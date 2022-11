Victoria Nadine avslører hvordan hun møtte kjæresten Kygo

Musikerne har den siste tiden vært å se på hverandres Instagram-kontoer, men de har vært ordknappe på spørsmål om de er sammen.

Nå bekrefter Victoria Karlskås Andersen (23) at hun er i et forhold med Kyrre Gørvell-Dahll (31).

Det gjør hun under et radiointervju hos NRJ, som Rød Løper har publisert.

Programlederen spør Andersen om det er riktig å si at Kygo er hennes nye kjæreste, og får følgende til svar:

– Ja, han kaller seg vel det og, da.

Hun får så spørsmål om hvem som sjekket opp hvem, og avslører at stjerne-DJ-en skrev til henne på Instagram mens hun var i Bergen med besteforeldrene.

– Han «slida» inn i min DM, mens han var singel, presiserer hun, og fortsetter:

– Det var ikke sånn: «halla» eller flammer (emoji red.anm.). Det var mer sånn: «så hyggelig at du er i Bergen».

Andersen sier også at det da var fint vær i den ellers så regnfulle byen, og at dette også var et av samtaleemnene da Kygo tok kontakt.