VG-redaktør svarer på kritikken fra Karpe-Magdi: – Får kjeft uansett

Tirsdag kveld publiserte Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (39), fra den kjente rapduoen «Karpe», et innlegg på Instagram hvor han retter kritikk mot VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit.

– Hanne Skartveit er politisk redaktør i VG. Hun er både skylskarp og flink med ord, og som politisk redaktør i Norges største avis er hun kanskje den aller mektigste akkurat nå. Hun er også Israel-venn, skriver han innledningsvis.



Videre skriver Omar at han reagerte på den første kommentaren redaktøren skrev 7. oktober i år, men at han er «tilhenger av å la tvilen komme mennesker til gode».

– Spesielt når noe kan være skrevet i affekt. Så jeg tok meg friheten til å lese gjennom alle offentlige tilgjengelige kommentarer Hanne Skartveit har skrevet om Israel de siste 17 årene. Noen av dem er slettet eller borte fra nett, men jeg har søkt om tilgang gjennom Nasjonalbiblioteket og venter på svar.

– Samtidig har jeg lest nok. Mer en nok, fortsetter han.



– Forstår dere alvoret VG?

Videre spør han VG om de forstår alvoret, og hevder at deres politiske redaktør har valgt side. Det fordi han mener at Skartveit ikke har skrevet «en eneste kommentar som viser noe annet».

– Når hun blir hyllet av radikale Israel-venner som «en eneste rasjonelle stemmen i debatter om Midtøsten» bør flyalarmen ringe i Akersgata, men det er skremmende stille.

Avslutningsvis skriver «Karpe»-artisten at vi står midt i et folkemord som ingen ennå har klart å stoppe, og at det derfor er på tide at vi ikke «vakler».

– For om det ikke finnes en balansert måte å dekke terrorisme på, så skal det ikke finnes en balansert måte å dekke krigsforbrytelser på, og legger til:

– Da kommer dere i så fall til å falle.

– Han er i sin fulle rett til å mene det

Under redaktørforeningens høstmøte svarer Hanne Skartveit på kritikken fra Omar til TV 2.

– Han er i sin fulle rett til å mene det. Min tilnærming til konflikten som jeg har fulgt i årevis er at det er store lidelser på begge sider av konflikten. Begge parter har en berettiget frykt for den andre siden. Det å se og forstå begge sider er veldig krevende, sier hun og hevder videre:

– Og konklusjonen er at du får kjeft uansett.

Videre sier Skartveit at det er ingen saker hun dekker, hvor hun veier hvert eneste ord i hver kommentar på denne måten.

– VANSKELIG: I Hanne Skartveits svar, sier hun blant annet det er vanskelig å forstå begge sider og at hun har konkludert med at man får kjeft uansett. Foto: Javad Parsa / NTB

– Jeg våkner opp om natta og lurer på om dette traff ordentlig, sier hun og fortsetter:

– Det å se bombardement av Gaza hver dag går inn på alle og skaper sterke følelser der ute. Vi må regne med at vi får reaksjoner og det må vi stå i – og det står vi også i.



Hun poengterer under møtet at hun har ansvar for meningsjournalistikken, og sier videre at det er et kjempedilemma for nyhetsjournalistikken at vi ikke kommer oss inn på Gaza.

– Men det jeg skriver er mer meningsbærende, jeg snakker med folk på Vestbredden, i Israel, men jeg lager ikke nyhetsreportasjer, fortsetter hun.

– Jeg skulle veldig gjerne ha sett med egne øyne og snakket med folk og formidlet opplevelser også derfra. Og det er det få som kan gjøre nå, og det er et kjempeproblem i dekningen av dette, sier Skartveit.

God kveld Norge har vært i kontakt med Magdi Omars manager, som sier at han ikke ønsker å gi en ytterligere kommentar.