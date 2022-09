VGTV-profiler avslørte konfidensiell informasjon

Oskar Westerlin (24), kjent fra «Spårtsklubben», og Snorre «Snorrepus» Klanderud har oppnådd stor suksess med «Kontoret».

I podkasten, som publiseres på Spotify og YouTube, har duoen en rekke profilerte gjester, med fokus på humor og guttastemning.

På YouTube har de nesten 30.000 abonnenter og flere av episodene har over 100.000 avspillinger.

Westerlin, Klanderud og Jørgen Fjeldberg både produserer og distribuerer podkasten.

Alle tre medvirker i den nye VGTV-serien «Oskar og Jølle».



Avslørte realitydeltager

Fredag ettermiddag publiserte «Kontoret» en nedtelling for å reklamere for episoden hvor tidligere håndballspiller Frank Løke er gjest. Den kommer ut søndag.

I tittelen sto det: «Frank Løke om å bestige Mount Everest og K2, Skal vi Danse-skandalen og 71-Grader Nord».

Løke har aldri deltatt i 71 grader nord tidligere.

Det er først lørdag, 3. september, at det ble offentliggjort at Løke er en av kjendisene som deltar i årets 71 grader nord - team.

Da God Kveld Norge ringer Westerlins manager i MaxSocial, Vilde Kristine Darvik, var hun ikke klar over at episodetittelen avslørte Løkes deltagelse.

Kort tid etter samtalen ble «71-Grader Nord» fjernet fra tittelbeskrivelsen.

ENDRET TITTEL: Tittelen til den kommende episoden ble endret etter at God kveld Norge tok kontakt. Foto: Skjermbilde fra YouTube Les mer

Beklager til TV-selskapet

Ifølge manageren var den avslørende tittelen synlig i omtrent én time.

– At episodebeskrivelsen ble tilgjengelig to dager før publisering er beklagelig. Vi hadde ingen intensjon om å røpe noe konfidensielt, og endret dette i det samme vi ble gjort oppmerksomme på feilen, sier manager Darvik, og legger til:

– Jeg tror ingen har lagt merke til det, og informasjonen som ble røpet kunne fortsatt vært hemmelig om TV 2 ikke hadde laget sak, sier hun spøkefullt.

Darvik sier fredag ettermiddag at de ikke har vært i kontakt med Discovery, som sender realityserien.

– Vi er veldig glad for at Frank Løke stilte opp som gjest, og håper han og Discovery tilgir oss for feilen.

Podkast-glippen kan ikke ha opprørt TV-selskapet så alt for mye, skal man tro den presseansvarlige for 71 grader nord:

– Av og til går det litt fort i svingene en fredag ettermiddag og da kan en glipp skje. Dette får ingen etterspill fra vår side, sier kommunikasjonsrådgiver hos Discovery, Marianne Aambø.