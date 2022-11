Wenche Andersen selger huset: – Et nytt og spennende kapittel begynner

TV-kokken Wenche Andersen (68) har laget mat på God morgen Norge i 28 år. Nå har hun kjøpt seg et drømmehus på et fjell med utsikt over hele fjorden.

– Jeg føler meg som dronninga på fjellet, ler Andersen.

Likevel er det noe vemodig å flytte vekk fra huset i Bærum.

«Lommedalen er bygda der jeg tok mine første skritt og bygda jeg har bodd i hele mitt voksne liv»

Dette skriver Andersen da hun delte Finn-annonsen med sine Facebook-venner. Lommedalen ligger lengst nord i Bærum, og er der Andersen har bodd mesteparten av sin barndom og gjennom sitt voksne liv.

– Det var et fint familietun. Jeg hadde alltid et sted å gå og føler meg heldig som vokste opp på den måten. Fikk jeg kjeft av mor kunne jeg gå til bestemor eller tante, forteller hun om tiden da hun vokste opp.

Nå beveger TV-kokken seg sørover til Vestfold og Telemark fylke, mer presist til Holmestrand. Andersen har nemlig et større nettverk der, med både venner, søster og svoger.

– Et nytt, spennende kapittel begynner.

Hun forteller blant annet at kjøkken og plass til å samle mange rundt et bord, er essensielt i jakten på en ny bolig.

– I boligannonsen sto det «Drømmekjøkken for hobbykokken». Da tenkte jeg at det kan være et drømmekjøkken for den proffe kokken også, forteller Andersen.

I tillegg til kjøkken og spiseplass, er marka essensielt for Andersen, som hun har hatt god tilgang på i Lommedalen.

– Jeg er opptatt av nærheten til marka, så jeg må finne mine steder i Holmestrand.

At reiseveien til jobben i God morgen Norge på TV 2 blir lenger, oppleves ikke som problematisk.

– Om jeg står opp halv fire eller fire gjør ikke store forskjellen - det er tidlig begge deler. Det er en halvtimes tid lenger reisevei, men fra det nye huset kan jeg kjøre på motorveien helt inn til Oslo, forklarer hun.

Forventet respons

Tomannsboligen over tre plan har i dag en prisantydning på 7,4 millioner. Annonsen har bare ligget ute i noen få dager, men eiendomsmegler Fredrik Nordstrøm forteller at det allerede har vært interesse for boligen.

– Foreløpig er det forventet respons på annonsen og det er påmeldinger til visning, så dette blir spennende, forteller Nordstrøm.