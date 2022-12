Vil prøve ny karrierevei

GOD JUL NORGE (TV 2): Andreas «TIX» Haukeland (29) og Emma Ellingsen (21) ser tilbake på 2022. Én av dem avslører en drøm for neste år.

ANDREAS' OG EMMAS JUL: De populære profilene forteller om juletradisjoner og -minner, og planer for 2023. Foto: God morgen Norge

Emma Ellingsen og Andreas «TIX» Haukeland er neppe noen fremmede navn, og til sammen har de én million følgere på Instagram.

Den førstnevnte er kjent for plattformen sin på sosiale medier, og har tidligere vært med i TV 2s Bloggerne – mens Haukeland har skapt store overskrifter med musikkarrieren.

Men etter hvert som tid går, er det ikke uhørt at man kan savne jakten etter nye opplevelser og erfaringer, men nå avslører én av profilene at de vil prøve en helt ny karrierevei.

Én spesiell gave

I forbindelse med God jul Norge gjestet både Ellingsen og Haukeland studioet på Aker brygge, hvor de begge så frem til en avslappet julefeiring.

– Vi skal bare ha en chill jul, uten stress. Eller – kanskje mamma stresser litt med maten, forteller hun lattermildt og fortsetter:

– Vi spiser alltid ribbe, men jeg er ikke så glad i det. Så det blir medisterkaker og tilbehør på meg, og vi tar ting rolig. Julaften er ferdig klokken åtte, så etter det slapper vi bare av.

Og selv om mange ikke vil innrømme det, kan gavene være én av de store grunnene til at mange gleder seg til julaften. Da er det nemlig en spesiell gave hun tidligere har fått, som hun husker ekstra godt:

– Jeg ønsket meg en iPhone 4, men det fikk jeg jo ikke. Så var det bestefars gamle telefon – en Samsung! Jeg ble skikkelig skuffa med én gang. Men det gikk jo bra, humrer hun.

I likhet med Ellingsen, er det en spesiell gave fra barndommen som Haukeland husker ekstra godt. Men kanskje for andre grunner.

GITAR: Artisten avslører at hans gitar er gaven han husker best. Foto: Vegard Breie/TV 2

– Det må være gitaren min, som jeg fikk da jeg var 14. Det er den samme gitaren som jeg fremdeles bruker, og den romjulen spilte jeg hele tiden – helt til fingrene blødde, forteller han og fortsetter:

– Jeg tenker mye på 14 år gamle Andreas som fikk den og spilte forferdelig, og den versjonen av meg i dag som fortsatt bruker gitaren. Den skal jeg ha med til Oslo Spektrum i januar!

Stresset jul

I tillegg er han streng når det kommer til gaver, og nekter at foreldrene skal bruke penger på ham. Men med broren derimot, har han en usedvanlig tradisjon:

– Jeg får gave av broder'n hvert år. Utgangspunktet er å få den andre til å le, og jeg har fått avokado, purre, og en sekk med poteter. Én gang fikk jeg solbriller med bart, og det var nok den beste gaven jeg har fått fra Mathias.

I år skal han feire med familien, som er mamma, pappa, broren Mathias, to hunder – og en dement katt, selvfølgelig.

Han legger dog ikke skjul på at han føler på mer stress knyttet opp mot høytiden.

– Alle er opptatt av seg og sitt, så jeg bruker en del tid på meg selv. Jeg føler meg egentlig litt heldig som har foreldre som feirer jul med tradisjoner, men jeg er litt usikker på om jeg kommer til å holde på dem. Der tror jeg kanskje ikke min generasjon kommer til å stresse så mye, sier den populære artisten som i 2022 tok grep for å stresse litt mer ned:

– Jeg har prioritert fritid i mye større grad, og trosset min egen komfortsone ekstremt mye. Hatt mer fokus på at livet skal leves her og nå, rett og slett.

Nytt karrierevalg

2022 markerte mange nye endringer for Ellingsen, og hun beskriver det selv som året hvor hun har blitt mer voksen. Mer voksen enn en 21-åring kan bli, da.

– Jeg har tatt ansvar og reist masse, og har tidligere jobbet med et modellbyrå. Men det er i år det har kommet mange nye jobber!

SKUESPILL: Til nyåret vil influenseren satse mer på skuespill. Foto: Heiko Junge/NTB

I likhet med modellen, forteller artisten at han også har vokst. Dette er året hvor han har bestemt seg for å si ja til ting, og har blitt mer bevisst på at livet må leves:

– Jeg satte meg et mål i år om at jeg skulle skrive dagbok. Skulle skrive siden dag én. Og det har jeg også gjort. Jeg vet ikke helt hva jeg skal med boken, men kanskje det blir en bok som jeg kan vise barna mine i fremtiden.

Er det for tidlig å snakke om nyttårsforsetter? For der har Ellingsen nemlig gjort et bestemt karrierevalg:

– Jeg har jo et sminkemerke og jobber med å være modell, men jeg vil gjerne prøve meg på skuespill! Jeg har rett og slett lyst til å være med i en film, så dette kan være en åpen søknad hvis det er en regissør som følger med, ler hun.

– Vært vanskelig

Det går likevel ikke knirkefritt å være en offentlig profil i dag. Det har de begge selv følt på, og legger ikke skjul på at det har vært vanskelig.

– Det har vært vanskelig, men det er fint at folk vet om det. Jeg beundrer Andreas som har fortalt om seg og sitt, fastslår Ellingsen.

Til tross for at mange har kjennskap til artisten, konstaterer han at de nå kjenner en ny versjon av ham:

HYLLET: Tidligere har artisten TIX blitt hyllet for hans åpenhet, spesielt for sangen «Fallen Angel» ved fjorårets Eurovision. Foto: Kenzo Triboiuillard/NTB

– Før, da folk ikke visste så mye om meg - så trodde de mye. Nå kjenner de meg litt bedre og det er fint. Jeg er jo en åpen bok, og liker å dele av livet mitt.

Til tross for det, har han følt på anger rundt valget om å være så åpen med offentligheten:

– Men jeg ler av det. Hvis det fantes en knapp der jeg kunne skru det av, så hadde det vært fint. Men hva er alternativet? Jeg kan ikke forestille meg hva som hadde skjedd om jeg ikke hadde vært så åpen.