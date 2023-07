VG: Brudd for Marius Borg Høiby og Nora Haukland

TV 2 identifiserte i sin tid ikke Nora Haukland som den som holdt en liten pose med hvitt innhold på et bilde sammen med Sophie Elise Isachsen. Rett i etterkant av at bildet ble postet på Instagram og deretter fjernet, var TV 2 i kontakt med personer nær Haukland. De formidlet en uttalelse om at Haukland verken hadde samtykket til, eller visste om, at Isachsen la ut bildet. Postingen av bildet ble omtalt som et uhell.



TV 2 gjorde en helhetsvurdering som inkluderte flere forhold, hvor en viktig avveining var at Haukland sa hun ikke hadde samtykket til publiseringen. Omstendighetene var uklare, og Hauklands rolle i offentligheten var i en periode mindre aktiv.

I TV 2 diskuterte vi også hva som talte for identifisering på det tidspunktet, nemlig at Sophie Elise Isachsen og Nora Haukland er to av landets største influensere og besitter mye formell og uformell makt. De har mange følgere i sosiale medier, og begge er forbilder for mange unge. TV 2 kjenner ikke til innholdet i posen og heller ikke situasjonen da bildet ble tatt. Det er viktig å understreke. Men hvordan bildet fremstår, eller kan tolkes - har ført til spekulasjoner, kritikk og debatt.

Da nyheten kom om at Haukland aktivt søker offentlighet rundt seg selv og sin person på en ny plattform, ved å delta i en realityserie som skal publiseres bredt til den norske befolkningen, mener TV 2 at det har offentlig interesse at det var hun som holdt posen. Bildet førte til en offentlig debatt som Haukland ikke ville delta i.

I lys av den høye offentlige interessen og at forholdene i saken har endret seg, er det relevant for TV 2 å dekke journalistisk hvordan hun selv, redaktører og ansvarlig for publiseringen hos Amazon forholder seg til hendelsen i serien - gitt hennes rolle i offentligheten og relasjon til kongefamilien.