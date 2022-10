Vitnet verandasex på ulovlig vandring

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (56), eller «spillets konge» som han har blitt kalt av medforpakterne, måtte denne søndagen pakke sekken og forlate Farmen-gården. Han tapte andrekjempen mot politibetjenten Hashar Aziz (34).

Dette skjedde etter et betent møte på Tinget, hvor Aziz konfronterte Johnsen. Ordføreren hadde brutt reglene natten før da han fikk ulovlig besøk av Ivana Miric (28) og Henrik Eijsink (26) på førstekjempehytten.

Grunnet dette vurderte politibetjenten å trekke seg fra Farmen før tvekampen. Aziz endte likevel opp med å stille, og danket ut ordføreren i saging.

Etter tapet møter TV 2 Johnsen, hvor ordføreren letter på sløret rundt flere hemmeligheter.

Hør Johnsens legendariske historier fra Farmen-oppholdet i videovinduet øverst i saken. En av historiene handler om da han ble vitne til verandasex under en ulovlig vandring.

KAMP: Det ble over og ut for Johnsen denne gang. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Glad han ble førstekjempe

Etter tapet forteller Johnsen at han møtte sin overmann i Aziz. Han innrømmer at det derfor var helt greit å tape, men hadde likevel ikke valgt annerledes om han skulle gjort andrekjempevalget på nytt.

– Hashar har vært veldig slitsom den siste uken. Han har voldsomme humørsvingninger, i tillegg til at jeg trodde det var han jeg hadde størst vinnersjanse mot.

Flere av deltakerne var overrasket over at Bente Rabba (54) nok en gang gikk for en guttekamp, da det i løpet av de seks ukene kun hadde vært én jentekamp.

– Jeg satt meg selv i denne situasjonen siden jeg hadde et ønske om at Ivana skulle få to uker til av jentedrømmen sin, forteller han.

Tidligere i uken hadde storbonden Rabba flere ganger ytret at hun ønsket en jentekamp, og at Miric var høyt oppe på listen over førstekjempekandidater.

– Så da tok jeg Ivanas plass og meldte meg selv frivillig som førstekjempe.

Innrømmer å ha en finger med i spillet

På tinget fortalte Rabba til programleder Niklas Baarli (33) at hun flere ganger hadde blitt provosert over Johnsens oppførsel denne uken på gården, og det var derfor valget falt på han.

Selv forteller ordføreren at dette var en del av en plan og et spill for galleriet.

– Bente hadde bestemt seg for at Ivana skulle bli førstekjempe da hun ble den nye storbonden, så da måtte jeg steppe opp det psykologiske spillet. Så hun valgte heldigvis meg, og det var et veldig rørende øyeblikk, fortsetter 56-åringen og sier han ble glad for å sikre Miric en uke til på gården.

Johnsen forteller videre at Miric hadde visst om deler av planen, og forsøkt å stoppe han. Han hadde likevel bestemt seg, og er fornøyd med utfallet.

REDDET JENTEDRØMMEN: Dan-Håvard forteller at han ofret seg for Ivana, og derfor ble førstekjempe. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det går helt fint å ryke i dag. Jeg har et fantastisk liv i 2022, så jeg bare gleder meg til å komme hjem.

Da TV 2 fortalte Johnsen at han ble omtalt som spillets konge på Tinget, før han og Aziz ankom, begynte han å le.

– Ja, det var veldig hyggelig, jeg har jo hatt en finger med i mye av det som har skjedd her. Det er jo en del av Farmen, mener jeg, at man skal prøve å legge brikkene sånn at de passer i sitt eget puslespill, sier 56-åringen og smiler.

Var vitne til hyrdestund – og ble stanget av vær

Å ha ulovlig besøk på kjempehytta er heller ikke det eneste lovbruddet ordføreren har begått inne på Farmen.

TV 2 har tidligere omtalt at Johnsen smuglet inn alkoholt på gården. I forbindelse med dette skjedde et nytt, og mer alvorlig lovbrudd.

– Jeg har vært litt på vandring i distriktet. Så sist fredag holdt jeg på havne på en hyttefest! De så ut som skikkelig ordentlige folk, men så var det en liten «seanse» der som gjorde at jeg trakk meg litt tilbake og tenkte det var bedre å stikke innom i morgen. Men da hadde de dratt, sier han og smiler.

Da TV 2 spør om han pratet med hyttebeboerne, forteller han de var opptatt med noe han ikke ønsket å forstyrre.

UT PÅ TUR: Ordføreren innrømmer at han brød flere regler på gården – deriblant gikk utenfor gården for å oppsøke folk i 2022. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Det var nemlig to personer som hadde sex.

– Det var et par der på verandaen som hadde en ganske hyggelig «seanse», så jeg syns det var upassende å gripe inn. Men det var jo høy musikk, det klirret i glasset og det var tydelig at de koste seg litt med hverandre, sier Johnsen og ler.

Plutselig tar historien til ordføreren en helt uventet vending. 56-åringen forteller han bestemte seg for å komme seg tilbake til gården før det ble for mørkt. Og på veien tilbake skjedde det en aldri så liten ulykke:

– Jeg hadde ikke gått så langt, kanskje 15-20 minutter. Men på veien hjem ble jeg faktisk stanget av en vær, begynner han.

– Den angrep meg, en vær. Så ja, jeg ble stanget av en sau. Han hoppet på meg bakfra, så jeg så ikke at han kom, så han ga meg en skikkelig trøkk. Jeg tenkte: «Hva faen er det her for noe?», men jeg overlevde det, fortsetter han og ler.

