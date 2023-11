Viggo Venn fikk streng beskjed av TV 2-sjefen

For bare ett år siden var klovnen Viggo Venn (31) knapt til stede i den norske kjendisverdenen.

Men i løpet av 2023 har det skjedd store ting for ham. Han vant den 16. sesongen av «Britain’s Got Talent», han har stått på norske festivalscener i sommer, i november skal han opptre for britiske kongelige i The Royal Albert Hall i London, og er nå en av deltakerne i TV 2-serien «Forræder».

På toppen av dette skal han turnere i England denne høsten og vinteren 2024.

Stemplet som «wild card»

Venn takket ja til «Forræder» før «Britain’s Got Talent»-seieren, og fikk høre av TV 2-sjef Olav Sandnes at han var et «wild card» – altså et uforutsigbart eller ukjent element som kan overraske.

– Jeg var ikke bare litt ukjent. Sjefen for TV 2 kom jo og sa: «Her er det mange kjente, og du er jo en av de aller mest ukjente». Og jeg bare: «Okei, men ikke si det til meg, da». Jeg ble rett og slett roastet av TV 2-sjefen: «Du er wild card, du er den minst kjente». Så det gikk litt inn på meg, sier Venn lattermildt til TV 2.

Venn forklarer at livet hans har blitt snudd på hodet i løpet av 2023, og at han synes det er rart å ha blitt allemannseie på så kort tid.

– På en måte gjør jeg det jeg alltid har gjort – å gå rundt i refleksvest og smile og le. Men på en annen måte har alt blitt opp-ned. Jeg sto på Palmesus foran 20.000 folk; der var det kule rappere og meg i refleksvest. Det er veldig rart.

– Nå vil alle ha ham

«Forræder»-programleder Mads Hansen (39) forklarer hvorfor de valgte å ta med den da relativt ukjente Viggo Venn.

– Det fine med «Forræder», når vi caster, er at vi ikke bare tenker på de største navnene. Vi tenker på folk som kan bli kjent via dette programmet – folk som er bra, men som ikke har fått sjansen sin ennå. Da treffer vi av og til, som med Viggo Venn, som vi caster, og så går det én måned og han vinner «Britain’s Got Talent», sier Hansen og ler.

– Nå vil alle ha ham, men nå er det for sent. For han er med i «Forræder».