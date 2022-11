Vil ikke gjøre endringer

Siden 2014 har «Bloggerne» rullet på skjermen. Nå, åtte år senere, er vi inne i sesong 17, og ingen av de medvirkende driver med blogging.

DA OG NÅ: Marna Haugen, Sophie Elise Isachsen, Emilie Nereng og Suzanne Aabel avbildet under TV 2s vårlanseringen i 2013. Til høyre er dagens TV-profiler.

I 2020 annonserte en rekke store profiler at de var ferdige som bloggere, deriblant Sophie Elise Isachsen, Julianne Nygård og Anna Rasmussen. Dette ble omtalt som «bloggdøden» av VGTVs Vegard Harm.

Blogg.no er erstattet med plattformer som Instagram og TikTok, og dagens yrkestittel er influenser.

På tide å oppdatere tittelen til dokumentarserien også? Les hva profilene og TV 2 svarer på det.

Sterk merkevare

Monica og Chris Nyhus, kjent for å gi følgerne innblikk i familielivet, er klar på at «Bloggerne»-tittelen står sterkt til tross for at internett har gått videre.

– Det har blitt en bra merkevare, sier Chris, før hans kone Monica Nyhus legger til:

– I dag er det ikke så mange som blogger, men man deler livet sitt.

En av de yngste profilene, men som likevel har medvirket i hele seks sesonger, Martine Lunde (26), støtter å beholde det gamle.

– «Bloggerne» er så etablert, så det hadde på en måte bare blitt veldig rart hvis det nå skulle endres til «Influenserne».

– Lever med det

Alexandra Joner er ikke like klar i sitt svar:

– Jeg lever med det, jeg, selv om det ikke er noen bloggere igjen.

Gisle August Gjevestad Agledahl blir litt nostalgisk idet han skal svare på om det er tid for fornyelse:

– Jeg føler at det har gått på TV siden jeg var liten, sier han lattermildt.

32-åringen var nemlig 24 år gammel da serien hadde premiere.

– Jeg har ikke en blogg, men blir hele tiden spurt om det. Jeg hadde en Pokémon-blogg da jeg var 12 år, forteller Agledahl.

Ny sesong av Bloggerne: – Deler vår største krise

Har aldri vært diskutert

Fra TV 2 er beskjeden klinkende klar på spørsmål om det er aktuelt å endre serietittelen:

– Det har aldri vært diskutert å endre navn på programmet, sier programredaktør Kathrine Haldorsen, og legger til at seerne kjenner innholdet godt og vet hva de får.

«Bloggerne» sendes kun på TV 2 Play, og ifølge kanalen er dette en av deres største suksesser på strømmetjenesten.

Sesong 15 har foreløpig de laveste seertallene med et snitt på 164.000, mens sesong 13 har det høyeste med 213.000 i seersnitt.

FORTSATT POPULÆRT: Programredaktør Kathrine Haldorsen er fornøyd med seertallene til Bloggerne. Foto: Eivind Senneset, TV 2

Det er flest kvinner som ser på programmet og det er mest populært blant aldersgruppen 34-36 år, viser TV 2s egne tall.

– Det har hele tiden vært en serie hvor vi ønsket å nå kvinner, uavhengig av alder.

De fem første episodene av sesongen som nå ruller på skjermen har 161.000 seere i snitt.

Haldorsen sier de er godt fornøyd med tallene og poengterer at dette er en type serie folk gjerne ser på ulike tidspunkter.

Avslutningsvis bekrefter programredaktøren ny sesong:

– Selvsagt blir det mer «Bloggerne». Vi kommer til å slippe en spennende cast i nær fremtid.