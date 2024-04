Vraket fra TV 2-program: – Skuffet

Steffen Eriksen (60) har siden 2020 vært med i TV 2-serien «Toll», der seerne får følge sarpingen mens han gjør diverse beslag på vei inn i landet.

– Jeg er veldig stolt av det som vises i «Toll». Det er opplysende voksenopplæring om etaten vår.



Kjendisstatusen fra «Toll»-serien, gjorde at TV 2 ønsket å ha med Eriksen som deltaker i et flunkende nytt realityprogram.

I fjor fikk han spørsmål om å delta i «Spillet».

– Det takket jeg selvfølgelig ja til, sier tolleren.

– Ingen av oss ante hva vi ble med på. Det kunne fort ha blitt en flopp. Men da innspillingen var over, sa vi deltakerne til hverandre: «Hvis dette klippes bra, så blir dette fantastisk bra TV. For det vi opplevde der, var så bra». Heldigvis ble det en suksess, for folk er jo helt hekta.

NY ROLLE: «Spillet» er Steffen Eriksens første møte med reality. Foto: Pinakkel Studio / TV 2

Eriksen har merket at interessen rundt ham har økt etter «Spillet», for i jobben som toller på Gardermoen er det stadig flere som vil slå av en prat med ham.

– TV 2 ville ikke ha oss

Eriksen forteller at han tidligere kunne ha blitt kjent som noe helt annet enn «Toll»- og «Spillet»-Steffen, dersom alt hadde gått etter planen.

– Vi søkte først på et annet TV 2-program, og fikk innkalling til audition på et hotell i Oslo. Men det stoppet der. Vi ble dumpet.



– Hvilket program var dette?

– Jeg var på audition til «Sommerhytta» med kona, men TV 2 ville ikke ha oss. Vi var inne og snakket med produksjonen og ble filmet, så sånn var det.

Eriksen ønsket å være med fordi han liker å snekre og ordne.

– Jeg bor i min andre enebolig. Det er klart at når man har enebolig så blir det litt pusling både her og der. Jeg liker å komme med løsninger selv, og kona er ganske kreativ. Vi er ikke alltid enige, og det hadde blitt så jævlig bra TV, vet du! Dere i TV 2 aner ikke hva dere gikk glipp av, sier han og ler.



POPULÆR: Steffen Eriksen har fått mange nye fans etter «Spillet». Foto: TV 2

– Skuffet

«Sommerhytta»-sesongen Eriksen og kona prøvde å delta i, var den som ble vist på TV 2 våren 2021.

Innspillingen fant sted ett år tidligere, pandemivåren 2020. Det var far og datter, Kurt Rasmussen og Veronica Rasmussen, som vant konkurransen og dermed fikk hytta på Mjøsli til odel og eie.



BLE PLUKKET UT: Denne gjengen ble valgt foran Steffen Eriksen og kona i «Sommerhytta». Helt til høyre i bildet er vinnerne av sesongens hytte. Foto: Espen Solli / TV 2

Etter seieren gikk flere deltakere ut og fortalte at de reagerte på urettferdighet ettersom de mente at Kurt Rasmussen hadde for mye erfaring til å kunne betegnes som en amatørsnekker.

– Jeg syntes det ble urettferdig at en av deltakerne lå på et nivå høyt over de andre. Da jeg så det, tenkte jeg at det var bra vi ikke ble med i akkurat den sesongen.

– Men ble dere skuffet over vrakingen?

– Både og. Jeg ble skuffet, men samtidig litt lettet da jeg så hvor grådig flinke mange av de andre deltakerne var.

Etter å ha blitt et kjent ansikt gjennom «Toll» og «Spillet» er det nok flere seere som hadde ønsket seg 60-åringen som deltaker i en framtidig «Sommerhytta»-sesong.

I så fall drømmer de forgjeves.

– Nei, jeg tenker vel egentlig ikke at det er aktuelt å bli med på «Sommerhytta» nå. Der bommet TV-kanalen ved å ikke velge oss, altså.