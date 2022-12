Viser frem ny kjæreste

STILTE SAMMEN: Liam Payne dukket opp med sin nye kjæreste på den røde løperen under British Fashion Awards 2022. Foto: HENRY NICHOLLS

I fjor avslørte den britiske artisten Liam Payne (29) at han og forloveden, Maya Henry, var gått fra hverandre. Nå har han funnet kjærligheten på ny.

Denne uken stilte nemlig den tidligere One Direction-stjernen opp sammen med sin nye flamme, influenser Kate Cassidy (23), under British Fashion Awards 2022, skriver danske Ekstrabladet.

Stiller sammen for første gang

Ifølge den danske avisen rapporterer flere internasjonale medier som Daily Mail og Evening Standard at det er første gang paret stiller sammen i offentligheten.

Den britiske tabloidavisen The Sun rapporterte derimot rykter om at Payne og den 23 år gamle influenseren var blitt et par allerede i oktober.

DATER INFLUENSER: Liam Paynes nye kjæreste er den 23 år gamle britisk-amerikanske influenseren Kate Cassidy. Foto: HENRY NICHOLLS

Flere stjerneforhold bak seg

Payne har flere forhold bak seg. I fjor ble det slutt mellom ham og modellem Maya Henry etter en ti måneder lang forlovelse. Payne bekreftet bruddet sommeren 2021 da han gjestet i Steve Barletts podcast, «Diary of a CEO».

– Jeg må jobbe med meg selv før jeg hengir meg til noen andre, sa artisten den gang til Barlett.

Payne har tidligere også datet modellen Naomi Campbell, og har blant annet en sønn sammen med superstjernen Cheryl Cole. I 2018 gikk paret fra hverandre etter to år som kjærester.