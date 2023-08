Vraket hele casten – fansen reagerer

VRAKET: Etter 13 sesonger av «The Real Housewives of New York» tok produsentene et drastisk grep og kvittet seg med alle medlemmene. Foto: Bravo

«Real Housewives of New York»:

Mange ble overrasket da TV-selskapet Bravo i fjor annonserte at Ramona Singer (66), Luann de Lesseps (58) og resten av «The Real Housewives of New York City»-casten ble vraket etter den trettende sesongen.

Helt siden 2008 har TV-seerne kunnet følge husfruenes glamorøse liv og heftige krangler. Men sesong 13 hadde lave seertall, og anklager om rasisme blant de stadig eldre fruene.

I mars i fjor uttalte Bravo-sjef og «RHONY»-produsent Andy Cohen (55) seg om seriens dalende utvikling.

– Vi er ved et veiskille for «RHONY». Vi har brukt mye tid på å finne ut av veien videre. Og planen vi har kommet opp med, tror jeg er en skikkelig gavepakke til fansen, sa han til Variety.

Større mangfold

Cohen etterlyste en ekte venninnegjeng bestående av multikulturelle personer av ulik etnisitet og religiøs bakgrunn, for å gjenspeile storbyens mangfold.

NY GJENG: Dette er den splitter nye gjengen i «The Real Housewives of New York». Foto: Bravo / TV 2 Play

Den 16. juli hadde den splitter nye sesongen av serien premiere, også på TV 2 Play. Der er hele gjengen byttet ut med yngre og mer varierte fruer.

Sai De Silva, Ubah Hassan, Erin Lichy, Jenna Lyons, Lizzy Savetsky, Jessel Taank, og Brynn Whitfield utgjør den nye casten i «RHONY», og i de første episodene har fruenes største krangel så langt bestått av hvorvidt ost er «tacky» eller ikke.

Fansen er splittet

Fansen reagerer på ulikt vis over de ferske fruene.

This is breaking my heart. This isn’t #RHONY



I need our girls pic.twitter.com/9E5wA5NnPh — Real Housewives ☕️ (@housewives911) July 17, 2023

Mens enkelte mener kranglene mellom de nye fruene er smålige og ordinære sammenlignet med den forrige casten, er andre mer overbevist:

They’re fighting about cheese plates and restaurant reservations. We’re back to the petty basics, and I’m loving it. 🍎 #RHONY pic.twitter.com/wphQeRYOh1 — Gibson Johns (@gibsonoma) July 17, 2023

De vrakede fruene svarer

Flere av de vrakede «RHONY»-fruene har uttalt seg om de yngre arvtakerne til den populære realityserien.

– Jeg synes de er ganske fantastiske. Jeg liker dem. Jeg synes de er vakre. Jeg synes de er morsomme. La oss se hva som skjer, sier Luann de Lesseps til det amerikanske nettstedet Extra.

STØTTER ARVTAKERNE: Luann de Lesepps er positiv til de nye fruene. Foto: Bravo / TV 2 Play

Ramona Singer delte nylig sine tanker om den nye casten i podkasten «On Display».

– Det er en ny æra. Bravo vet hva de holder på med, sa den tidligere «Rhony»-stjernen.

Dorinda Medley (58), som var med i serien fra sesong sju til tolv, har uttalt til OK! Magazine at hun er imponert over de nye fruene.

– Jeg synes det er en så vakker ting å se disse jentene fra forskjellige områder av New York. De er en variert gruppe. Husk at vi er i 50-årene, så vår verden er veldig annerledes. Kvinner i dag har finansiell makt, de har barn og de har elektroniske enheter, sier Medley.

Dukker opp i ny serie

Selv om de gamle fruene tilsynelatende er positive til de nye, er det flere som ikke klarer å gi slipp på savnet etter de originale medlemmene.

Disse tilhengerne vil få et gjensyn med flere av sine favoritter i spin-off-serien «Real Housewives Ultimate Girls Trip: RHONY Legacy».

I NY SERIE: Flere av de gamle «RHONY»-fruene dukker opp i en ny realityserie. Foto: Bravo / TV 2 Play

Kelly Killoren Bensimon, Luann de Lesseps, Dorinda Medley, Sonja Morgan, Ramona Singer og Kristen Taekman utgjør casten, og de tidligere fruene er blitt filmet i en fasjonabel villa på Saline Beach i Saint-Barthélemy.



«The Real Housewives of New York» ser du på TV 2 Play.