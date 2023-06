Viaplay om NRK-grep: «Ser allerede en markant effekt»

Strømmetjenestens megasuksess «Pørni» ligger nå gratis på NRK. Viaplay, som opplever tøffe tider, sier rettighetssalget er positivt for alle. Stjerna selv merker også det nye publikummet.

Viaplays originalserie «Pørni» er en favoritt blant både seere og kritikere.

Skaper Henriette Steenstrup har blitt belønnet med to Gullruten-priser, og sesong fire og fem er på vei.

De som ikke har fått med seg det hjertevarme humordramaet har nå muligheten til å se den første sesongen «gratis» i NRKs strømmespiller.

Kanalen har sikret seg rettighetene og vil i sommer også sende den på lineær-TV.

Dårlige tider

Nyheten blir kjent etter en svært tøff start på måneden for Viaplay Group.

Strømmetjenesten varslet nylig en ventet nedgang i annonseinntekter og abonnenter. Konsernsjefen gikk av på dagen, og selskapet hadde deretter sin verste børsdag noensinne, melder E24.

På spørsmål om Viaplay vil selge flere «Pørni»-sesonger til NRK, og om de frykter at det eventuelt kan føre til økonomiske konsekvenser, svarer PR-sjef Fredrik Olimb:

PR- og kommunikasjonssjef hos Viaplay, Fredrik Olimb. Foto: Viaplay

– Jeg kan ikke spekulere i hva vi gjør fremover, ei heller si noe om avtalen eller det økonomiske.



Olimb nøler ikke med å trekke fram de positive sidene ved salget, og sier de allerede ser en «markant effekt» med økte seertall hos de påfølgende sesongene.

– «Pørni» er fortsatt en Viaplay-serie og selve symbolet på vår dramastrategi. En del av den strategien handler nettopp om å få innhold til å reise og stadig engasjere nye seere.



Det var Kampanje som først omtalte at NRK hadde sikret seg første sesong av «Pørni». Etter bransjenettstedets erfaring skal flere serier, som «Wisting», muligens bli aktuelle for videresalg, som følge av Viaplays forventninger om lavere inntekt fremover.

Strømmetjenesten har foreløpig ikke kommentert dette.

Troner toppliste

NRK utelukker ikke at de vil gå til innkjøp av flere «Pørni»-sesonger.

UTELUKKER IKKE FLERE «PØRNI»-KJØP: Fredrik Luihn i NRK. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Vi vil vurdere om vi skal fortsette med flere sesonger basert på mottakelsen av sesong én, sier innkjøpssjef i NRK, Fredrik Luihn.

NRK opplyser at det foreløpig er for tidlig å si noe «fornuftig» om seermottakelsen, men slår fast at rundt 70.000 har sett hele sesongen i NRK TV.

«Pørni» er én av de mest sette seriene hos NRK TV de siste ukene. Foto: Skjermbilde fra tv.nrk.no

Stjerna selv, som holder på med innspillingen av de nye sesongene, sier at hun har merket «NRK-lanseringen».

– Der er plutselig mange i innboksen som ikke har sett serien før og har en førstegangsopplevelse, sier Henriette Steenstrup til God kveld Norge.



TV-FAMILIE: Steenstrup på Gullruten med sine «TV-døtre», Ebba Jacobsen Öberg og Vivild Falk Berg. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

– Det er jo flott at serien kan gå flere steder og nå flere folk, også håper jeg jo de får lyst til å se resten, uttaler skuespilleren.



Godt samarbeid

At Viaplay selger satsinger til NRK er ikke noe nytt, melder begge partene. Statskanalen har tidligere sikret seg rettigheter på titler som «Den som dreper – mørket».

– Det er naturlig for begge selskaper å ofte ha kontakt, siden Viaplay og NRK har hatt samarbeid over flere år, sier Fredrik Luihn, og viser til en felles flerårig NBC Universal-avtale.



Fredrik Olimb i Viaplay stemmer i at samarbeidet er godt.

– Dette er positivt for alle involverte, ikke minst seerne, som hittil ikke har dykket ned i Henriette Steenstrups fantastiske univers.