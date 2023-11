Ville trekke seg etter «smertehelvete» – fikk nei

– Jeg prøvde å trekke meg 20 ganger, men jeg fikk jo faen ikke lov.

Fra Patrick Mathiassen (26) ankom Setnesmoen leir i Åndalsnes, kan man trygt si at drammenseren har vært negativiteten selv.

Han har til stadighet fått beskjed av befalet om å snu om på tankegangen, og forsøke å holde den negative ordlyden for seg selv, heller enn å påvirke alle rundt ham.

TIL TOPPEN: Patrick Mathiassen i øvelse «Istapp», på utsikt over Åndalsnes. Foto: Matti Bernitz

– Jeg går som regel inn for ting med negativ innstilling. Hvis jeg går inn for noe i det hele tatt. Det er omtrent sånn at jeg ikke gidder å starte på noe, for da må jeg gjennomføre. Jeg gidder ikke å gjennomføre, og da er det bedre å ikke gjøre noe. Jeg er negativ til omtrent alt, uttalte han før han dro inn på Setnesmoen leir tidligere i år.



Gjennomfører for partner

Så langt i «Tropp 2»-sesongen har seerne fått se en Mathiassen som har nektet å isbade, klaget seg opp bratte fjellvegger og blitt oppgitt over å nok en gang pakke til fjerde linje.

Men seerne har også fått se en Mathiassen som har gjennomført, og stått i de tunge oppgavene.

ROS: Dag Otto Lauritzen roste Patrick Mathiassen for å ha kommet seg til toppen. Foto: Matti Bernitz

Tross standhaftighet, har Mathiassen ønsket å trekke seg flere ganger – uten å få lov.

Fra start ble deltakerne satt i makkerpar. Mathiassen ble satt med Hannah Nordanger (24). I likhet med befalet har hun også bedt ham om å snu om på hans manglende motivasjon og demotiverte ord.

– Hun begynte å grine over at jeg hadde vært en dårlig makker, og ikke støttet henne. Da sa jeg: «Nå gjennomfører jeg dritten på grunn av deg», så gjennomførte jeg dritten på grunn av henne.

MAKKER: Patrick Mathiassen hadde ikke samvittighet til å forlate makkeren sin, Hannah Nordanger. Foto: Matti Bernitz

– Fikk faen ikke lov

Én av årsakene til at han ønsket å forlate «Tropp 2», var på grunn av dårlige knær.



Ifølge Mathiassen fikk han nemlig senebetennelse i begge knær, tidlig i oppholdet.

– Jeg så ut som en 90 år gammel mann med ryggproblemer som gikk bortover der, sier han.

STRESS: Under øvelse «Flaggstress» måtte 26-åringen bite i seg smerten, og vandre rundt i Åndalsnes, på jakt etter flagg. Foto: Matti Bernitz

Knærne hadde plaget han lenge, men under øvelse «Flaggstress» ble bena så vonde at han til slutt måtte få legetilsyn. Da ønsket han å trekke seg – igjen.

– Jeg prøvde å trekke meg på «Flaggstress», på grunn av disse jævla knærne. Det fikk jeg faen ikke lov til. Jeg prøvde å trekke meg to ganger, mener jeg, sier han.

Fikk beskjed om å skjerpe seg

Ifølge Mathiassen, som gjentatte ganger uttrykte at han ønsket å trekke seg, fikk han beskjed av befalet om å ta seg sammen.

– De ba meg egentlig bare om å skjerpe meg, å komme meg til helvete gjennom det. Jeg fikk ikke lov til å trekke meg. Det var det bare å drite i.

Befalet har gjentatte ganger forklart, både overfor Mathiassen, men også innad i befalet, at de så en endring i ham. Selv tror han de så noe i ham som han ikke gjorde selv.

MOTIVERENDE ORD: Kaptein John Hammersmark motiverte Patrick Mathiassen, slik at han gjennomførte det beryktede baklengsstupet. Foto: Matti Bernitz

– Det kan jo være de mente at jeg hadde sagt det så mange ganger før, og fortsatt klarte å gjennomføre – at de så at jeg ikke var på noe bristepunkt, og at jeg hadde mer å gi.

– Det kan være at de så ting jeg ikke hadde lagt merke til selv. Men jeg er jo en person som er veldig glad i å ikke gjennomføre ting jeg ikke har lyst til å gjennomføre. Har jeg ikke lyst, så gjør jeg det som regel ikke.

