Vivienne Westwoods grav utsatt for tyveri

ANERKJENT DESIGNER:: Den britiske designeren Vivienne Westwood var kjent for å ha gjort pønker-stilen populær blant massene Foto: PETER NICHOLLS /Reuters

Moteikonet Vivienne Westwood, som ble 81 år gammel, ble født og gravlagt i landsbyen Tintwistle.

28. mai ble politiet varslet om tyveri på hennes siste hvilested. Det er en stor blomsterpotte som har blitt stjålet.

Ifølge bildene blomsterhandleren har publisert ser det også ut til at flere gjenstander kan ha forsvunnet fra graven.

Norris Floristry har ansvaret for å stelle graven. Nå ber de om at blomsterdekorasjonen snarest leveres tilbake av respekt for familien. Foto: Skjermbilde fra Facebook

Sjokkert

Blomsterhandleren Anja Norris, som har laget dekorasjonen, sier til BBC at hun er sjokkert. Hun beskriver potten som så tung at en bil må ha blitt brukt for å flytte den.

– Det er så respektløst. Jeg håper de returnerer den, sier Norris.



Blomsterbutikken har gått ut med en etterlysning på Facebook, hvor de er tydelig på at dette er uakseptabel oppførsel, og skriver sarkastisk:

«Vi antar at ditt behov for en potte, (rimelig tung og stor) må ha vært stor».



De ber om at den leveres tilbake snarest for å skåne familien fra mer smerte.

Raser

Over 200 personer har reagert på og delt tyveri-innlegget.

I kommentarfeltet raser folk.

Flere er overrasket over at noen kan synke så lavt, og beskriver handlingen med ord som «motbydelig» og «skammelig».

En skriver at det er flaut å si at man er fra området grunnet situasjonen.

Blomsterforretningen legger til at de ikke vil stille noen spørsmål, hvis dekorasjonen blir returnert til dem i fin stand. Politiet ønsker nå å komme i kontakt med vitner som kan ha sett noe mistenksomt i tidsperioden 21 til 28 mai.