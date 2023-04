– Visste at det var siste gang jeg så henne

«Succession»-skuespilleren avslørte dødsfall i nær familie under TV 2-intervju.

SØSKENKJÆRLIGHET: Da Brian Cox var åtte år mistet han faren og moren ble lagt inn på mentalinsitusjon. Det var den 17 år eldre søsteren Betty som ble som en morsfigur for ham. Dette bildet er tatt i 2015, i forbindelse med en kampanje for Age UK. Foto: Brian Cox / Age UK

Den skotsk-britiske skuespilleren Brian Cox (76) er på alles lepper om dagen, ettersom HBO nylig slapp fjerde og siste sesong av den populære dramaserien «Succession».

Her spiller 76-åringen den narsisisstiske mediemogulen Logan Roy – hvis brokete barndom har gjort han emosjonelt fortapt overfor sine barn; de potensielle arvingene av imperiet han har bygget opp.

Brian Cox har vært åpen om at han selv hadde en relativt tøff barndom i Skottland, som bar preg av at han mistet sin kjære far da han var åtte år.

Moren fikk elektrosjokk

Moren taklet ikke ektemannens brå død, og fikk ifølge Cox mentale utfordringer. Hun ble lagt inn på mentalinsitiusjon, og her ble hun behandlet med elektrosjokk.

Cox' fire eldre søsken, og spesielt den 17 år eldre søsteren Betty, ble de som tok vare på og oppdro ham etter farens død og morens sykdom.

I et intervju med TV 2, gjort i forbindelse med «Succession»-premieren i Stockholm i mars, forteller Brian Cox at storesøsteren Betty nylig gikk bort.

For på spørsmål om hvordan han ser for seg karakteren Logan Roys «perfekte» død, reflekterer han over nettopp hva som ligger i dette begrepet.

Fikk livsgnisten tilbake

– Den perfekte død ... min søster døde akkurat. Hun var 17 år eldre enn meg. Hun døde på en måte som jeg selv også kunne tenke meg at slutten ser ut, forteller han til TV 2.

MED KONA: Brian Cox med sin tyskfødte kone Nicole Ansari-Cox på premierefest i Hollywood høsten 2022. Foto: Richard Shotwell

Mot slutten var søsteren innlagt på et pleiehjem i Skottland. Selv bor Brian Cox i New York med kona Nicole Ansari-Cox (54).

– Søsteren min bestemte seg for å gå til sengs. Jeg husker at vi dro for å ta farvel med henne. Jeg visste at det var siste gang jeg kom til å se henne, ettersom vi bor så langt fra hverandre.

Mens søsteren ligger i sengen, henvender Cox seg til niesen ved siden av ham.

– Jeg sa til henne at det så ut som hun sov fredfullt. Niesen min la hendene sine på magen hennes, men da kvakk hun til og skrek: «Få vekk de kalde hendene dine! Du kommer til å gi meg lungebetennelse!». Det var som om hun plutselig fikk livsgnisten tilbake!

Rørende samtale på dødsleie

Cox ler hjertelig når han minnes det siste møtet med storesøsteren.

– Vi hadde en veldig hyggelig ettermiddag sammen, der vi snakket om livet, oppveksten og alt vi hadde vært gjennom. Hun sa en veldig hyggelig ting til meg; at hun kom til å savne meg.

For etter farens død var det den 17 år eldre søsteren, som selv hadde sitt å stri med både med husmorplikter og stor barneflokk, som ble som en morsfigur for ham.

– Det var som om livsenergien gikk ut av henne sakte, men sikkert. Og det høres ut som den beste måten å gå på. Stille og fredfullt. Dersom jeg ønsker Logan Roy en god død, er det nok en slik utgang jeg ser for meg.

STJERNEMØTE: I forbindelse med premieren på «Succession» i Stockholm i mars, møtte TV 2-journalist Malini Gaare Bjørnstad Hollywood-legenden Brian Cox.

– I Norge har vi et uttrykk som sier «å dø med skoa på», er det sånn du ser for deg?

– Det er et fint bilde. Min bestemor sa at man burde le i begravelser og gråte ved fødsler. Det ligger mye fornuft i det.

Eldreomsorg er blitt fanesak

Brian Cox er ikke bare en eminent skuespiller, han er også en mann, som ved hjelp av sitt virke, bruker skuespillerstatusen til å rette fokus mot sine fanesaker.

Enten det omhandler å få bukt med tidligere president Trump, bevart den ikoniske Ibsen-leiligheten bak Slottet, som ifølge Aftenposten er stengt på grunn av pengemangel, eller hvordan vi best mulig kan ta var på eldregenerasjonen.

Storesøsteren bodde den siste tiden på et pleiehjem, som hun ikke trivdes i, men det fantes ingen andre alternativer.

– Vi har ennå ikke klart å komme opp med en god nok løsning for hvordan vi skal ta hånd om de eldste i samfunnet. De som er døende. De som er demente.

Han har lenge vært ansiktet utad for den britiske veldedighetskampanjen Help the Aged og Age UK.

– Vi vet rett og slett ikke hvordan vi skal gjøre det på best mulig måte. Det skal rettes en stor takk til de som jobber på pleiehjemmene. De forsøker så godt de kan, men det er systemet som ikke fungerer. Som samfunn vet vi ikke hvordan vi skal behandle de døende, sier han engasjert til TV 2.

I 2015 delte han en «selfie» med seg selv og den nå avdøde søsteren Betty, i forbindelse med kampanjen #NotByMySelfie – som skulle rette fokus mot ensomme eldre og bedre eldreomsorg