ISKALDT: Underveis har Patrick Mathiassen fått ros for at han gir oppgavene en sjanse og prøver, istedenfor å nekte. Foto: Matti Bernitz

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer at «Kompani Lauritzen» skal være tøft å delta i, og at deltakerne må ut av komfortsonen og utfordres både fysisk og mentalt.

– Da er det forventet at det vil komme situasjoner der noen vurderer å trekke seg fordi de er slitne og umotiverte. I slike tilfeller prøver befalet alltid å motivere dem til å fortsette, blant annet ved å forsøke å få dem til å forstå at de har mer å hente ved å bli enn ved å dra hjem. Slik var det også i Mathiassens tilfelle. Befalet mente Mathiassen ville ha stort utbytte av å fortsette, noe han selv også valgte å gjøre. Befalet har lang erfaring i å håndtere situasjoner som dette.



Tok tid å få hjelp

Det var tidlig i oppholdet at Mathiassen merket knærne ikke spilte på lag. Både i øvelse «Venn eller fiende», og da de skulle frakte oberst Dag Otto Lauritzen (67) og major Kristian Ødegård (49) ut av farefullt område, ble en påkjenning.

TUNG VEKT: Tung sekk og tung last tæret på beina til Patrick Mathiassen. Foto: Matti Bernitz

– Etter at vi skulle bære obersten og Kristian var bena min «fucked». Bena var helt jævlige. Da fikk jeg Ibux, og det funket – av en eller annen merkelig grunn, forteller 26-åringen.

– Det var helt greit, da jeg satt stille, men det var helt jævlig å reise seg opp. Jeg hadde smerter omtrent hele tiden, men det ble litt bedre når det hadde gått en stund. Da hadde jeg vondt andre steder, så da var det mer fordelt smerte.

KOMME I GANG: Smerten ga seg, da 26-åringen holdt seg i ro. Å sette i marsj eller annen bevegelse ble et problem. Foto: Matti Bernitz

Ifølge Mathiassen tok det omtrent en uke før han fikk smertestillende og tilsyn hos lege. Ting tok tid forteller han.

– Det stemmer at Mathiassen hadde utfordringer med knærne. Hans opplevelse av at det tok lang tid før han fikk medisinsk hjelp er forståelig, men legen fulgte dette tett opp fra start og var allerede i gang før han ba om det. Legen mente det ikke var nødvendig å skåne han fra noen øvelser på grunn av medisinske tilstander, forteller pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl

Videre sier han at kompaniets lege har kontinuerlig overvåking av deltakerne via tilbakemeldinger fra befal, men også personlig oppsyn av dem store deler av døgnet.

– Dersom legen ser tegn til medisinske tilstander som krever tiltak, blir dette umiddelbart tatt tak i. I tillegg er legen involvert i sikring av alle aktiviteter.



Knakk skulder rett av

Da TV 2 møtte Mathiassen i forkant av innspillingen, forklarte 26-åringen at han hadde både vond korsrygg og en skulder som fort kunne bli utfordrende om han belastet den.

– Den knakk tvers av, da jeg var yngre. Det har ikke vært noe problem, men du vet jo aldri hva som oppstår når du begynner å belaste den igjen. Jeg har aldri giddet å belaste noe som helst.

KNEKK: Patrick Mathiassen fryktet at han ville få en knekk i viljen, før ryggen og kondisen stod for tur. Foto: Matti Bernitz

Første gangen han skulle stå på snowboard, gjorde han et veddemål med en kamerat som skulle ende dramatisk.

– Jeg bestemte meg for å ta et veddemål med en kompis om hvem som kom lengst på et hopp. Det var ikke engang et hopp, bare en «random» dump. Jeg bestemte meg for å ta det hoppet, men kompisen min «backet» ut. Jeg skulle ha gjort det samme, fant jeg ut, for da røk hele jævla skulderen. Det var ikke veldig behagelig, nei. Jeg gjør ikke det igjen.

26-åringen ble hentet med snøscooter og fraktet til lege.

– Legen hadde lyst til å knekke tilbake skulderen, for han mente den var ute av ledd. Da sa jeg: «Det driter vi i. Vi kjører røntgen først».

Den knekte skulderen grodde fint, og Mathiassen var raskt på beina igjen.

– Jeg var ganske fort oppe og nikke igjen. Jeg gikk med fatle i to måneder, tror jeg. Ellers var jeg oppe og gikk den samme dagen. Jeg ble proppet full av morfin, så det gikk jo greit.

