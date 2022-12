Vold og seksuelle overgrep: Bill Cosby saksøkes av skuespillere

Nærmere 70 kvinner har anklaget «Amerikas pappa» for seksuelle overgrep – men kun én har vunnet en rettssak mot ham.

For en uke siden, mandag 5. desember, ble Bill Cosby (85) saksøkt av fem kvinner for seksuelle overgrep og vold. Saksøkerne føyer seg inn i en lang rekke på nærmere 70 kvinner som har beskyldt Cosby for det samme.

Men til dags dato er det kun én kvinne som har vunnet en rettssak mot ham: Andrea Constand (49).

«America’s dad»

Før vi forteller om Andrea Constand-saken og det ferske søksmålet, la oss ta et kjapt tilbakeblikk på Bill Cosbys lange liv og karriere.

Cosby startet som stand-up-komiker i 1961, og fikk sitt nasjonale gjennombrudd to år senere da han opptrådte i det enormt populære The Tonight Show – talkshowet som i dag ledes av Jimmy Fallon.

I 1964 giftet Cosby seg med Camille Hanks (78). De er fremdeles gift, og fikk fire døtre og én sønn. Sønnen Ennis ble skutt og drept i 1997, og datteren Ensa døde av nyresykdom i 2018.

Gjennom 1960- og 70-tallet ga Cosby ut en rekke komiplater, var skuespiller i både filmer og TV-serier, og holdt stand-up-shows over hele USA.

Men det var med situasjonskomedien The Cosby Show – som gikk i åtte sesonger fra 1984 til 1992 – at Cosby ble en av USAs desidert mest folkekjære komikere.

I den suksessfulle serien, som i Norge ble sendt på NRK, portretterte han familiemannen og legen Cliff Huxtable. En snill og vennlig mann, alltid iført fargerike gensere med varierende mønstre, som var opptatt av å respektere andre og som fremmet moralske verdier.

Cosby ble et viktig og kjært forbilde for mørkhudede i USA. Det var ikke uten grunn at han ble uoffisielt kronet med tittelen «America’s dad».

Glansbildet begynte dog å rakne i 2005.

Møtet med Andrea Constand

Den kanadiske basketballspilleren Andrea Constand møtte Bill Cosby første gang i 2002 på Temple University i Philadelphia. Hun var 29 år gammel og jobbet for universitets basketballag. Han var 65 år og profilert støttespiller av universitet. Det første møtet bestod av håndhilsing og høflighetsfraser.

Noen uker etter deres første møte, ringte Cosby til Constand.

– Han stilte spørsmål om familien min, basketballkarrieren min, og hva jeg studerte, sier Constand i den nye dokumentarserien The Case Against Cosby, som ble sendt på amerikanske TV i oktober 2022, og som nå er tilgjengelig på TV 2 Play.

Constand mottok flere oppringninger fra Cosby i tiden fremover, og samtalene kunne handle om alt fra personlige ting til yrkesretninger.

– Han tenkte at jeg kanskje ville jobbe med sportssendinger på TV. Det var dét jeg bygde et forhold til ham rundt. Han kunne ringe hver måned for å høre hvordan basketkamper hadde gått, og så kunne det gå to-tre måneder uten at vi snakket sammen.

Cosby begynte deretter å invitere henne hjem til ham.

– Første gang jeg ble invitert, var det for å bygge nettverk og møte andre mennesker. Jeg sa: «Hvorfor er jeg invitert? Hvem kommer?». Han sa: «Du jobber hardt. Bare slapp av og ha det gøy».

Ble seksuelt misbrukt

Den 6. januar 2004 var Constand på besøk hos Cosby for tredje gang.

– Jeg ble invitert for å snakke om karrieren min og hvilke valg jeg skulle ta videre, sier hun i dokumentarserien.

Underveis i karrieresamtalen, som fant sted på kjøkkenet i huset, ble Constand stresset og opprørt. «Ta disse pillene, de er vennene dine, de tar brodden av stresset», sa Cosby, og ga henne Metakvalon, også kjent som Quaalude – et hypnotisk, beroligende middel.

Constand, som ikke hadde noen grunn til å tvile på Cosby, svelget pillene.

Omtrent 20-30 minutter senere begynte hun å bli svimmel. Munnen ble tørr. Hun begynte å se dobbelt. Når hun pratet, snøvlet hun. Hun fortalte Cosby at hun reagerte dårlig på pillene. Cosby hjalp henne fra kjøkkenet ut til sofaen i stua. Han la henne ned med en pute under hodet hennes. Så mistet hun bevisstheten.

