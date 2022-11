Victoria Nadine med stikk til Se og Hør: – Skal ikke stole på alt man leser

Victoria Karlskås Andersen, kjent som Victoria Nadine (23) tok en fjerdeplass i «Idol» da hun var kun 16 år gammel. Nå har hun nylig signert med Universal i Tyskland og skal satse i utlandet.

I høst har det vært mye fokus på hennes sivilstatus, etter at hun gjentatte ganger har blitt avbildet i USA med Kyrre Gørvell-Dahll (31).

I forrige uke bekreftet hun forholdet under et intervju med radiokanalen NRJ. Der avslørte hun at det var DJ-en som tok kontakt først på Instagram.

Rakk ikke romantisk prat

Men nesten to måneder før dette publiserte Se og Hør en sak hvor de erfarte at artistene hadde funnet tonen, og omtalte dem som «det nye superparet».

I podkasten 730.no forteller hun at dette ikke stemte på det tidspunktet.

– Vi hadde ikke hatt den praten, den tok de (Se og Hør, red. anm.) fint fra oss, sier Victoria Nadine, og legger til med et smil at hun mener magasinet ikke er så pålitelig.

I artikkelen sto det også at de to hadde blitt observert i Bergen og Oslo, og at de «skal angivelig ha vært på flere reiser sammen».

– Vi hadde ikke vært på en eneste reise da saken kom ut. «No hard feelings» til dem, men jeg synes det var en litt morsom påminnelse på at man skal fader ikke stole på alt man leser.

Redaktør i Se og Hør, Jonas Jørstad, skriver i en e-post til God kveld Norge at de er fornøyde med å være først ute med nyheten som «vakte god oppsikt».

– Det er synd hvis Victoria Nadine opplever at vi ikke var pålitelige i denne saken, for vi jobber alltid nøye med å være etterrettelig i det vi publiserer.

I Se og Hør-artikkelen ble det henvist til rykter som florerte på anonyme nettsider om at Kygo ikke lenger var singel. Jørstad poengterer at rykter som eneste kilde «selvsagt ikke er tilstrekkelig», og hevder de fikk bekreftet fra flere kilder at musikerne var et par, men ikke fra artistene selv:

– Kygos manager fikk vi den gang ikke kontakt med, mens Victoria Nadines manager ikke ønsket å gi noen opplysninger om den hyggelige nyheten, skriver Jørstad.

Til tross for at de ikke hadde rukket å ta praten før saken, erkjenner Nadine at det «lå i kortene» at de skulle bli sammen, etter å ha opprettholdt relasjonen i et halvt års tid.

– Vi er liksom romantikere begge to. Vi var på FaceTime sammen da det skjedde, og prøvde å skyve det litt under teppet. Det var ikke noe ødeleggende, men det kunne vært det. Det er noe med det å kunne få gjøre det litt selv uten at noen skal blande seg.

Victoria Nadine ønsker ikke å kommentere noe ytterligere til God kveld Norge.

Hektisk hverdag

Under podkasten forteller programleder Mathilde Ullum at de «har hørt at Kygo så Nadine først på 730.no». Dette overrasket artisten, før hun forteller at hun åpenbart visste hvem Kygo var.

DJ-en fra Bergen ble for alvor kjent i 2013 og har samarbeidet med noen av verdens største artister. Nå har han over 26 millioner månedlige avspillinger på Spotify – og er dermed blant de mest spilte på strømmeplattformen.

– Det tok egentlig ganske lang tid før vi ble noe seriøst, fordi vi har jo begge hektiske liv, og jeg var ikke interessert i kjæreste på noen som helst måte. Men etter et halvt års tid så klarte jeg ikke å holde mer igjen. Han var rett og slett for god.

Nadine forteller til 730 at de «møttes litt» før det ble et lite opphold frem til juni. Etter det skjedde alt egentlig veldig fort, forteller hun.

Deler lidenskapen

Skien-kvinnen, som er bosatt i Oslo, sier at hun tilbringer mye tid hos kjæresten i Bergen, men klargjør at de ikke bor sammen.

Selv om begge er travle med musikkarrieren, synes 23-åringen det utelukkende er positivt, etter som de to er ganske like i verdier og tenkemåte, forteller hun.

SATSER I UTLANDET: Victoria Nadine fra Skien. Foto: Universal

Om et mulig musikalsk samarbeid svarer Nadine at det hadde vært hyggelig en gang i fremtiden, men at hun nå har et behov for å gjøre sin egen greie.

Hun forteller at det tok tid før hun turte å vise sin egen musikk for kjæresten, men at de nå gir hverandre innspill.

Nadine sier også at hun tidligere har opplevd at forhold har satt en bremse på karrieren, men at med Kygo er det helt motsatt.

Kjærlighetssorg ble gjennombrudd

Victoria Nadine fikk sitt gjennombrudd i 2020 med låten «Be Okay» som nådde helt til topps på Spotify. Året etter ble hun nominert til Spellemann.

Singelen handlet om brudd og kom samme år det ble kjent at det var slutt mellom Nadine og Silas Massa Vasstrand.

I 730-podkasten vil hun ikke nevne eksen med navn, men omtaler slutten av forholdet som «naturlig», og at hun ønsker ham alt godt.

I 2021 ble det bråk da Nadine åpnet opp om bruddet med Vasstrand i podkasten «G-punktet».

«Funkyfam»-profilen gikk ut på Instagram og skrev at bruddet mellom ham og eksen ble «gjennomgått i detalj», og reagerte på at produksjonsselskapet ikke hadde gitt ham muligheten til å komme med tilsvar.

I 2019 ble det kjent at det var slutt mellom Kyrre Gørvell-Dahll og Maren Platou. De ble sammen i 2014 og var også samboere.