Vurderte å slutte

Videoene til Magnus Midtbø har blitt sett over 240 millioner ganger. Eventyret kunne imidlertid ha vært over før det i det hele tatt hadde begynt.

Magnus Midtbø tok et uvanlig karrierevalg:

Magnus Midtbø (34) har blitt et kjent navn for flere nordmenn, blant annet etter deltakelsene i NRK-programmet «Mesternes mester» og TV 2-sendte «Forræder».

Bergenseren var imidlertid et kjent fjes ute i den store verden lenge før den 12. sesongen av «Mesternes mester» rullet over norske TV-skjermer i 2021.

Omtrent samtidig som han la sin meget suksessfulle karriere som konkurranseklatrer på hylla i 2017, begynte han å publisere regelmessige videoer på sin egen Youtube-kanal.

Den mangedoble norgesmesteren har i dag nettsidens mest populære klatrekanal ifølge statistikksiden Socialblade.

Fredag 27. januar ble han kåret til årets influenser innen sport og trening under Vixen Awards.

Dette er hemmeligheten

Oppskriften på videosuksessen består av mye lidenskap og en god dose innsats, skal vi tro klatreprofilen selv.

FORRÆDER-FINALIST: Klatreprofilen gikk helt til finalen i første sesongen av Forræder på TV 2. Foto: Ole-Martin Sandness

– Det er det samme som gjorde meg god til å klatre, at jeg elsker å holde på med det. Det handler bare om å gjøre det mye og om å gå helhjertet inn i det. På samme måte som jeg ble besatt av klatring, ble jeg besatt av å lage Youtube-videoer, sier Midtbø til TV 2.

Med nærmere 1,6 millioner følgere, har han Norges 20. største Youtube-kanal. Han har også 450.000 følgere på Instagram.

34-åringen tror at evnen til å være seg selv foran kamera er del av grunnen til at han har blitt så populær.

– Det handler om å være så ærlig og ekte som mulig. Jeg tror mange, inkludert meg selv, tenker at alt skal være polert hele tiden. Men det er en grunn til at store firmaer nå bruker mobiler til å filme reklamefilmer til millioner.

Fikk krass kritikk fra klatremiljøet

I skrivende stund abonnerer nærmere 1,6 millioner på kanalen til Midtbø.

Klatringen er fortsatt en sentral del av videoporteføljen, selv om han også utforsker andre tematikker. Blant annet har en video Midtbø har spilt inn sammen med Forsvaret fått 6,5 millioner visninger på litt over halvannet år.

– Ofte er det ikke klatrevideoene som blir sett av flest, forklarer han.

– Fra begynnelsen av har målet vært å lage videoer som også folk som ikke holder på med klatring kan være interesserte i.

Imidlertid er det ikke alle som har latt seg imponere av sceneskiftet til den tidligere klatremesteren.

Da Midtbø la om stilen for å fenge et bredere publikum, fikk han hard medfart av flere i klatremiljøet.

– Det er en veldig vanskelig balanse. Jeg ble kalt en «sell-out» da jeg begynte å lage videoer som ikke var rettet mot kjernen i klatremiljøet, sier mannen med 12 kongepokaler.

Midtbø gikk på finalesjokk i Forræder

Youtube-stjernen forteller at det er lettere å ignorere den negative kritikken nå som kanalen flyter, men at det ikke var like lett da det skortet på både penger og følgere.

– Det er mye lettere nå, når jeg har lyktes. Men i begynnelsen var det kjipt.

Vurderte å slutte

Det er nemlig ingen selvfølgelighet i at Midtbø skulle bli klatringens store Youtube-konge.

Bergenseren har ingen formell medieutdanning, og brukte lang tid på å finne ut at han faktisk kunne leve av klatrevideoene.

– Jeg hadde vel laget 100 videoer før jeg skjønte at jeg kunne begynne å tjene penger på dette. 100 videoer på 20 minutter hver, det er mye arbeid før man skjønner at det kan bli noe ut av dette.

Klatreprofilen forteller at troen på seg selv var viktig for å komme seg gjennom kanalens trange fødsel.

Samtidig erkjenner han at han ikke var særlig høy i hatten da han fortalte andre om Youtube-kanalen i den spede oppstarten.

– Det er veldig flaut når det ikke går så bra og det er få seere, sier Midtbø.

– Jeg snakket ikke så høyt om kanalen i starten og spilte litt ned hvor mye tid jeg faktisk brukte på det. Jeg ville ikke virke som en idiot som bruke mye tid på dette, men jeg gjorde egentlig ikke annet enn å bare redigere videoer.

Den atletiske vestlendingen avslører at han var nære ved å legge ned Youtube-satsningen ved flere anledninger.

– Det var flere ganger jeg vurderte det. Men nå er jeg veldig glad for at jeg ikke gjorde det.

Lever «veldig komfortabelt» av Youtube

Med flere enn 240 millioner visninger på Youtube, kan Midtbø prise seg lykkelig for at han ikke skrinla videoprosjektet da utsiktene var mørke.

Bergenseren forteller at det er pengene fra Youtube som «betaler regningene» hans, og at tilstedeværelsen på sosiale medier har gitt ham en «veldig komfortabel» livssituasjon.

Videokarrieren har også gitt 34-åringen muligheten til å investere i klatresentre i flere norske byer.

I tillegg har suksessen tilsynelatende fått flere i klatremiljøet til å snu om mannen som tidligere ble karakterisert som «sell-out».

– Nå ser jeg at folk skjønner mer av det jeg driver med. De flinkeste klatrerne i verden har lyst til å være med i videoene mine, så nå går alt veldig greit.