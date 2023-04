Vitser om egen sivilstatus

DATING PÅ TV: Khloé Kardashian vitser om at hun og hennes single søstre bør teste populært realitykonsept. Foto: Evan Agostini /AP

Khloé Kardashian (38) holdt torsdag et pressearrangement for sitt klesmerke «Good American», som fronter størrelser for alle kropper.

Én av de inviterte var tidligere «Love Is Blind»-deltaker Alexa Lemieux, som har én million følgere på Instagram. Hun ble omtalt av amerikansk presse som den første formfulle deltakeren.

Lemieux var tydelig fornøyd med å møte Kardashian, og skrev i en kommentar at hun takket alle som har kalt henne en «Khloé-kopi».

Åpen for mer reality?

Kardashian har også kommentert at de to er «tvillinger» og kommer samtidig med en vits om sivilstatusen:

«Jeg synes noen av oss single Kardashian-søstre bør være med på Love Is Blind. Hva synes dere?»



Blant de over 3000 kommentarene virker enkelte å være positive til «forslaget», og mener at en kjendisversjon av «Love Is Blind» ville vært gøy å se.

Romanserykter

Fem av de seks Kardashian-Jenner-søstrene er tilsynelatende singel.

På sensommeren i fjor ble det klart at det var slutt mellom Kim Kardashian (42) og komiker Pete Davidson.

Kendall Jenner (27) ble også singel i fjor, etter det to år lange forholdet med NBA-proffen Devin Booker.

Kylie Jenner (25) har to barn med rapper Travis Scott. I januar skrev flere amerikanske medier at de to skal ha tatt nok en pause i forholdet.

Modell Kendall Jenner og artist Bad Bunny. Foto: Doug Peters/Pa photos Valerie Macon /AFP

Den siste tiden har imidlertid romanserykter svirret rundt Jenner-søstrene.

Kendall har flere ganger blitt observert med artisten Bad Bunny (29), senest forrige helg under Coachella-festivalen.

Mens sminkemogul Kylie har blitt koblet med skuespiller Timothée Chalamet (27).

Kylie Jenner og Timothée Chalamet. Foto: Angela Weiss/AFP Marco Provvisionato/Pa photos

Ingen av dem har foreløpig kommentert ryktene.

Khloé Kardashian har to barn med basketballstjernen Tristan Thompson (32). Deres av og på-forhold har vært preget av utroskapskontroverser.

Thompson har nylig signert med Los Angeles Lakers og vil dermed bo i samme by som Kardashian.

I mars publiserte hun en hyllest til eksen på Instagram, og skrev at han var den «beste faren» og at hennes ønske for ham var at han «fortsatte å etterstrebe forandring og helbredelse».

Travis Barker og Kourtney Kardashian under deres bryllup i Portofino i Italia. Foto: Fabio Piumetti / ipa-agency.net

Kourtney Kardashian (44) ble i fjor gift med musiker Travis Barker (47), noe de feiret med hele tre seremonier – som nylig ble vist i en 72-minutter lang «Kardashian»-spesial på Disney+.