Vil «pimpe» Ferrarien – søker endringer for hundretusener av kroner

«PIMP MY RIDE»: Jakob Ingebrigtsen (innfelt) ønsker å gjøre store justeringer på sin Ferrari. Bilen på bildet er en lignende modell, fotografert i Beverly Hills i 1993. Foto: Douglas C. Pizac / NTB Scanpix

Ved siden av løpekarrieren har Jakob Ingebrigtsen (23) et brennende engasjement for biler.

– Når man har fått smaken av dette, vil man bare ha mer!, har han tidligere uttalt til TV 2.



I garasjen har han blant annet en Ferrari 348 GTB, første gang registrert på slutten av 1989, og importert og registrert på nåværende eier, altså Ingebrigtsen, sommeren 2019.

Den står for tiden merket som «avregistrert», men det har ikke hindret idrettsstjernen fra å søke om å få gjøre store endringer på den klassiske bilmodellen.

I dokumentene til Statens vegvesen, som God kveld Norge har fått innsyn i, lister Ingebrigtsen opp en rekke planer for bilen sin, deriblant frontleppe, spoiler, halvbur og bøttestoler.

– Norge har hengt etter



– Lidenskap for bil, uansett merke eller modell, har rot i personlig smak og interesse. Ombygg av bil har eksistert nesten like lenge som bil har vært oppfunnet. Det har vært en del av bilkulturen verden over, kommenterer en av landets fremste Ferrari-kjennere, Hans Sørensen, til God kveld Norge.

Han jobber i selskapet «Spirit of Italy» som spesialiserer seg på biler og deler, og han har ekstra god kjennskap til Ferrari fra den såkalte «Enzo-tiden».

– Som bilinteressert selv er det alltid stas å se noe nytt eller annerledes, spesielt om det er vel gjennomført, kommenterer han videre.

Likevel mener han at Norge har vært noe bakpå når det gjelder de mulighetene privatpersoner har til modifisering av egne biler.

– Norge har hengt litt etter de samme mulighetene og utviklingen resten av bilverdenen har hatt, hevder Søren, og fortsetter:

– Takket være hardt arbeid av politiker Kjetil Solvik-Olsen (Frp) i samarbeid med Amcar og Veidirektoratet, har nå lidenskapelige bileiere og entusiaster fått denne samme muligheten til å bygge om sine biler her til lands, sier han, og viser til forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy, som trådte i kraft i 2014.

«Duck tail»-spoiler og halvbur

Ingebrigtsen skriver i sin søknad han har ønsker å montere «Liberty walk breddekit», som innebærer skjermbreddere foran og bak, frontleppe og «duck tail»-spoiler.

Sørensen vil ikke spekulere i de totale kostnadene for Ingebrigtsens ønsker, men et kjapt Google-søk viser at nevnte pakke fra «Liberty walk» til denne bilmodellen i skrivende stund ligger på 157.583 kroner.



FULL PAKKE: For den nette sum av litt over 150.000 kroner, kan man oppgradere Ferrarien sin betraktelig. Foto: Skjermdump / Liberty Walk Europe

Ingebrigtsen vil i tillegg oppgradere bremsene til det italienske merket Tarox, bytte ut demperne, få nye dekk og felger fra Rotiform, samt montere et halvbur som skal spesiallages av et norsk verksted.

I tillegg ønsker han å sette inn bøttestoler.

Tar hensyn til myke trafikanter

Statens vegvesen skriver i en epost til God kveld Norge at de har en egen spesialistenhet for omfattende ombyggingsaker – SFOOR (Spesialistgruppe For Ombygde, Oppbygde og Reparerte kjøretøy), og at de årlig behandler 180-250 søknader som er av såpass omfattende karakter at de behandles med full gjennomgang av enheten.

Totalt mottar Statens vegvesen årlig rundt 700-750 søknader om omfattende ombygging av bil.

HØYT TRYKK: Arne Amdahl Bakkevig bekrefter at det er mange som ønsker å gjøre endringer på bilene sine. Foto: Statens vegvesen

Senioringeniør i Statens vegvesen, Arne Amdahl Bakkevig, som presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag, har følgende kommentar til særlige utvendige endringer:

– Utvendig styling som eksempelvis skjermbreddere og spoilere kan som hovedregel godkjennes, forutsatt at de ikke har utvendig skarpe kanter eller ugunstig utvendig utforming som er egnet til å hekte seg i eller skade myke trafikanter, skriver Bakkevig.

Av mer innvending karakter, sier han følgende:

– Halvbur og bøttestoler er en forholdsvis vanlig ombygging som kan godkjennes under gitte forutsetninger. Det er litt avhengig av bilens registreringsår med tanke på hvilke krav som gjelder.

Lang behandlingstid

Om Ingebrigtsen får søknaden fra februar godkjent, gjenstår å se. Trolig vil han ikke få svar fra forvaltningsorganet før tidligst i sommer.

– Statens vegvesen har forholdsvis stor pågang på ombyggingssaker og det er derfor dessverre også tilsvarende saksbehandlingstid. 4-6 måneder er nok ganske normalt i slike saker, kommenterer Bakkevig.

RØD RAKKER: Ingebrigtsen eier en Ferrari 348 GTB. Dette er en «348 Spider convertible», fotografert i Beverly Hills i USA i 1993. Foto: Douglas C. Pizac

Dersom endringene godkjennes og den snart 35 år gamle sportsbilen blir oppgradert, er Ferrari-ekspert Hans Sørensen sikker på at Ingebrigtsen har tenkt nøye gjennom ønskene sine.

– Det er en gylden regel som jeg selv praktiserer vedrørende bil: Påkost vurderes alltid ut ifra «mål og mening». Kort sagt, ha en god veloverveid plan i forkant med en klar definert visjon om ønsket sluttprodukt.

Hva gjelder mulig prisstigning på en eventuelt «pimpet» Ferrari, sier han følgende:

– Det er et gammelt ordtak i bilverdenen som sier «en bil er aldri verdt mer en det noen er villig til å betale for den».

God kveld Norge har forsøkt å få kommentar fra Jakob Ingebrigtsen, uten hell.