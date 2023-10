Wenches TV-fremtid er klar: Har satt ett krav

TV-legenden Wenche Andersen fyller 70 år i juli 2024. I TV 2 er regelen at man må slutte etter fylte 70.

Profilerte journalister som Øyvind Brigg, Finn Ove Hågensen og Ernst A. Lersveen sluttet alle i TV 2 i løpet av kalenderåret 2023, etter at de fylte 70.

I kulissene har det i lang tid vært dialog om veien videre for den populære TV-kokken.

– Dette er noe Wenche og jeg har hatt en dialog om lenge, i en del år faktisk, forteller redaksjonssjef i «God morgen Norge», Sissel Randsborg.

Wenche bestemmer

Nå avslører hun at Wenche fortsatt vil ha en plass i «God morgen Norge».

– Det har vært et veldig tydelig ønske fra begge parter at Wenche fortsatt skal ha en naturlig og fast plass i «God morgen Norge», sier Randsborg.

Formelt sett skjer endringen i at hun nå vil ha kontrakt hos Mastiff, som produserer «God morgen Norge» for TV 2.

– Hun vil være med videre og kommer til å ha faste dager i kjøkkenet, så bestemmer Wenche i stor grad selv hvor ofte det blir.



– Betyr det at vi kan se Wenche i «God morgen Norge» tre dager i uken, slik som i dag?

– Det kan godt være. Dette er en dialog vi har ukentlig. Vi vil jobbe med detaljene frem til våren. Hun må selv få være med og kjenne på hvordan hun vil bruke 70-årene sine.

– Ingen tvangstrøye

Redaksjonssjefen påpeker at jobben som TV-kokk i «God morgen Norge» er en jobb som krever sitt.

Andersen må ikke bare gjøre forberedelser til rettene hun skal lage, men også stå opp tidlig og pendle fra sitt bosted i Holmestrand.

– Vårt mål er at Wenche skal vare så lenge som mulig og «God morgen Norge» skal aldri bli en tvangstrøye for henne. Det må være noe hun ønsker og har overskudd til.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes mener Andersen innehar en svært viktig rolle.

– Wenche Andersens mangeårige innsats for norsk matkultur er knapt mulig å overvurdere. Flere generasjoner er vokst opp med Wenches kunnskap og klokskap.

– Vi i TV 2 er dypt takknemlig for at hun gjør dette arbeidet hos oss, fortsetter Sandnes.

Ingen sluttdato satt

Til manges store glede, bekrefter Andersen at hun ikke har satt noen dato for når hun eventuelt vil gi seg med tv-jobbingen.

– Jeg har sagt at jeg gjerne vil være med på reisen videre og at jeg brukes der det er behov for meg, om det er en dag her og der, eller slik som i dag, forteller Wenche Andersen til TV 2.



Selv uttrykker hun stor takknemlighet for at hun er ønsket videre, også etter pensjonsalder.

– Det er en stor del av livet mitt, det er det virkelig. Jeg føler jeg får brukt hele meg i «God morgen Norge», og har ikke noe behov for å finne på andre ting, utover det å ha et samfunnsengasjement, forteller hun.

– Fått kjempegode tilbud

Andersen forteller om ulike møter, ofte på butikken mens hun handler inn til sending, med mennsker som inspirerer henne i jobben.

– Det blir nesten ikke jobb heller, det er en livsstil, legger hun til.

Ettersom Andersen er under kontrakt, vil det for eksempel være begrensninger når det kommer til å tjene på sin egen merkevare.

– Jeg har fått masse spørsmål om ting, kjempegode tilbud og godt betalt, men det har på en måte aldri falt meg inn. Jeg har følt meg så heldig som har fått lov til å jobbe sånn som jeg gjør i dag, sier Andersen.

Har stilt krav

I forbindelse med pensjonsalderen, har likevel Andersen selv stilt ett tydelig krav til redaksjonssjefen.

– Jeg har lovet Wenche å si ifra om hun begynner å surre eller rote. Hun er opptatt av å gjøre en god jobb og det er hennes trygghet at jeg skal være ærlig. Hun har med glimt i øyet bedt meg om det, sier redaksjonssjefen.

Andersen selv er klar på at dette er viktig for henne.

– Det er viktig for meg at TV 2 og Mastiff er fornøyd med meg og åpen om det hvis jeg blir for gammel. Det er vanskelig å se seg selv og viktig å ha folk rundt deg som du kan stole på, for det er ikke alltid du kan se det selv. Der er jeg heldig som har det, sier hun.

– Så om de sier at jeg begynner å bli gammel, da er det velment og helt greit. Jeg liker når folk er direkte og sier det de mener, understreker hun.

Dette skjer med Christer

I 2022 kom nyheten om at Andersen, som gradvis har trappet ned på TV-tiden de siste årene, skal jobbe tre dager i uken. Dermed økte Christer Rødseths tilstedeværelse i kjøkkene til to dager.

Randsborg forteller at de ønsker å ha med Rødseth videre.

– Christer har vist oss at God morgen Norges seere kan være glad i flere i kjøkkenet. Wenche og han utfyller hverandre veldig godt. De som liker Wenche liker Christer, og omvendt. Det er viktig for oss.

Christer Rødseth er TV-kokk i God morgen Norge. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Rødseth er ved siden av TV-jobben kjøkkensjef på Oslo-restauranten Vaaghals.

– Han har mange jern i ilden og er fornøyd med å jobbe to dager hos oss, fortsetter Randsborg.

Kan bli flere nye fjes i kjøkkenet

Dermed blir det aktuelt å få flere inn i det etter hvert så tradisjonsrike kjøkkenet på morgenene.

Randsborg har tidligere uttalt at det antageligvis må flere kokker til for å fylle Wenches sko den dagen hun ikke blir å se i TV-ruten lenger.

Nå kan hun avsløre at de ser på en løsning med et knippe faste og bruk av gjestekokker i større grad enn i dag.

– Det kan hende det blir flere ansikter i kjøkkenet, men her ønsker vi ikke ta noen endelige beslutninger før vi må, sier Randsborg.