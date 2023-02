Viser frem kjæresten for første gang

Navnet til Melina Johnsen (26) var på alles lepper da hun deltok i første sesong av realityserien «Ex on the beach», og «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Under Gullruten i 2019 vant hun også prisen for årets deltaker.

I 2021 ble det stille fra reality-deltakeren, etter at hun ble dømt for å kjøre bil i ruspåvirket tilstand.

Johnsen endte opp med fotlenke, som følge av dommen. Hun flyttet ut av Oslo og tilbake til hjembyen Fredrikstad.

– Jeg måtte flytte hjem etter alt som skjedde. Jeg trengte en pause fra miljøet jeg var i - i Oslo. Jeg var i en ond sirkel da jeg bodde der. Det var veldig mye fest og dop, sa Johnsen til God kveld Norge da vi besøkte realityprofilen i forbindelse med fyllekjøringsdommen.

I videoen under kan du se intervjuet mellom Melina Johnsen og daværende programleder i God kveld Norge, Sophie Elise Isachsen.

Etter at stormen roet seg for Johnsen, kunne hun i fjor høst avsløre til God kveld Norge at hun muligens hadde kapret noens hjerte.

På spørsmål om hvorvidt hun var singel, svarte hun følgende:

– Jeg har noen i øyekroken nå. Jeg har det veldig fint, og jeg stortrives. Men, jeg vil ligge litt lavt med dette ennå, sa Johnsen da.

I januar kunne 26-åringen bekrefte til God kveld Norge at hun og den mystiske mannen hadde gjort det offisielt.

– Vi møttes gjennom internett, og har snakket utrolig mye sammen. Så møttes vi første gang i person på halloween i fjor.

Nå deler Johnsen endelig bilde av seg selv med sin mystiske mann med sine 133.000 følgere på Instagram.

Til God kveld Norge letter hun på sløret:

– Jeg hadde en så fin Valentines-feiring. Den var helt magisk. Fineste Valentines-dagen jeg noensinne har hatt, sier Johnsen.

Johnsen og hennes utkårede feiret alle hjerters dag på spahotellet Lily Country Club.

– Han overraska meg med fint interiør på rommet, og drakk gode bobler og spiste skikkelig godt mat. Hadde en veldig fin kjærlighetsdag.

Hemmelig kjæreste

Den tidligere reality-deltakeren vil fortsatt ikke si mye om hvem denne mystiske mannen er, men kommer med flere lovord om flammen sin.

– Han er veldig snill og tålmodig. Han ser meg for den jeg er, og har veldig gode verdier. Jeg trengte jo en person som er litt mer plantet på jorda enn det jeg er, sier Johnsen om kjæresten.

Hva hun vil si om sin utkårede er fortsatt lite, men hun kan avsløre at han er den yngste i forholdet.

Hun forteller at kjæresteparet liker å reise og å være aktive sammen.

– Vi trener sammen, går turer, drar på spa og reiser. Det vanlige kjæresteliv. Vi kommer nok til å reise en del fremover. Vi har snakket om Praha og Ibiza, sier den tidligere reality-deltakeren.

Johnsen har bursdag førstkommende mandag, og skal feire sin 27-årsdag i Praha.

– Jeg skal ned og feire, og han skal kanskje være med. Til bursdagen min ønsker jeg meg ikke så mye, jeg har egentlig det jeg trenger. Men kanskje en fin opplevelse med typen.

– Noe vi kan gjøre sammen, og skape litt flere minner. Det er det jeg bryr meg om, sier hun til God kveld Norge.

Johnsen røper også at paret planlegger å flytte sammen.

– Vi har planer om å flytte sammen, så jeg håper det skjer snart. Det hadde vært veldig koselig. Man merker jo at jo mer man er sammen, jo mer har man lyst å bo sammen, sier Johnsen.