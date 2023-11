Viggo Venn har en overraskende plan før møtet med kong Charles

Den norske klovnen og «Forræder»-deltakeren Viggo Venn (34) skal opptre på det fasjonable arrangementet Royal Variety Performance i Londons Royal Albert Hall, torsdag 30. november.

Der skal han klovne i sin karakteristiske refleksvest foran blant andre kong Charles og dronning Camilla.

– Det gleder jeg meg til. Jeg har hatt et møte med folka i The Royal Variety Performance, og presentert at det er veldig mange der ute på internett som har lyst til at jeg skal gi en refleksvest til kongefamilien. Så vi får se om jeg får lov til det, sier Venn til TV 2.

GAVE: Viggo Venn håper han får lov til å gi kong Charles en refleksvest. Dette bildet, som for en gangs skyld viser ham uten refleksvesten, er fra «Forræder». Foto: TV 2

– Kanskje blir jeg den nye hoffnarren?

Siden 2007 har samtlige vinnere av «Britain’s Got Talent» blitt invitert til den årlige veldedighetsforestillingen, og det er nettopp derfor klovnen Viggo Venn – som vant finalen tidligere i år – skal opptre.

Tradisjonen tro skal de britiske kongelige håndhilse på samtlige artister, og Venn forteller at han nå må lære seg hvordan han skal te seg.

– Vi skal stå på linje og hilse. Jeg vet ikke om du har sett «Mr. Bean»-episoden, da han møter dronningen og at det ikke går så veldig bra? Så, jeg skal lese meg opp på kutyme, sier han og smiler.

HILSER PÅ ARTISTENE: Dronning Elizabeth møter Spice Girls i desember 1997, i forbindelse med Royal Variety Performance. I november skal Viggo Venn stå på rekke og rad med andre artister og hilse på kong Charles og dronning Camilla. Foto: PA / NTB Scanpix

At en klovn møter kongelige, er ikke noe som stresser ham. Han mener tvert imot at han sannsynligvis vil komme godt overens med kong Charles.

– Du har hørt om hestesko-teorien i politikken? At de som er helt til venstre og helt til høyre, er ikke så langt fra hverandre. Og sånn er det med kongen. Han har jo høyest rang, og klovnen har lavest. Så jeg tror vi kan komme overens, jeg. Kanskje blir jeg den nye hoffnarren?

SKAL PÅ VIGGO-SHOW: Kong Charles og dronning Camilla skal se Viggo Venn opptre i Londons Royal Albert Hall torsdag 30. november. Foto: Aaron Chown / NTB Scanpix

Savner invitasjon fra kong Harald

På spørsmål om han stusser over at det britiske kongehuset inviterer ham før det norske kongehuset, svarer han:

– Jeg bor i England, da. Men jeg synes Harald har latt vente på seg, sier han og ler.

Royal Variety Performance har – med unntak av krigsårene 1939 til 1944 – blitt avholdt årlig siden 1912.

60 ÅR SIDEN: The Beatles opptrådte på Royal Variety Performance den 4. november 1963, bare noen dager etter at de kom hjem fra en Sverige-turné. Foto: PA / NTB Scanpix

Lady Gaga, Adele, Elton John, The Jackson 5, Ed Sheeran, Tina Turner, Robbie Williams og The Beatles er noen av de mange hundre artistene som har gjestet veldedighetsforestillingen.

Forestillingene har blitt filmet hvert år siden 1960, og de siste årene har sendingene variert mellom tre og fem millioner TV-seere i England. Tradisjonelt sendes konserten natt til første nyttårsdag på NRK.