter i fengsel.

– Det skaper perspektiv på hvilke ulike retninger folk kan gå, for jeg vil tro at vi hadde samme utgangspunkt. Lavinntektsfamilie, flerkulturell bakgrunn, foreldre med språkutfordringer og som ikke var ressurssterke.

Nær familien sin

Yassin trekker frem søsknene sine, spesielt storesøsteren, som passet godt på ham.



– Jeg har et veldig, veldig fint forhold til søsknene mine. Og jeg elsker jo mamma og pappa. Til slutt er jeg et resultat av hele oppveksten min, og det er jeg takknemlig for, uavhengig av omstendighetene.

Han har tatt et nøye valg på hvordan han skal forholde seg til det han har opplevd. Ikke bare overfor seg selv, men også overfor blant andre fostersønnen Abdullah.

VALG: Yassin har tatt et aktivt valg når det kommer til tidligere opplevelser, særlig på grunn av fostersønnen Abdullah. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Jeg kan velge å se på oppveksten min som noe negativt og la det være ødeleggende, eller så kan jeg la det være en drivkraft og motivasjon for å bli en bedre versjon av meg selv.

– Jeg ble ordentlig sint

Yassin påpeker at det har gått bra for ham, til tross for at han ikke har hatt det beste utgangspunktet.

Han snakker varmt om miljøet på Holmlia og tar TV 2 med på Kulturkaféen som han og familien driver. Inne på kaféen, tar Yassin en hilserunde med gjestene og familien. Initiativet har som formål å skape en møteplass i nærområdet.

– Livet handler ikke bare om å skape verdier i sitt eget hjem. For meg handler det om å skape muligheter for de som ikke har det beste utgangspunktet.

– Det er der motivasjonen for å være en fosterfar kommer inn. Jeg kunne bodd for meg selv som singel, men jeg valgte å ha ham i hjemmet mitt. Også det med kaféen, som er ideelt, ulønnet og frivillig. Gi litt tilbake til de som ikke har, sier han.

Da han dro inn på «Farmen»-gården, hadde han en klar ambisjon for hva han skulle gjøre med premien, hvis han skulle stikke av med seieren.

Han ble nemlig først introdusert for hyttelivet da han gikk på videregående skole. Medelevene snakket om å dra på hytta til helgen, noe Yassin ikke hadde noe forhold til.

BREV: – Brevene var mitt fineste øyeblikk gjennom hele «Torpet» og «Farmen». Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– I mitt hode så var hytte det vi pleide å tegne da jeg var barn. Det var et lite hus med fire vegger. Jeg fikk muligheten til å dra på én hyttetur eller to i voksen alder, og det var da jeg skjønte at hyttelivet er veldig hyggelig.

Under deltakelsen ble det klart at «Farmen»-premien hadde blitt kuttet med nesten én million kroner i verdi. Mens en del av premien tidligere har vært et hyttegavekort fra Norgehus på 888.000 kroner, har verdien nå gått ned til 350.000 kroner.

– Da vi ble informert om premien, ble jeg ordentlig sint. Og det ble kommentert på av enkelte deltakere, som allerede har hytte eller kommer fra en bakgrunn hvor det er helt normalt. «Hvorfor er du sint?».

Yassin forklarer at hans ønske om å gi til dem som har mindre har også vært viktig når det gjelder motivasjonen i «Farmen».

– Planen med premien var å skape en arena for folk som ikke kjenner til hyttelivet, som kan få besøke en. Man er veldig privilegert hvis man kan kjøpe seg en hytte. Jeg hadde ikke det, og ingen av vennene mine er heller oppvokst med hytte.

Tungt å dra fra familien

Relasjoner med venner og familie er viktig for Yassin. Alt han kjente på og opplevde på Fredheim gård, var ikke i nærheten av like tungt som det var å dra fra dem.

– Det var det tyngste. Det å være borte fra alle disse relasjonene, det var min aller største test. Glem mat, inntekter, jobb og alt dramaet. Det som tok ordentlig knekken på meg, var tanken på de her hjemme.



Det var heller ingen lett sak å dra fra fostersønnen. Da han søkte seg inn som deltaker, involverte han Abdullah i hele prosessen. Til tross for planleggingen, gikk det plutselig opp for Yassin at han skulle være lenge borte fra ham.

FAMILIE: Yassin har et nært forhold til familien. Her avbildet med moren sin på Kulturkaféen. Foto: Erlend Sørbø

– Ukene før avreise var veldig tunge for meg, fordi jeg hadde dårlig samvittighet. Jeg skulle etterlate ham uten meg. Jeg er hans nærmeste omsorgsperson. Det var tungt å reise fra ham, sier Yassin.

Han lagde derfor en 11 ukers plan for Abdullah. Venner og familie meldte seg frivillig til å hjelpe.

– Det man ofte forstår i disse miljøene jeg kommer fra, er at man går en ekstra mil for vennene sine. Jeg hadde aldri fått til «Farmen» uten dem. Det er jeg veldig stolt av, sier han og legger til:



– Jeg kaller det ikke venner, jeg kaller dem min selvvalgte familie.



PLAN: Det var viktig for Yassin å lage en plan for fostersønnen før han reiste til «Farmen»-gården. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Kan ikke sammenliknes

Det er over ett år siden Yassin ble fosterfar for Abdullah. Han ble singel etter et åtte års forhold, flyttet for seg selv og kort tid etter fikk han en fostersønn. Nå håper han å møte en dame, som han kan dele livet sammen med.

– Hvordan er det å være en ung fosterfar?

– Uavhengig av hvor krevende det kan være til tider, så er jeg oppriktig heldig. Jeg føler meg heldig som får tilbringe dagene med en så flott gutt og se han vokste opp til å bli en fantastisk mann. Det med Abdullah kan ikke sammenlignes med noe annet. Jeg har vokst og lært mye om både meg selv og han.

På Kulturkaféen tuller de og ler mye med hverandre. De er ikke langt fra alderen til hverandre og har et broderlig forhold. Yassin omtaler nemlig ikke bare han som fostersønnen sin, men også som en lillebror.

FOSTERFAR: Yassin og den 15 år gamle fostersønnen Abdullah. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Abdullah smiler når han snakker om sin 16 år eldre fosterfar.

– Det er kjempehyggelig og jeg lærer mye av Yassin. Det var kult å se han i et kjent realityprogram. Jeg gledet meg og ventet lenge på første episode, sier han stolt.

Yassin forteller at Abdullah var den største motivatoren hans inne på gården da ting var tungt. Det var en kamp å stå i alt på «Farmen», men han håper at opplevelsen har gjort at det kan bane vei for Abdullah.

– Da ting var ekstra tungt, så har jeg tenkt at jeg må vise karakter og styrke. Det er gjennom min egen praksis at han vil lære best. Jeg vil at han skal se dette og tenke: «Hvis fosterfaren min klarte det, så skal jeg klare de utfordringene jeg møter i livet».