Wenche Andersen om gavepresset: – Bare trist

Folkekjære Wenche Andersen (69) står foran grytene på «God morgen Norge»-kjøkkenet på julaften, men så fort TV-kameraet er slått av, er det feiring med familien og svineribbe som gjelder.



TV 2 har tatt julepraten med TV-kokken, der hun blant annet røper hva hun ønsker seg til jul og hva hun synes om gavepress.

– Hva skal du gjøre i julen?

– Jobbe julaften. Det er alltid hyggelig – og blitt en tradisjon. Etter jobb går turen til Arendal til sønn, barnebarn, svigerdatter og hennes familie. Det blir tradisjonell julemiddag med svineribbe og surkål. Sønnen min står for ribben og alltid sprø svor.

TV-JULAFTEN: «God morgen Norge»-kokk Wenche Andersen skal kokkelere på TV på julaften, før hun siden drar til Arendal for å feire jul med familien. Her avbildet med kollega Peter Bubresko i november i år. Foto: TV 2

– Ribbe eller pinnekjøtt?

– Ribbe julaften og pinnekjøtt i romjulen.

– Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul?

– Min nærmeste familie.

– Hva er den dyreste julepynten du har?

– Julepynt er minner, ikke nødvendigvis pris.

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november/starten av desember?

– Julepynt, det vil si advent-pynt starter første helg i desember. Siste uken før jul pyntes det inne og ute. Juletre pyntes lille julaften. Jul er tradisjon fra min barndom. Det bakes og duftene sprer seg i huset. Lammerull, sylte og diverse gravet fisk forberedes.

– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

– Sønn, svigerdatter og barnebarn. Men også min mor, som nå er på sykehjem. Alle tradisjonene hun og far har ført videre fra sine foreldre.

– Hva er den verste julegaven du har fått?

– Har ingen minner om det, men strikkede sokker og votter var ikke det mest populære i min barndom- og ungdomstid. Jeg er lært opp til å være takknemlig for de gavene vi fikk.

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Det er bare trist. Det er viktig å lære barna våre å være takknemlige, og også være åpen om økonomi – inkludere barna. La de få være med på å sette preg på julen ut fra de økonomiske rammene man har. Det er ekstra viktig i år. Være ærlig om økonomi og forberede julen sammen.

– Er det innafor å lyve til barna om nissens eksistens? (hvorfor/hvorfor ikke?)

– Jeg trodde på nissen til jeg var seks-syv år. Etter det visste jeg at det var far som alltid måtte ut en tur på ettermiddagen, mens mor og vi jentene ryddet og vasket opp. Det var alltid så trist at far ikke fikk møte nissen ...

– Hva er den rareste/mest spesielle julen du har hatt?

– Første julen med min sønn. Han var da blitt elleve måneder. Juletre og julenissen var skrekkblandet fryd for ham. Julegaver betydde ikke annet enn noen nye leker.

– Hva er din mest unike juletradisjon?

– Etter mange år i «God morgen Norge», er det å være på jobb. Det har blitt en hyggelig tradisjon med gode kollegaer, for deretter å komme hjem til familien, glede seg til tradisjonell julemat, hygge og fri.

– Hva er det viktigste du har lært i år?

– Sette pris på de nære ting og familie. Kjenne på hvor heldig jeg er.

– Hva ønsker du deg til jul?

– Svarer som mine foreldre pleide å svare – gode minner fra en hyggelig jul og nyttårshelg. Og at det nye året som venter, vil bli fylt med glede, gode opplevelser og minner. Men samtidig vite at det også vil bli noen sorger, og vite at familie og nære venner vil være til stede for omsorg og støtte.