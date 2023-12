Wenche bak kulissene: Her går alt galt

ER ALT SOM DET SKAL? Wenche sjekker om kontakten på krumkake-jernet er i. Midt under sending fikk hun problemer, som ble erstattet av nye problemer. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det er ikke alltid det er like lett å være på direkten når man skal kokkelere. Vi har vært med hele Norges Wenche på jobb.

De fleste ville blitt skremt langt under dyna av hvor grytidlig og iskaldt det er denne desembermorgenen i Holmestrand. Unntaket er Wenche Andersen (69). Der har dagen startet på slaget 03.00.

På veiene er det rolig, kun noen få biler her og der og vogntog som suser forbi så iskrystallene fyker. Inni bilen er det lunt og som et selverklært radiomenneske ruller og går nattens ferskeste nyheter på radioen.

Kursen er satt mot hovedstaden og hennes faste parkeringshus på Aker Brygge.





Det er et par timer til sending da Wenche ankommer studioet. Her kvitrer morgenfuglene; de som jobber i kulissene på «God morgen Norge» og har det som en naturlig del av sin hverdag å starte på jobb mens de fleste andre ligger og sover.

Det varme, gule lyset her inne sørger for å fjerne alle spor av vinteren som herjer utenfor.

DAGENS FØRSTE: Kopp med flytende energi inntas først når Wenche har kommet frem til studioet. – Det blir to-tre kopper kaffe om dagen, og aldri mer enn fire, sier Wenche Andersen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Wenche går rett i sminken. Her blir håret fikset til den voluminøse sveisen vi er vant til å se henne med på skjermen.

FØRST UT: Wenche er ofte en av de første som for ordnet hår og sminke, slik at hun kan begynne å forberede dagens bakst. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

EGEN SMINKE: Wenche og programlederne har hver sin kopp med sminke, et tiltak man fortsatte med etter det ble innført under koronaen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

For utenforstående skulle man kanskje tenke at det merkes i veggene at man snart skal kringkastes direkte til resten av landet, men nei.

Stemningen er preget av rutine og harmonisk ro. Wenche snakker med de som kommer forbi mens hun stødig måler opp ingredienser.

I KJØKKENET: Med en time til sending begynner Wenche på dagens gjøremål, en røre som skal bli krumkaker. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På TV er man vant til å se Wenche i det som kalles TV-kjøkkenet.

Et fullt funksjonelt og ganske stort kjøkken hvor benkeskuffene er fylt med redskaper og kjeler. Her er det romslig, og det finnes både to kombikjøleskap, to ovner og godt med benkeplass.

SKJULER LITT AV HVERT: Kjøkkenskuffene fremst i kjøkkenet, altså de du får se på TV, er de eneste som ikke blir brukt til kjøkkenutstyr. Her får fotografene oppbevare store kabler og utstyr som brukes i studioet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Men det finnes et kjøkken til, som du ikke får se på sendingen.



Bak en vegg, rett til venstre for TV-kjøkkenet er det som kalles bakkjøkkenet.

Her er det snaut med benkeplass og kjøkkenet er fylt til randen med store kjeler og apparater som ikke brukes så ofte.

Det er tydelig at det er TV-kjøkkenet som er stjernen. For bakkjøkkenet er den stutte, litt grove kusinen som ser ut som et mer normalt, men også mer kaotisk leilighetskjøkken.

USMINKET KJØKKEN: I bakkjøkkenets kjøleskap rasler det i estetikken, ting som er dyttet inn, flere halvtomme glass, ting som står oppå hverandre, en fløteboks som ser til siden mens en annen ser frem. Ting som aldri ville inntruffet i det mer fasjonable TV-kjøleskapet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Der TV-kjøkkenet er i fullstendig harmoni med seg selv, med perfekt sorterte grønnsaker og skinnende hyller, er bakkjøkkenets kjøleskap fylt til randen.

Wenche har full koll enten det er det ene eller andre kjøkkenet, og passer alltid på å oppdatere seg på hva de har i kjøleskapene, slik at alle ingredienser blir brukt opp og de ikke må kaste noe mat.



RYNKEFRITT: Forkleet skal på i kjøkkenet og må se presentabelt ut, hvis ikke får hun fort høre det. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2 Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

KLAR, FERDIG, GÅ: Wenche står klar med ingrediensene i kjøkkenet i det Vår Staude og Peter Bubresko ønsker velkommen. Fra før har hun lagd en røre og begynt å steke. En ny røre lages for å vise prosessen til publikum. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Innspillingsleder Knut Erik Skistad signaliserer at det er klart til å gå på lufta og teller ned.

SISTE FORBEREDELSER: Wenche pusser brillene før kjenningsmelodien nok en gang lyder gjennom studio og programlederne ønsker folket «god morgen». Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Akkurat denne dagen går ikke alt på skinner. Da Wenche går til bakkjøkkenet for å steke krumkaker og strull, skjer det som helst ikke skal skje.

Krumkakejernet til Wenche blir ikke ordentlig varmt. Hun får stekt noen få kaker, før det tar evig juleferie.

KAN GÅ GALT: Det er mye som kan gå galt på en direktesending. Wenche kan for eksempel bli bedt om å stille i kjøkkenet hvis en gjest ikke dukker opp til avtalt tid, og dermed redde sendingen. Denne dagen var det hun som gjerne skulle hatt en god kriseløsning. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det totale lykketreffet er at Marte Ottemo fra Stiftelsen Elektronikkbransjen denne dagen er gjest for å snakke om julegaver. Ottemo har med seg et krumkakejern som ser ut til å redde dagen for TV-kokken.

Når hun går på lufta for å steke krumkakene, går imidlertid alt galt. Ikke bare litt, men gang på gang.



