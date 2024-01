Vinekspertens beste alkoholfrie drikker

Det er et nytt år og mange ønsker å kutte ut alkoholen i januar og ta seg en «hvit måned» – altså en hel måned uten alkohol.

Tall fra Vinmonopolet viser at nordmenn faktisk drikker mer alkoholfritt enn noen gang.

– Ja, i fjor ble det satt ny rekord. For første gang ble det solgt mer enn én million liter alkoholfrie drikker i løpet av ett kalenderår, sier sommelier Liora Levi.

Kategorien vokste med 20 prosent og stoppet til slutt på drøyt 1,1 millioner solgte liter. Og det i et marked som faller.

Sommelieren foretrakk alkoholfritt en årrekke

Selv om mange forbinder sommelier og vinkelner Liora Levi som «hun vin-dama», tok det mange år før hun selv rørte alkohol.



MOCKTAIL: Drinker uten alkohol er en sikker vinner for alle. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

– Jeg begynte vel samtidig med alle andre, men fant raskt ut at det ikke var noe for meg. Jeg syntes ikke det var så godt med lunkent øl og kjip vin. Så jeg bestemte meg for å ikke drikke, sier Levi – og fortsetter:

– Jeg var «edru-russ» med Munkholm-kork i lua.

Levi bodde og jobbet 5 år i Amsterdam, men rørte ikke alkohol eller andre nytelsesmidler i den perioden.

– Det var først i 24-årsalderen at jeg begynte å smake på alkohol, sier hun.

Etter dette utdannet Liora seg til sommelier og ble nordisk mester for vinkelnere i 2012.

– Men det betyr ikke at jeg nødvendigvis drikker veldig mye selv om jeg jobber med vin. Mesteparten av den vinen jeg smaker, spytter jeg ut igjen, sier hun og oppfordrer til å drikke mindre og bedre.

Som vinkelner handler det ikke bare om å skjenke vin i glasset, men å kunne matche alle drikkevarer til mat, også alkoholfritt.

Lioras beste alkoholfrie tips



Ifølge Levi er «mocktails» – en alkoholfri blandet drink – den perfekte måten å starte en hvit måned på.

Perfekt aperitiff Ish London Botanical Spirit Danmark, kr 150

– Bland denne sammen med Tundra Tonic Water Agurk, tilsett agurk og einebær – og vipps så har du en topp aperitiff om man skal ha gjester.

Til gryter og kjøttmat Askim Eple & Aronia Norge kr 75 på Vinmonopolet, men finnes også i flere dagligvare/delikatessebutikker.

– Dette er en digg eplemost med aronia som gjør at den passer fint til alt av gryter og kjøttmat, men også til skreisesongen som snart er i gang, forklarer vineksperten.

– Ha gjerne med litt kraftig tilbehør som linser eller en rotfruktmos.

En herlig limonade J. Gasco Lemonade Italia kr 23 på Vinmonopolet

– Dette er en smakfull limonade for liten og for stor, pynt gjerne med en sitrusskive.



En friskus med ingefær XO Ingefær Alkoholfri Norge kr 35,10 på Vinmonopolet

– En herlig fargerik boks med ingefærøl med frisk smak av sitrus og ingefær.

Perfekt til fredagsmaten Swiss Mountain Spring Salty Grapefruit Soda Sveits kr 25,10 på Vinmonopolet

– Dette er grapefrukt på sitt beste med et lett bittert preg som kan brukes på egenhånd, til fredagstaco, pizza eller som blandevann til Ish alkoholfri gin, avslutter Liora Levi.