Vil ta «The Holiday»-grep

Filmen «The Holiday» fra 2006 forteller historien om to kvinner, en amerikaner og en brite, som drømmer om å komme seg bort fra mas og kjas.

Den romantiske julekomedien følger amerikanske Amanda Woods (Cameron Diaz) og britiske Iris Simpkins (Kate Winslet). De er på hver sin side av kloden, men er i samme situasjon: De trenger en pause fra sine vanlige liv. Dermed bestemmer damene seg for å bytte hus i to uker, og resten er historie.

Juleklassiker

Filmen, som kom ut i 2006, er blitt en juleklassiker verden over. Før jul i fjor jublet mange da det kom meldinger om en oppfølger, men filmskaperen måtte skuffe fansen med beskjeden om at det ikke stemte.

Byen der filmen er spilt inn, eksisterer i virkeligheten – Shere i Surrey, rett utenfor London. Også deler av «Bridget Jones' dagbok» er spilt inn der.



Men, i år igjen, skal innbyggerne i byen ha sett seg lei av alle turistene.

Ifølge den britiske avisen Daily Mail planlegger byrådet i Shere nye tiltak for å redusere trykket til julen, da alle turistene rykker inn i den lille landsbyen.

– Har blitt så ille at vi vil flytte

Hovedgaten i Shere bugner over av turister når julen nærmer seg. Det kan ifølge avisen bli så ille at innbyggerne velger å være inne for å slippe all trengselen i gatene.

For at færre skal lokkes til Shere og for å unngå trafikkaoset som oppstår hver helg, vil byrådet innføre parkeringsavgifter.

KLASSIKER: The Holiday har for mange blitt en av julefilmene man bare må hvert år. Foto: MAX NASH

En anonym innbygger i byen, som Daily Mail har snakket med, har bodd i byen i 18 år.

– Det har blitt så ille nå at vi bare har lyst til å flytte, hvilket er trist fordi det er en vakker landsby vi bor i. Det er også mange fine turer en kan ta rundt landsbyen, men invasjonen av turister er bare for mye, sier en innbygger til Daily Mail.

Beboerne beskriver Shere som en «turistfelle».

En annen avisen har snakket med, mener at det er bra for de lokale butikkene og pubene.

Puben i Shere

Flere lokasjoner ble lagd spesielt for filmen, men noen finner man i Shere.

THE WHITE HORSE: Denne puben ble svært populær etter at filmen ble spilt inn. Foto: Skjermdump fra Google Maps Foto.

Blant stedene du kan besøke i Shere er «The White Horse pub», der man i filmen ser både Jude Law og Cameron Diaz.

Puben gjør det bra med tanke på hvor mange som besøker den, men de lokale er ikke like fornøyd med alle kundene som strømmer til.

– Parkeringsplassen er stappfull, og vi som faktisk bor her må vente i lange køer for å få plass, sier Lynette Nusbacker til The Sun.