Vurderer tiltak rettet mot Slottet

Reidun Kjelling Nybø (54) er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hun forteller at foreningen vurderer å sende en henvendelse til Slottet dersom prinsesse Märtha Louise (52) og Durek Verrett (49) velger å utestenge pressen fullstendig fra bryllupet.

Nybø begrunner dette med at bryllupet er av offentlig interesse, uavhengig av om det kommende brudeparet vurderer det slik.



– Det er jo naturlig for oss å sende en henvendelse til kongehuset dersom norsk presse blir helt utestengt fra bryllupet i Geiranger. Bryllupet er definitivt en offentlig hendelse, og en hendelse av stor interesse for publikum, sier Nybø til TV 2.

– Dersom det er slik at pressen – og da også offentligheten – blir fullstendig utestengt, så vil norske presseorganisasjoner sende en henvendelse til kongehuset.



TV 2 har kontaktet Slottet, som kun henviser videre til Märtha Louises manager. Både prinsessens manager og Verretts manager har fått gjentatte tilbud om å medvirke i saken, men har ikke svart på TV 2s henvendelser. De er dog informert om alt som fremkommer i denne artikkelen.

– Fått indikasjoner



Dette skjer i kjølvannet av at prinsessen og Verrett publiserte et innlegg på Instagram tidligere i uken, hvor de skrev at de ikke kommer til å snakke med pressen lenger.

– I dag setter vi en strek. Vi vet at deler av pressen vil fortelle løgner om oss idet bryllupet nærmer seg. Mens vi forbereder oss på den store dagen, er vi dedikerte til å ta vare på hverandre, skrev prinsesse Märtha Louise på sosiale medier.

Nybø forteller at dette ikke er første gang foreningen er i kontakt med Slottet, og at de blant annet gjorde det samme da nyheten om forlovelsen mellom kronprins Haakon (50) og kronprinsesse Mette-Marit (50) kom ut.

MERITTERT KVINNE: Reidun Kjelling Nybø ble i januar 2022 valgt til generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hun har også vært styreleder for Institutt for Journalistikk siden 2012. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Generalsekretæren poengterer at de vil ta stilling til hvorvidt Slottet bør innblandes i situasjonen rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett når de har mer informasjon på bordet.

– Dette kom opp torsdag, i forbindelse med nyheten som kom. Vi kommer til å vurdere det dersom det blir aktuelt. De neste ukene og månedene vil vi vite mer om offentlighetens rolle rundt bryllupet. Vi har jo allerede fått noen indikasjoner på at paret ikke ønsker å ha pressedekning rundt bryllupet, forklarer Nybø.



Høyst uvanlig

TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen (26), sier at valget om å skape en isfront med pressen ikke er overraskende.

– Jeg tenker at distanseringen ikke er noen stor overraskelse, med tanke på det noe dårlige forholdet prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har til norsk presse.

– På en måte går det også an å forstå deres valg, da de åpenbart mener at pressedekningen er unyansert. Problemet er vel at pressen ikke helt vet hva som er unyansert, noe en heller ikke har fått konkrete eksempler på fra paret.

KUNNSKAPSRIK: Kongeekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen vet mye om kongelige til tross for sin unge alder. I tillegg til å være kongehusekspert for TV 2, har han også podkasten «Undersåttene». Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Å skape en slik distanse mellom kongelige og pressen, er ikke hverdagslig i Norge.

– I norsk kongelig sammenheng er dette høyst uvanlig. Regjeringstiden til kong Harald har vært preget av økt åpenhet i kongehusets gjøren og laden, men dette ser ikke ut til å ha smittet over på datteren. Så er det et viktig poeng at prinsesse Märtha Louise ikke er et arbeidende medlem av kongehuset, men en del av kongefamilien. Prinsessen mottar heller ikke apanasje, sier Schulsrud-Hansen.

På spørsmål om valget til paret ikke bare skaper distanse mellom dem og pressen, men også dem og folket, svarer kongehuseksperten kontant:

– Deres valg sørger i alle fall ikke for at folket kommer noe nærmere paret.

Oppsøker offentligheten

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø, får også spørsmål om hvorvidt kritikken prinsessen delte i Instagram-innlegget er berettiget.

– Jeg har full forståelse for at det kan være veldig krevende å leve med pressens søkelys på seg hele tiden. Pressen bør definitivt lytte til kritikken. Samtidig opplever jeg at prinsessen her i stor grad skjærer alle over én kam. I tillegg er både hun og forloveden svært aktive på sosiale medier, og også oppsøker redaktørstyrte medier. Paret står selvsagt helt fritt å nekte å svare pressen, sier Nybø, og fortsetter:

– Men pressen kommer ikke til å la være å omtale forhold rundt paret som har offentlig interesse. Det gjelder for eksempel kontroversielle uttalelser som Durek Verrett har kommet med på sosiale medier som vekker oppsikt og helt åpenbart har offentlig interesse. Samtidig er pressen forpliktet til å vise hensyn. Det er selvfølgelig ikke alle forhold rundt privatlivet til paret som har offentlig interesse.



Nettopp det at paret oppsøker offentligheten i form av alt fra TV-opptredener til aktiv bruk av sosiale medier, er en av grunnene til at Nybø mener det er naturlig for pressen å følge med på hva de foretar seg.