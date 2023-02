Ville ikke at produksjonen skulle filme: – Vær så snill!

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Det var ikke like lett for alle deltakerne å venne seg til det nye livet på leiren.

Det er neppe en hemmelighet at det ikke er lett å bli satt på en militærleir med andre kjendiser – spesielt når du skal bli loset gjennom oppholdet med oberstens harde pisk.

Lørdag kveld var det premiere på sesong fire av «Kompani Lauritzen», hvor 14 nye kjendiser skulle hive seg ut i den militære hverdagen. Noen med et relativt åpent sinn – mens andre trengte mer arbeid.

To av dem som gikk inn i dette uten å helt vite hva de takket ja til, var kompanirekruttene Iben Akerlie (34) og Christopher Robin Omdahl (31) – hvor førstnevnte brukte lang tid på å bli vant til alle kameraene:

– Jeg hadde undervurdert kraftig hva det vil si å være seg selv på TV, fordi det trodde jeg at jeg alltid hadde vært, forteller Akerlie til God morgen Norge.

– Irriterende at det var kameraer

Hun fastslår at fokuset kun lå på oppdragene de fikk, og at hun ikke tenkte så mye på oppholdet i forkant:

SESONG FIRE: Lørdag var det duket for premieren av «Kompani Lauritzen» sin fjerde sesong. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Jeg hadde så fokus på det vi skulle gjøre, og at jeg skulle være i det militære. For det første hadde jeg ikke tenkt nok på det, og for det andre, da vi var der – syntes jeg at det var irriterende at det var kameraer og ting som forstyrret.

Før «Kompani Lauritzen» hadde hun kun deltatt i quiz-programmet «Alle mot alle», men livet på Setnesmoen leir er nok mildt sagt litt annerledes enn å sitte i stolen og bli quizzet i hjernetrim.

Men én som har pådratt seg en del reality-kunnskap opp gjennom årene er Omdahl, som tidligere har vært med i «Forræder» og «Sofa».

Det som kanskje var fremmed for Akerlie, var som barnemat for 31-åringen.

FORSKJELLIGE UTGANGSPUNKT: Duoen hadde forskjellige utgangspunkt da de først ankom Setnesmoen leir. Foto: God morgen Norge/TV 2

Til tross for at han hadde klart å smyge seg unna militærtjenesten i sin tid, ville han være med på Kompani Lauritzen av én spesifikk grunn:

– Det blir jo filma, da! Nei, det er jo et helt fantastisk program. Det er kanskje det beste programmet som går på TV, og når du blir spurt om å være med på det – det beste av det beste – så vil jeg jo være med på det, forteller han og fortsetter:

– Det gikk jo sakte, men sikkert opp for meg hva jeg faktisk hadde sagt ja til. For jeg hadde tenkt at jeg var der for å lage TV, ikke for å være i militæret.

– Sikker på at vi skulle bli kidnappet

Skuespilleren og barnebokforfatteren forteller at hun først og fremst var der for å bli kastet inn i det militære livet – og at det å lage TV var nederst på lista over prioriteringene.

– Jeg syntes jo du var veldig morsom de gangene du var sånn: «Plis, ikke film meg», ler Omdahl og ser over på 34-åringen.

– Vær så snill, vær så snill! Det var jo veldig heldig for meg å være der med så mange som var så ivrige, for vi snakket jo om det. Jeg fikk jo tilbakemeldinger på: «Ikke tenk på det Iben, vi kan ta en støyt». Det var noen ganger hvor jeg sa: «Film dem istedenfor» – for da var du klar!

KASTET UT I DET: I første episode hadde de flere kartleggingstester. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Men dere har ikke hatt noen feider?

– Jo, vi skulle sove i telt, og Iben var så stressa fordi vi hadde en primus som skulle stå ved bena våres gjennom hele natta. Iben så på meg og tenkte at jeg var en surrebukk, og at jeg kom til å velte den, forteller youtuberen før Akerlie skyter inn:

– Men det var ikke bare Chris! Tidlig så oppdaget jeg at jeg bare stoler på meg selv, og har problemer med å stole på andre. Så det å ha brann inne i et telt som er så høyt, og med fem andre … Det var en tett setting hvor jeg ikke stolte på noen. Men alle andre klarte det fint. I mange andre settinger har jeg følt at jeg er fryktløs, men der var jeg helt aspeløv.

Duoen forteller at de var klare for å ta imot det som ble kastet deres vei, og at de var forberedte på at denne sesongen kunne bli hakket verre.

Da bussen full av ivrige deltakere endelig kom til et stopp, måtte kjendisene straks ut for å utføre et militært baklengsstup.

– Det var nesten en lettelse å komme i gang, og vi visste at det kom til å være hakket mer enn de forrige sesongene – fordi det måtte det jo være. Vi var jo forberedt på noe skikkelig ille, og man fikk et adrenalinkick før hoppet, forteller Akerlie før Omdahl skyter inn:

– Vi satt jo i bussen og venta, og tenkte: «Nå kommer det noen!». Vi var sikre på at vi skulle bli kidnappet av et militært team, men det var jo opp til oss selv om vi ville gjøre det. Så det var litt digg at skjebnen var litt i våre hender, på en måte.

– Svetten piplet ut av alle åpninger

Til tross for at de kunne velge selv om de ville utføre stupet, avslører 31-åringen at han var kjemperedd før han traff vannet.

– Det skal jeg innrømme. Jeg tillot ikke meg selv å se ned. Jeg bare snudde og kikket hun sersjanten dypt inn i øynene.

En annen utfordring som de begge kjente på – kanskje Omdahl mer enn Akerlie – var det å få kjeft fra andre voksne.

I første episode ser vi nemlig at 31-åringen får tilsnakk av fenriken for å ha tatt av seg nummeret sitt, som de har fått streng beskjed om at de må ha på hele tiden.

Den beskjeden tok også kompanirekrutt Jon Martin Henriksen (32) svært alvorlig – da han både dusjet og sov med nummerskiltet.

– Jeg er veldig glad for at det ble lagt på morsom musikk da jeg ble kjeftet på, for inne i hodet mitt var det full symfoni med dramatiske trommer og alt mulig. Det var det verste, mest episke jeg har vært gjennom. Svetten piplet ut av alle åpninger, forteller Omdahl lattermildt.

KOMPANIREKRUTTER: De neste ukene skal rekruttene kjempe om den oransje bereten. Foto: Matti Berniz/TV 2

Akerlie, derimot, fastslår at det ikke er en ond tanke bak tilsnakket, og at de bare vil deg vel.

– Det meste med det militære systemet viste det seg at jeg hadde problemer med, men det med tilsnakk tenker jeg bare at er bra. De vil jo ditt beste, og det skjønner man fort. Uansett hvor strenge de er, så er det de som skal passe på deg mens du er der.

Se «Kompani Lauritzen» hver onsdag og lørdag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.