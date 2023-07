Vil ha pengene tilbake etter Sissel Kyrkjebø-opptredenen – dette sier artisten

Sist helg brakte det løst da Palmesus-festivalen fant sted på Bystranda i Kristiansand. Her opptrådte en rekke store artister foran tusenvis av mennesker.

Som regel har festivalen et overraskelsesnummer som kommer helt på slutten, og tidligere har det vært store navn som Kaptein Sabeltann, Herman Flesvig og Ballinciaga. Palmesus er Skandinavias største strandfestival, og er kjent for å ha en ung målgruppe.

Under årets festival var det ingen ringere enn Sissel Kyrkjebø (54) som avsluttet showet med OL-sangen «Se ilden lyse» fra 1994. Det falt ikke i smak hos alle.

– Alle buet

På sosiale medier har flere vist sin skuffelse over at det var 54-åringen som avsluttet hele festivalen.

– Det passer bare så forferdelig dårlig på en slik festival, skriver en i kommentarfeltet på en TikTok-video.

– Aldri vært så skuffa før i hele mitt liv, skriver en annen.

I kommentarfeltet hevdes det at flere i publikum buet da artisten inntok scenen.

– Alle buet, Sissel er flink til å synge, men hun passer bedre inn på «Allsang på grensen» enn på Palmesus, skriver en i kommentarfeltet på sosiale medier.

En annen jente har til og med laget en video hvor hun forteller at hun vurderer å starte en innsamlingsaksjon for å få pengene tilbake.

– Det var ikke det jeg betalte for. Jeg forventet enten Tix eller Ballinciaga, men så er det en pensjonist som kommer på scenen og skal avslutte hele Palmesus, sier hun i en TikTok-video.

Til tross for kritikken er det mange som tar artisten i forsvar.

– Sissel har solgt titalls millioner av plater og er for alltid skrevet inn i historien, skriver en i kommentarfeltet.

– Det at folk buet sier mer om et umodent publikum enn om at det var Sissel som kom på scenen, skriver en annen.

Har hentet inn forsterkninger til neste år

Pressesjef for Palmesus, Vetle Søndrål, forteller til TV 2 at de er kjent med kritikken som har blitt gitt i ettertid av festivalen.

– Vi tar selvsagt tilbakemeldingene på alvor, og derfor har vi allerede hyret inn David Mokel (20), og gitt han ansvaret for å bestemme neste års overraskelsesnummer, skriver Søndrål i en e-post til TV 2.

Til tross for skuffelsen var ikke Kyrkjebø årets eneste overrakselsenummer. Dagen før 54-åringen avsluttet festivalen hadde Palmesus hentet inn komiker Viggo Venn (34), og russeartistene Golfklubb & Kudos som en overraskelse for publikum.

– På lørdagen ønsket vi derimot å hedre at Palmesus fyller 15 år i år. Dermed hadde vi en film og bildekavalkade som viste høydepunktene fra de siste 15 årene, skriver Søndrål og legger til:

– Dette kombinerte vi med en av Norges største stjerner – den levende legenden Sissel Kyrkjebø. Intensjonen var å treffe alle de som har vært med oss på stranden fra 15 år tilbake, og vise dem gode minner akkompagnert av en artist og sang som folk kjenner.

Videre skriver Søndrål at de undervurderte hva deler av publikum forventet.

– Sissel leverte helt fantastisk bra, og jeg tror samtlige publikummere anerkjenner henne som den stjernen hun er, og at det som kom av kritikk først og fremst handler om at man forventet noe annet.



«ALLSANG PÅ GRENSEN»: Kyrkjebø har tidligere opptredd på «Allsang på grensen». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Dette sier Sissel

Kyrkjebø hadde derimot en annen opplevelse enn det som blir beskrevet i sosiale medier.

– Jeg har ikke fått med meg at noen var skuffet, og jeg merket det heller ikke under konserten. Men når man har 20.000 mennesker foran seg, så skal det godt gjøres at ingen tenker litt annerledes, sier Kyrkjebø til TV 2.

Artisten forteller at det var helt fantastisk å komme ut på scenen og se alle i publikum som sang med. 54-åringen merket heller ikke noe til buingen som hevdes i sosiale medier.

– Jeg syntes at Palmesus var spreke som spurte om jeg ville avslutte festivalen. Det var litt mer pyro- og elektronika-stemning rett før jeg gikk på scenen, så det ble litt kontrastfylt, forteller Kyrkjebø.

– Hva tenker du om at folk vil ha tilbake pengene sine etter at de ble skuffet?

– Det må nesten arrangøren svare på ettersom det var de som ba meg om å komme. Det er de som kjenner publikumet sitt, sier 54-åringen.