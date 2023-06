Viggo Venn med i «Forræder» – klar beskjed fra kjæresten

«Britain´s Got Talent»-vinner Viggo Venn (34) og samboeren har ulik oppfatning av én ting.

Den 4. juni gikk Viggo Venn helt til topps i «Britain`s Got Talent». Til nå har den profesjonelle klovnen vært relativt ukjent her hjemme, men til høsten får også det norske TV-publikummet bli bedre kjent med kongsbergmannen.

TV 2 møter Venn like før innspillingen av den nye «Forræder»-sesongen starter på herskapelige Midtåsen i Sandefjord.

– Det virket veldig hyggelig at deltakerne koste seg inne på et kjempefint slott. Jeg er jo klovn, ikke sant? Slott og klovn hører liksom sammen. Kanskje jeg møter kongen? Jeg tror jeg kommer til å kose meg inne på det slottet, sier han og smiler.

I KONFETTIREGNET: Viggo Venn jubler over seieren i «Britain`s Got Talent» den 4. juni i år. Foto: Dymond/Thames/Shutterstock

– Har en kjempefordel

TV-innspillingen startet i midten av april – lenge før Venn fikk superstjernestatus som britenes nye yndling.

– Har du noen fordeler i spillet?

– Jeg har en kjempefordel ved at jeg heter Viggo Venn. Da er det ingen som tror at jeg er forræder. Det er genialt.

Venn bor til daglig i London, og har derfor måttet se seg opp på TV 2-programmet på relativt kort tid når han er hjemme i Norge.

– Jeg har sett de fem første episodene av sesong én. Jeg gruer meg til hvis Mads (Hansen, programleder i «Forræder», journ.anm) kommer og legger hånda på skulderen min. Da skal jeg bare vifte ham bort og si: «Bort med deg!». Jeg vil ikke være forræder. For jeg trodde jeg skulle være med på «Ikke lov å le på hytta» med Mads Hansen, sier han spøkefullt.

KLOVENS TO ANSIKTER: Viggo Venn har flere sider enn bare den elleville. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Venn forteller at han har fått beskjed av moren sin om ikke å lyve, og tror det kan bli utfordrende å holde kortene tett til brystet i det intense spillet mellom lojale og forrædere.

– Jeg er jo klovn. Følelsene mine ligger utenpå skjorteermene, så det er vanskelig for meg å lyve, føler jeg.

– Mange som har det problemet

Når TV 2 møter Venn er han livlig, impulsiv og full av ablegøyer. Men som klovner flest har også han en mer alvorstynget side.

– Jeg tror kanskje jeg kan være litt følsom. Jeg håper jo det.

I følge klovnen har samboeren hans, den estiske stjernen og klovnekollegaen Julia Masli, gitt ham en klar melding når det kommer til å vise følelser.

– Kjæresten min har sagt at jeg ikke greier å si hva slags følelser jeg føler. Det er mange som har det problemet. Men jeg føler at følelsene mine er ganske der ute., så jeg gruer meg til at følelsene kanskje skal ta overhånd, sier han.

KLOVNEPAR: Viggo Venn har i flere år vært kjæreste med estiske Julia Masli, som i likhet med ham er klovn. Foto: Instagram: @viggovenn

– Har du noen ulemper i spillet?

– Hva er mine svakheter, liksom? Jeg håper at jeg greier å finne fram, da. Å møte opp til tida og sånn. Jeg er litt surrete, og blir lett distrahert.

Før innspillingsstart i Sandefjord har Venn bare fått lov til å møte tre av de andre deltakerne. Men basert på egne spekulasjoner, har han allerede en klar taktikk.

– Jeg stoler på folk med en eneste gang, og kommer til å spille ut ifra at alle er lojale. Jeg tror det er tvisten i år. Jeg bare sier det nå før vi starter: Jeg tror ikke det er noen forrædere. Det tror jeg er kjempetvisten til Mads Hansen. Ikke si det til noen av de andre, men jeg tror det er helt genialt.

Sesong tre av «Forræder» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play høsten 2023.