Og så våknet hun. Hun klarte ikke prate. Hun klarte ikke bevege seg. Hun var helt paralysert, men bevisst – som en våken narkose. Cosby var tett inntil henne. Den ene hånden hans var i buksa hennes, hvor han penetrerte henne med en finger. Cosbys andre hånd holdt han rundt Constands hånd, og han brukte hennes og sin egen hånd til å tilfredsstille seg selv seksuelt.

Hun var fullstendig maktesløs. Verken muskler eller stemmebånd fungerte. Deretter mistet hun bevisstheten igjen.

Fra hun inntok pillene, til hun fikk følelsen i kroppen tilbake, hadde det gått 13 timer.

Constand våknet med en vond og ubehagelig følelse. Hun husket det korte øyeblikket hun var bevisst etter å ha tatt pillene, og følte seg sjokkert og ydmyket. Alt hun ville var å forlate huset hans.

Da hun nærmet seg utgangsdøren, kom Cosby mot henne. Han fortalte henne at det sto en muffins og en kopp te på kjøkkenbenken som han hadde gjort klar til henne. Constand hadde ikke spist på mange, mange timer. Hun pakket muffinsen inn i en serviett. Teen lot hun stå urørt. Deretter forlot hun huset, satte seg i bilen og kjørte hjem.

– Den Andrea som gikk inn døra, var ikke den samme som kom ut igjen. Livet mitt har aldri vært det samme, forteller Andrea Constand i dokumentaren.

I dagene som fulgte, merket Constands venner og familie at hun oppførte seg annerledes. Hun isolerte seg mer og mer, og raste ned i vekt. Hun flyttet fra Philadelphia tilbake til foreldrene i Canada. Når hun sov, kunne moren og faren høre henne skrike i søvne.

– Det tok en stund før jeg skjønte at dette ville ta livet av meg hvis jeg holdt det hemmelig, sier Constand.

I januar 2005 tok Constand steget ut og anmeldte Bill Cosby, til tross for at hun tvilte på at noen ville tro på henne.

Avhørte Cosby

I januar 2005 ble politietterforskeren Richard Schaffer informert om anmeldelsen og de alvorlige anklagene, og ble satt til å lede etterforskningen.

Schaffer reiste til New York City for å avhøre Cosby. Ett av spørsmålene som ble stilt i avhøret, var om Cosby hadde hatt samleie med Constand.

Cosby svarte: «Aldri i søvne eller i våken tilstand».

Schaffer reagerte på svaret.

– Jeg glemmer aldri Cosbys svar. Han burde ha svart: «Nei, det var ikke samleie». Jeg synes ikke «aldri i søvne eller i våken tilstand» er et normalt svar, sier Schaffer i dokumentarserien.

Etter en månedslang etterforskning, bestemte Bruce Castor – daværende statsadvokat for Montgomery-fylket i Pennsylvania – at det ikke skulle tas ut noen tiltale mot Cosby. Avgjørelsen ble begrunnet med at Constand ventet for lenge med å anmelde, samt at det ikke var tilstrekkelig med bevis.

Schaffer var ikke enig med statsadvokatens beslutning.

– Det var tilstrekkelig med bevis til å tiltale Cosby, og det var tilstrekkelig med bevis til å dømme ham, hevder Schaffer i The Case Against Cosby-dokumentaren.

Etter henleggelsen, tok Constands advokater ut et sivilt søksmål mot Cosby.

Statsadvokat Castor var positiv til at Constand gikk til sivilt søksmål, og inngikk en muntlig avtale med Cosby. Avtalen gikk ut på at hvis Cosby vitnet, lovet Castor at han aldri ville straffeforfølge ham.

Cosby satt flere dager i vitneboksen og pratet i mange timer. Han la frem sin versjon av saken, og innrømte at han hadde brukt Quaaluudes til å dope ned kvinner for å ha sex med dem. Etter innrømmelsen, bestemte Cosby – eller advokatene hans – at det var nok; Cosby ønsket ikke uttale seg mer og inngikk forlik med Constand.

En del av forliksavtalen gikk ut på at alle detaljer – inkludert Cosbys vitnemål og forlikssummen – skulle holdes hemmelig i ti år.

Constand var naturligvis skuffet over at Cosbys vitnemål ble holdt hemmelig og unna offentligheten, særlig fordi han innrømte metoden han brukte for å seksuelt misbruke henne.

– Jeg gikk inn rettssalen med en hemmelighet, og kom ut igjen med en enda større hemmelighet: Sannheten om hvem han var, sier Andrea Constand.

Deretter ble det stille rundt Cosby og overgrepsanklagene i nesten ti år.

Flere anklager mot Cosby

Den amerikanske stand-up-komikeren og skuespilleren Hannibal Buress holdt 16. oktober 2014 et show på en komiklubb i Philadelphia. Underveis i showet begynte han å snakke om Bill Cosby.

