Vidar Villa debuterte på rød løper med kjæresten

André Grødset Mohaugen, bedre kjent under artistnavnet Vidar Villa (33), viste fram kjæresten for første gang på rød løper.

Hans utkårede Malin Gregersen (29) var nemlig med under mandagens førpremieren av «Fangene på fortet», hvor artisten er en av deltakerne.

Gregersen forteller at hun har vært med på slike ting tidligere, men at hun da har pleid å snike seg unna.

– Maste veldig mye

– Nå havna jeg liksom midt i det, så jeg får se hva jeg synes om det i morgen, sier hun og legger til:

– Neida, det er veldig hyggelig.

Paret forteller at de har kjent hverandre i fem-seks år, men at det ikke var for rundt et halvt år siden at det oppsto en romanse.

– Hvordan gikk dere fra å være venner til å bli kjærester?

– Det var vel bare jeg som maste veldig mye, sier Mohaugen lattermild.

Hans utkårede erkjenner at det har blitt noen meldinger fra «One Night Stand»-sangeren, men:

– Det er ikke alltid sånn at livet klaffer helt, men så gjorde det det nå da, sier Gregersen, før de begge to sier at de er veldig glade for at det ble slik.

Sommeren 2022 ble altså året hvor de ble mer enn venner. Den tilbragte de blant annet på Vidar Villas egne turnébåt MS Bjørvika, og Gregersen fikk overvære rundt 20 konserter.

– Vi ble såpass godt kjent at det føltes uunngåelig at det ikke skulle bli sånn her, sier hun om forholdet.

Tiden på båten og sørlandskysten, hvor Gregersen har en hytte, beskriver paret som et artig eventyr.

– Vi hadde med oss flere folk, det var litt som å være på leirskole.

Artisten er kjent for å skrive om fest og kjærlighet, men har foreløpig ikke laget en sang til Malin.

– Det må komme snart, mener han.

– Det er ikke et must, svarer hun, og legger til at hun er veldig glad i musikken til sin kjære.



Kjekk realityerfaring

Gregersen jobber innenfor markedsføring, og er i dag ansatt i Klarna som marketing manager.

Hverdagen som samboere er fylt med hjemmelagde middager og mye TV-tid, særlig i mørketiden.

– Livene våre klaffer veldig bra også liker vi de samme tingene. Vi er veldig glad i å kose oss, sier Gregersen.

For tiden følger de med på «Good luck guys», «The Last of us» og «Love Island UK».

– Hvem er favorittene i «Love Island»?

Samboerne liker å makse hverdagslykken. Foto: God kveld Norge

– Han har en greie for blondiner, så han heier på Lana, sier Gregersen med et smil.

Vidar Villa har medvirket i fjor i TV-matkonkurransen «Den store matfesten i Toscana», noe kjæresten mener kommer godt med i hverdagen.

– Han har lært en ting eller to fra den tiden, også er han flink til å rydde da.

Artisten er rask med å rose Gregersen, og presiserer til God kveld Norge at det er hun som står for mesteparten av matlagingen.

Så langt har paret ikke hatt noen uenigheter i samboerskapet, heller ikke når det kommer til interiørvalg.

– Vi er ganske like på de fleste ting, det er ikke så mange ting vi er uenige om foreløpig, sier Gregersen, mens Vidar Villa bryter inn:

– Vi klarer oss fint.