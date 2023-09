Viste frem kona for første gang – slik møttes de

I begynnelsen av september var det duket for premierefest i Oslo, i forbindelse med ny sesong av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» på Discovery+.

Blant deltakerne i år er komiker og skuespiller Arman Surizehi (31), kjent fra blant annet «Forræder» på TV 2. Han var førstemann ut på rød løper under premierefesten, og viste stolt frem kona Barbro Bugge Surizehi (33).

Det er første gang de to viser seg offentlig sammen som par – til tross for at de begge deltok i TVNorge-programmet «Dway» i 2017.

– Jobbet hardt for å få henne

Til TV 2 åpner «71 grader nord kjendis»-deltakeren opp om hvordan han møtte kona, og innrømmer at han måtte jobbe hardt for å få henne.

– Jeg har med meg kona mi, som jeg har vært gift med i halvannet år. Det var på tide at hun fikk være med på moroa, sier 31-åringen.

Kona legger til:

– Jeg har vært hjemme med barn, men nå er de blitt så store og kan ha barnevakt, så da fikk jeg endelig være med, sier hun med et smil.

Paret møttes da han studerte skuespill og teater, og hun jobbet på teateret. Den fotballglade tobarnsfaren bruker fotballreferanse når han skal beskrive hvordan han vant henne.



– Jeg ble gira på henne umiddelbart da jeg så henne. Jeg prøvde meg, men fikk rødt kort. Ikke bare én gang, men to ganger. Jeg tenkte at jeg hadde litt utvisningstid, så da ventet jeg bare litt på sidelinjen. Jeg ventet i ett år, forklarer Arman.

Men skjebnen ville ha det til at de skulle jobbe på samme produksjon, og nå flere år senere, er de gift og har to døtre. En jente på tre år og en på ett år.

KASTET GLANS: Ekteparet Arman og Barbro Bugge Surizehi viste seg sammen på rød løper for aller første gang i forbindelse med premieren av «71 grader nord kjendis». Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Hvordan var det å være borte lenge fra barna under «71 grader nord»-innspillingen, Arman?

– Det å være borte fra barna var noe av det verste. Hun yngste var veldig liten. Det er ikke noe stress ellers, å være borte noen dager fra barna, men når man ikke har telefon, har kontakt eller vet hva som skjer, det er da man kjenner på det. Dét var det vanskeligste.

– Og å etterlate Barbro alene med barna, da. «Snakkes, jeg skal på tur! ».

Spent på å se ektemannen takle turlivet

Tobarnsmoren sier til TV 2 at hun heldigvis hadde god støtte og hjelp på hjemmebane, mens ektemannen forsøkte å komme seg til Nordkapp.

– Vi klarte oss veldig bra, og fikk mye hjelp av familie og venner. Det var veldig rart, den dagen han dro. Det føltes veldig tungt, men så kommer hverdagen med to små barn, og så flyr tiden av gårde. Det er selvfølgelig best å ha han hjemme, sier 33-åringen fra Sørlandet.

TEAM LINDESNES: Arman Surizehi med lagkameratene Anne Rimmen, Terje Sporsem og Johanne Killi. Foto: Erik M. Sundt

I forkant av deltakelsen var kona Barbro veldig spent på hvordan ektemannen kom til å klare seg på tur med tung sekk over mange dager.

– Arman har ganske mye vondter i kroppen, og er generelt ikke så veldig glad i å bære ting, så jeg var veldig spent på det. Men jeg vet også at dersom han bestemmer seg for noe, så gjennomfører han og gir 110 prosent, forklarer hun til TV 2.

Hun gleder seg spesielt til å se hvordan ektemannen responderer på lite mat.

– Arman er enormt glad i mat, og at han ikke får gode måltider til enhver tid, det tror jeg blir hans største utfordring.



UT PÅ TUR: Arman Surizehi med programleder Tom Stiansen under innspillingen av«71 grader nord kjendis». Foto: Matti Bernitz

31-åringen, som har familierøtter i Pakistan, forteller at han ikke er vokst opp med tradisjonell brødmat.

– Jeg er vokst opp med naan, egg og kikerter. Varm mat til hvert eneste måltid. Og selv Real-kebab ble kjedelig i lengden.