Se opptrinnet her:

Wenche fremstår som hun tar dette med stoisk ro, men vel tilbake i bakkjøkkenet innrømmer hun:

– Det er kjempeirriterende. Jeg får det ikke til og da føler jeg meg litt klein.

Hun får til slutt stekt opp nok krumkaker til at TV-kameraene får sitt, men Wenche blir gående og lure på om det kan være feil i oppskriften.

MÅ VÆRE ORDEN: I kjøkkenet til Wenche er det viktig at ting ligger der de skal være, fordi det kan dukke opp et behov mens de er på TV og da må man enkelt kunne finne frem. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Noen dager senere da vi snakker sammen, forteller hun at hun måtte lage røren og steke kakene på nytt for å sjekke at oppskriften stemte.

– Hvis det går skeis, er jeg opptatt av å finne ut hvorfor, så ikke mitt problem skal bli andres. Jeg vil ikke at folk skal måtte kaste bort tid og penger på råvarer.

Det viser seg å være en feil med jernet, som er ment som utstillingsvare.

KRUMKAKEKRØLL: Det er svett stemning på bakkjøkkenet, men Wenche klarer å få noen krumkaker ut av det lunefulle låne-jernet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Klokken er 11 og sendingen er ferdig. Noe Wenche stadig får spørsmål om, er hvor det blir av all maten som hun, og TV-kokk Christer Rødseth, lager i TV-ruta hver dag.

Nå avslører hun hvor maten tar veien.

– All mat som lages i «God morgen Norge» serveres til produksjonen etterpå, og innimellom også til gjester, forteller hun.

VIKTIG MED MAT: – Mat er en brobygger. Skal du diskutere alvorlige ting, så er det lurt å servere mat, mener Wenche. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det er viktig for Wenche av en helt spesiell grunn.

– For crewet er det viktig å lande. Vaktsjef og programlederne går i møter og får snakket ut om sendingen der, men crewet blir sittende. De har jo også hatt sine ting gjennom sending som kan være både positivt og negativt, så jeg tenker det er greit å ha den biten sammen etterpå.

Timen etter sending går unna. Wenche rydder og vasker alltid opp eller setter i oppvaskmaskinen etter sending.

– Jeg skal ikke komme inn og være noen primadonna. Vi tar i et tak og vasker og rydder opp selv. Det er en del av jobben. Det tror jeg kanskje at seerne merker; at man er jordnær, ikke tar av og blir høy på seg selv.

Det siste hun gjør er å se over kjøleskapet og sjekker handlelisten for morgendagen. Her skal ingen varer kjøpes inn unødvendig.



BILLEDTAGNING: Alle oppskriftene til Wenche skal legges ut på TV2.no og derfor må maten fotograferes like etter sending. Her stiller innspillingsleder Knut Erik Skistad som dekorsjef, mens Wenche danderer baksten. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Klokka sier lunsjtid for resten av Norge når Wenche setter seg i bilen på vei hjem. På hjemveien snakker hun med sin mor på handsfree om stort og smått.

Du trodde kanskje arbeidsdagen var over der, men ennå gjenstår flere viktige arbeidsoppgaver for neste dags program.

Etter innkjøpet er unnagjort, venter Wenches favorittpost på programmet. Noen ganger sniker hun faktisk dette gjøremålet før handleturen.

– Det er nok mange som tenker at det er kjekt å ta seg en lur etter sending. Det gjør jeg ikke, men jeg går tur hver dag. Noen ganger kan jeg sette meg bak rattet hjem, så er det varmt og jeg er skikkelig trøtt, og da kan det være litt skummelt.

– Da stopper jeg og går meg en tur, og det er så oppfriskende. Jeg har alltid turtøy liggende klart i bilen, forteller hun.

DROPPER TRENINGSSENTERET: – Jeg er ikke så veldig glad i å gå rundt på en treningssenter, men å gå tur i skogen og holde kroppen og hodet i orden. Det er ganske viktig. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Når Wenche omsider trår over dørkarmen hjemme, er fortsatt ikke arbeidsdagen over.

Nå er det på tide å svare på kommentarer på Instagram og Facebook. Selv er hun ikke noe glad i sosiale medier privat, men hun er opptatt av akkurat dette.

TRØST: I innboksen denne dagen er det flere som skriver trøstende ord etter at Wenche slet med krumkakejernet. «Det er godt å se at selv du kan gjøre feil på kjøkkenet som oss andre» skriver en mannlig fan. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg bruker tid på det, for jeg føler at det er en del av jobben min. Jeg synes det er litt viktig når noen legger inn en kommentar, at de får svar eller en «like».

Det går med en god del tid til å komme med råd og tips.

– Men så kan noen si «Kakene mine ble seige, hva gjør jeg galt?» eller «Barnebarnet mitt tåler ikke dette og dette produktet, hva kan jeg lage?». Jeg bruker mye tid på å svare ut det folk lurer på.

PLANLEGGER: Deretter skriver hun ned morgendagens oppskrift og noen notater til seg selv. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det er blitt ettermiddag i Holmestrand, og nå skal hele Norges Wenche lage mat til seg selv.

– Nå skal jeg koke poteter og grønnsaker. Det er ofte det, eller salat, også er det ofte fisk til maten, forteller hun.

En arbeidsdag glir over på et helt vanlig kjøkken. Etter middag gjenstår det å lese avisen, ta en telefon til sin mor og noen venner, før klokken slår halv ni-ni og det er leggetid.

I natt tar hun nok en gang med seg bæreposen, denne gang med rakfisk i. Så venter en ny tur inn til hovedstaden og atter en arbeidsdag.