Viktig del av deltakernes kosthold kan gi alvorlig sykdom

I dag er det premiere på den syvende sesongen av Farmen kjendis, hvor tolv nye deltakere skal leve og drifte en gård i 1923.

Gjennom de seks lange ukene på gården, er deltakerne avhengig av kosten som befinner seg på gården og mat de kan kjøpe på markedet – om de klarer ukesoppdraget.

Dersom de ikke gjør det, er de mer avhengig av maten og næringen som er tilgjengelig på gården. Spesielt melk er en av de viktigste næringskildene de har.

Rå melk kan derimot gi alvorlige konsekvenser for helsen. Dette var ikke deltakerne klar over.

Kan føre til alvorlig sykdom

Kostholdet på Farmen kjendis er hyppig diskutert hver sesong. Poteter, grønnsaker og havre preger store deler av måltidene. Tidligere deltakere har også gått svært mye ned i vekt, ettersom de konstant er i bevegelse og ofte ikke får i seg nok næring.

Også i år kjente kjendisene på hvordan det ensformige kostholdet påvirket dem.

– Kostholdet var drøyt. Det gikk bare i poteter. Det er faen meg det kjedeligste jeg har spist i hele mitt liv, sier Christopher Mørch Husby, som forteller at han drakk mye rå melk i løpet av oppholdet for å holde energien oppe i løpet av arbeidsdagene.

Deltakerne var avhengige av de få kildene til protein som fantes på gården. Det som var lettest tilgjengelig var melk fra kuene.

Det å drikke rå melk er derimot ikke risikofritt. Rå melk rett fra kua kan nemlig utgjøre en helserisiko og føre til alvorlig sykdom, ifølge FHI sine nettsider.

Upasteurisert melk Rå melk (upasteurisert melk) ble i 1953 forbudt å selge i Norge. Det er hovedsaklig bakteriene Campylobacter, som kan føre til E. coli, og Listeria, som utgjør en helserisiko ved å drikke rå melk i Norge. Kilde: FHI

– Det er jo riktig det som står på FHI. Det kan vokse mikrober og bakterier i melken, noe som kan føre til alvorlig sykdom. Derfor skal man alltid varme melken til minimum 72 grader før den konsumeres, forteller Tine Sundfør.

Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog, og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har ved tidligere sesonger hjulpet Farmen-produksjonen med å tilrettelegge kostholdet til deltakerne.

Ante ingenting om mulig helserisiko

– Det vi er mest redd for ved konsumering av upasteurisert melk er listeria, forteller Sundfør til TV 2.

Ifølge Mattilsynet finnes «Listeria» blant annet i tarmen hos flere dyrearter. Listeria kan gi en sjelden, men alvorlig infeksjon hos mennesker. Det skal derimot mye bakterier til for å gjøre friske mennesker syke, og det er potensielle risikogrupper som er særlig utsatt.

– Det er i hovedsak de med nedsatt immunforsvar og gravide som er i risikogruppen her, sier Sundfør.

FARLIG?: Grunnet bakterier som kan forekomme på både dyret og i melken, kan det være helsefarlig å drikke rå melk direkte fra kua. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Da Farmen kjendis-deltakerne fikk spørsmål fra TV 2 om de var klar over den potensielle helserisikoen ved å drikke rå melk, var svaret «nei».

Se deltakernes reaksjoner i videovinduet øverst!

– Det var jo mange som ble dårlig i magen, svarer Sofie Karlstad (25).

– Ja, det var litt ymse ... tarmflora der inne, svarer Christopher Mørch Husby (33) og ler.

Sundfør bekrefter at det er sjeldent at man i dag blir alvorlig syk av upasteurisert melk, ettersom rutiner rundt renslighet ved melking er svært strenge. Magetrøbbel som diaré er derfor mer vanlig.

Ulovlig i Norge

Karlstad forteller til TV 2 at hun drakk svært lite melk inne på gården, og hovedsakelig drakk det for å få i seg proteiner. Dette samme gjaldt ikke for Mørch Husby.

– Jeg drakk mye av den melken, jeg syns det var kjempedigg. Men jeg syns jeg klarte meg bra, sier Mørch Husby samtidig som Karlstad ler.

Når TV 2 informerer deltakerne om at upasteurisert melk ble ulovlig i Norge på 1950-tallet, svarer Karlstad ironisk:

– Det var enda godt vi var i 1923, da!

– Ja, jeg føler meg veldig godt ivaretatt nå, legger Mørch Husby til like ironisk.

Sundfør forklarer at renslighet er det viktigste når man drikker rå melk rett fra kua.

– Den gang (1923, red. anm.) var behovet for renslighet veldig mye større. I dag følger vi opp melkekuer på en annen måte. Det er strengere krav til melking, men de som kommer på Farmen har ikke nødvendigvis peiling på dette. Det er viktig at de får vite om kravene til renslighet.

Malin Nesvoll (33), som stod for mye av melkingen inne på gården, sier hun godt kan forstå hvordan deltakerne kan bli dårlige av å drikke melken.

– Da vi stod og melket, så kunne jo kua bæsje, og da sprutet det overalt. I tillegg så kunne kua være urolig, siden den ikke var vant til oss. De utfordret oss med å sparke i melkespannet og dytte oss – så melken var ikke alltid like ren.

DRAKK MYE MELK: Flere av deltakerne drakk mye rå melk i løpet av oppholdet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Ikke bare negativt

Nesvoll legger til at deltakerne hadde visse rutiner før de melket, som at de alltid vasket jurene med grønnsåpe. At deltakerne derimot var utsatt for sykdom, visste hun ikke.

Til tross for risikoen som konsumering av rå melk gir, er ikke Sundfør negativ til kostholdet på Farmen kjendis.

– Kostholdet er veldig både og. Det er veldig ekstremt for oss når vi sammenligner det med vårt daglige kosthold, men i forhold til det vi har i 2023 som sukker, alkohol og generell junkfood – så er dette bedre. Folk overlevde i 1923, og levde bra med det kostholdet da.

Likevel er det et par ting Sundfør mener deltakerne burde få i seg på en daglig basis i løpet av oppholdet.

– De er avhengig av å dekke behovet vårt for mineraler og vitaminer, så de burde utnytte grønnsakshagen så mye de kan. Jeg ville også anbefalt at de tar multivitaminer, for å dekke det de ikke får i seg gjennom kosten.