For første gang i historien har et dokumentarteam fulgt kronprinsparet på reiser rundt i Norge. Til høsten kommer resultatet på TV 2.

Denne sommeren fyller ekteparet kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit begge 50 år, og for å markere dette jubileet har de bestemt seg for å reise Norge rundt for å møte folket.

For aller første gang i historien har et dokumentarteam vært med kronprinsparet som flue på veggen under de mange nære og varme menneskemøtene.



Ukjente sider av kronprinsparet

Resultatet blir å se på TV 2 til høsten, og programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 forteller i en pressemelding at hun gleder seg til å vise frem den eksklusive dokumentaren for TV-seerne:

– I denne serien kommer seerne sjeldent tett på kronprinsparet, og får se ting fra kronprinsparets eget perspektiv, uten en offisiell og formell form.

I NASJONALDRAKT: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fotografert under besøket ved Bykle kirke på Hovden i Bykle i mars 2023. Dette besøket er med i dokumentarserien. Foto: The Oslo Company / TV 2

Haldorsen mener at vi kommer på innsiden av kronprinsparets person og virke, ved å være så tett på. Og at vi kommer til å få se ukjente sider av jubilantene.



– Seerne blir dermed kjent med kronprinsparet på en måte vi ikke har sett før. Og ikke minst får publikum ta del i den store 50-årsmarkeringen som skjer senere i sommer, så dette er det bare å glede seg til, sier Haldorsen videre.

Ikke bare blir vi med på snorklipping og flaggheising, men vi får også et unikt innblikk i selve forberedelsene til de offisielle tilstelningene, og hva som ligger bak kronprinsparets møter med både folket og menneskene bak arrangementene.

Private øyeblikk

Og så får vi flere private øyeblikk med kronprinsparet, i slagene mellom de offisielle tilstelningene. Enten det er i bilen på vei til arrangementene, eller over en kaffetår i pausen.

MELLOM SLAGA: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fikk litt egentid under et av representasjonsoppdragene. Foto: The Oslo Company / TV 2

Produksjonsselskapet The Oslo Company produserer serien for TV 2, og produsent Ida Ellisif Knutsen er overbevist om at dokumentarserien vil bidra til at folk får et enda bedre bilde av hvem kronprinsparet er og hva de er opptatt av.

– Å dokumentere disse reisene er en veldig spennende jobb, og vi tror seerne kommer til å bli enda bedre kjent med kronprinsparet vårt gjennom serien, sier Knutsen.

Dokumentaren har premiere på TV 2 og TV 2 Play høsten 2023.