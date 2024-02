Victoria Skau bekrefter kjæreste: – Nesten uvirkelig

«Spillet»-aktuelle Victoria Skau (25) bekrefter å ha fått seg kjæreste.

– Jeg synes nesten det er uvirkelig å si, fordi jeg har vært singel så lenge. Jeg er så forelska og føler jeg lever i en sånn boble. Trodde aldri jeg skulle kjenne på disse følelsene igjen, sier Skau til TV 2.

VG omtalte nyheten først.



Skau møtte sin utkårede via datingappen Hinge, i starten av desember. Men det tok noe tid før hun turte å møte ham.

– Det skal sies at jeg feiget ut de to første gangene vi skulle møtes. Vi har en felles venninne som ville spleise meg med kompisen sin - så finner vi ut at det er han, som jeg da har «ditcha» to ganger, sier hun og ler.



– Da tenkte jeg: «alle gode ting er tre», og sendte ham en melding. Da var det gjort - det var oss fra første sekund.



– Hva var det du falt for ved ham?



– Vi er ganske forskjellige, men utfyller hverandre, også er han ekstremt støttende rundt jobben min. Veldig godhjertet og snill, svarer Skau.



25-åringen kom i 2021 ut med en bok om kjærlighetssorg.

Hun har også vært TV-programleder i «Spøkelsesjegerne».