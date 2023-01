Vurderte å trekke seg etter krangelen: – Jeg ble så forbanna

Årets Farmen kjendis-sesong kommer ikke uten dramatikk. For i løpet av den første uken, trakk TV-personligheten Lina Adampour (36) seg etter en krangel. Den foregikk hovedsakelig mellom henne og Ørnulf Høyer (66).

Ifølge Adampour er det noe hun beskriver som en innvandrerparodi, og angivelig bruk av ordet «pakkis», som er bakgrunnen for at hun trakk seg. Ørnulf avviser å ha brukt dette ordet.

Men det var ikke kun de to som ble påvirket av dramatikken. Aleksander Sæterstøl (27) forteller at han selv vurderte å trekke seg under krangelen.

Strakk seg ut over natten

I et intervju med TV 2, forteller Sæterstøl og Aslak Maurstad (30) at situasjonen fant sted midt på natten. På dette tidspunktet lå de to i sengen og skulle sove.

– Plutselig kommer Line og Ørnulf brølende inn døren. Det var sånn: «Hva skjer her nå?». Det er bra at det skjer noe, men kunne vi ikke heller ta det i morgen? Vi skal legge oss nå, sier Sæterstøl og legger til:

– Vi var dautrøtte hele gjengen, så det husker jeg var ganske unødvendig. Jævlig irriterende. Jeg ble forbanna, egentlig.

Klokken på dette tidspunktet skal ha vært mellom to og halv fire på natten, ifølge de to.

Ville ikke være på gården

Bakgrunnen for Sæterstøls reaksjon var at han ønsket å sove. Da dette foregikk, bestemte han seg for å ta en prat med produksjonen.

– Jeg sa til produsenten: «Hvis de ikke gir seg nå, da stikker jeg. Da kan du bare kjøre meg på hotellet, for jeg gidder ikke være her når det skal være sånn her. Jeg skal sove».

Maurstad forteller at det skal ha vært flere som delte det samme synet med 27-åringen.

PÅ NATTA: Aslak Maurstad og Aleksander Sæterstøl forteller at situasjonen fant sted på natta. Foto: Jonas Been Henriksen

– Du var jo heller ikke den eneste som sa det. Det var flere som slang seg på den, sier han til Sæterstøl.

Åpnet seg på Instagram

Da Adampour trakk seg under den første uken av Farmen kjendis, valgte hun å åpne seg på Instagram.

«Hvorfor jeg valgte å trekke meg fra Farmen kjendis. To hendelser, en foran kamera og en bak kamera: En innvandrerparodi under middagen hvor ingen reagerte, og deretter bruken av ordet «pakkis»», skrev hun i et innlegg.

Hun presiserer i samme tekst av Høyer ikke er en rasist.

«Den andre situasjonen er utenom kamera og omhandler samme storbonde. Det er når han berømmer min harde innsats ved å si at jeg jobbet som en «pakkis». Kanskje bare bommet han på ordvalget.»

Da TV 2 tok kontakt med Høyer i forbindelse med innlegget, kunne han fortelle at episoden der dette tas opp, taler for seg selv.

– Det blir feil å spekulere i alle mulige teorier som kommer i ettertid, når det er helt tydelig at jeg ikke har slike holdninger: det opplever jeg at alle enige i. Det aller viktigste er at det rett og slett er umulig at jeg kan ha sagt det Lina påsto, fordi et av mine sterkeste verdigrunnlag har i hele mitt liv dreiet seg om at alle er likeverdige. Et annet verdigrunnlag er at jeg har et sterkt ønske om å spre glede og latter der jeg ferdes, skrev han i en tekstmelding.