En journalist fra Philadelphia Magazine, Dan McQuade, var tilfeldigvis til stede og begynte å filme da Buress pratet om Cosby. Buress sa fra scenen at Cosby hadde en lang fortid med å voldta kvinner.

Buress avsluttet med å si: «Jeg har sagt dette på scenen før, og folk tror jeg bare finner det på. Men når du drar herfra, ta et googlesøk på frasen ‘Bill Cosby rape.’».

Dagen etter showet, skrev journalisten McQuade en artikkel i Philadelphia Magazine der han gjenga hva Buress sa på scenen.

Artikkelen fikk mye oppmerksomhet, og i kjølvannet av publiseringen sto mer enn 20 kvinner frem og hevdet at Cosby hadde seksuelt misbrukt eller voldtatt dem; flere skal ha vært mindreårige da det hendte.

Constand hadde lenge trodd at hun var den eneste, og hun reagerte med sinne da hun oppdaget hvor mange Cosby angivelige hadde dopet, misbrukt og voldtatt.

Ny etterforskning og rettssak

I februar 2015 ble all informasjonen fra det sivile søksmålet i 2005 offentliggjort, siden det hadde gått ti år. Blant dokumentene var Cosbys vitnemål, hvor han innrømte å ha dopet ned kvinner for å sex med dem.

Offentliggjøringen førte til at Montgomery-fylkets nye statsadvokat, Kevin Steele, gjenåpnet den over ti år gamle Andrea Constand-saken – én uke før foreldelsesfristen løp ut.

I Philadelphia, 5. juni 2017, startet rettssaken mot Cosby. Advokatene til Constand sa det var seksuelt overgrep, Cosby-teamet sa det var frivillig sex, og at hun bare var en bitter eks-elsker som var ute etter penger.

Rettssaken førte ingen vei. De fem jurymedlemmene klarte ikke å bli enige, og den 17. juni 2017 ble saken annullert. Cosby spaserte ut av rettslokalet som en fri mann.

Statsadvokat Steele var alt annet enn tilfreds med resultatet, og bestemte seg for å stille Cosby for retten igjen – så fort som mulig. Han ville også at enda flere kvinner skulle vitne.

Innen da hadde Metoo-bevegelsen fått vann på mølla. Flere store navn innen film- og TV-bransjen – deriblant Harvey Weinstein, Kevin Spacey og Matt Lauer – ble enten arrestert, saksøkt eller sparket fra arbeidsplassene på grunn av voldtekt eller upassende oppførsel.

Metoo-bølgen hadde endret landskapet, og atmosfæren rundt den nye Cosby-rettssaken var annerledes enn første runde.

Flere og flere kvinner sto frem med grusomme Cosby-historier, som var påfallende like Constands opplevelser. Noen av Cosby-anklagene strakk seg tilbake til 1965.

Constand ble overrasket over hvor mange som ønsket å vitne i saken hennes.

26. april 2018 ble Bill Cosby funnet skyldig. Nesten et halvt år senere, 25. september, kom dommen: 3-10 års fengsel.

Constand, og andre anklagere, beskriver en stor lykkefølelse da de så Cosby – i håndjern – bli fraktet til fengsel.

Løslatt i 2021

Lykkefølelsen varte i under tre år. Den 30. juni 2021 ble Cosby løslatt fra fengselet. Løslatelsen sendte sjokkbølger over USA.

Grunnen til løslatelsen, var avtalen Cosby gjorde i 2005 med tidligere statsadvokat Bruce Castor. Den muntlige avtalen gikk som nevnt ut på at Cosby ikke skulle straffeforfølges hvis han vitnet.

Selv om Cosby slapp ut av fengselet, ble det poengtert at han ikke var frifunnet.

Nytt søksmål i 2022

Som denne artikkelen innledningsvis kunne fortelle, har den 85 år gamle Cosby nå fått et nytt søksmål mot seg fra fem kvinner med anklager om seksuelle overgrep og vold.

To av saksøkerne, Lili Bernard og Eden Tirl, spilte i henholdsvis én og to episoder i The Cosby Show på 80- og 90-tallet.

I søksmålet står det blant annet: «Hver saksøker ble seksuelt overfalt og slått av tiltalte Bill Cosby, på samme eller lignende måte» og «disse fem saksøkerne har stått frem for å stå opp for seg selv og andre, etter at de ble seksuelt misbrukt og overfalt av Bill Cosby.»

Cosbys talsperson, Andrew Wyatt, kaller søksmålet «useriøst» i en pressemelding, og påstår at kvinnene kun er ute etter penger.

– Vi tror at domstolene, så vel som den offentlige opinionsdomstolen, vil følge lovens regler, og frita Cosby fra disse påståtte anklagene. Mr Cosby fortsetter på det sterkeste å benekte alle påstander mot ham, og ser frem til å forsvare seg i retten.

