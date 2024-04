Verste interiør-tabber: – Blir fysisk uvel av det

– Det er veldig mange som er opptatt av trender, og som spør meg: «Hva er det som gjelder nå, Aina?». Men jeg kan ikke alt.



Når det kommer til hvordan vi nordmenn innreder hjemmene våre, kan Aina Sollie Steen mye.



Etter 25 år i bransjen, har 49-åringen sett utallige trender komme og gå – samtidig som hun har bygget seg opp til å bli en av våre mest kjente og etterspurte interiørdesignere.

I dette intervjuet skal hun snakke om hvilke trender som gjelder nå, om egne interiør-tabber og om hva hun ikke liker å se når hun besøker hytter og hus.



Denne våren er Steen å se som dommer i den åttende sesongen av «Sommerhytta». Fire par, bestående av amatørsnekkere, konkurrerer om å innrede den aller beste hytta i Kungsvik i Sverige – som de dermed vinner til odel og eie.

– Årets gjeng er fortreffelig, herlig. Det har vært utrolig spennende å få følge disse deltakerne, sier dommeren til TV 2.



KRITISK BLIKK: – Jeg tenker at det er det kreative man bør starte med helt først, før man bestiller materialer og produkter. Ofte starter man i en helt annen ende, sier Aina Sollie Steen – som her besøker hytta til «Sommerhytta»-paret Helene og Henrik. Foto: TV 2

– Guffen følelse

– Hvert par har sitt lille univers. De gjør seg noen tanker når de begynner, men så blir det jo aldri sånn man har tenkt. Det er så mye teknisk, så det å få gjennomført den kreative delen midt oppi alt det funksjonelle og praktiske – det er der vi kan skille klinten fra hveten.



– Hva skal til for at du virkelig liker det du ser av interiørdesign?

– Jeg blir utrolig glad når jeg ser personlighet. For meg er – tro det eller ei – menneskene i rommet det aller viktigste. Det er en guffen følelse når man kommer inn i et hjem og ikke skjønner hvem som bor der. Når det ikke henger på personligheten, så gjør det meg urolig. For interiør handler jo om identitet.



FIN GJENG: – Årets gjeng er fortreffelig, herlig. På TV er de akkurat sånn de er privat. Med sin ærlige åpenhet, humor og «punch». Det er også en iver og arbeidskraft av dimensjoner, og det blir resultater av sånt, sier Steen. Foto: Espen Solli / TV 2

I årets «Sommerhytta»-sesong er det med åtte forskjellige deltakere, og Steen er glad for å se at deres personligheter gjenspeiles i måten hyttene innredes på.

– Selv om «Sommerhytta» er en konkurranse, så blir deltakerne så fort glade i hytta si – på ordentlig – før de vet om de eier den. Det engasjementet er magisk, for det synes på estetikken og det visuelle. De er stolte av det de har tenkt, slitt for og gjennomført.

– Det er noe magisk ved å se at det de har slitt for, sitter i veggene. Jeg blir rørt av det.



GIR RÅD: Aina Sollie Steen er innom «Sommerhytta»-deltakerne Reidar og Linn Veronika for å veilede og inspirere. Foto: TV 2

– Det verste jeg ser

Steen har en klar formening om hvilke hjem som får strykkarakter, ifølge henne.

– Det verste jeg ser er når det ikke er gjennomført. Da blir jeg urolig. Jeg snakker ikke om at det må være rustikt, kontinentalt eller andre stiler, men at det må være gjennomført i formspråket. At det er fargekoordinert, og at man har tenkt i forkant.

«Sommerhytta»-dommeren mener det er lett å gjennomskue om folk har innredet uten å tenke over helheten.



– Det synes veldig godt, også når det gjelder formene og hvordan de er plassert. Det skal være plass til mennesker der, ikke se ut som et lager. Man skal kunne bevege seg og leve der. Dynamikken i rommet må stemme.

– Godt interiørdesign er nettopp fusjoneringen av den funksjonelle delen med estetikken til de som bor der.



RYNKER PÅ NESA: Visse ting faller ikke i god jord hos interiørdesigneren. Foto: Erik Edland / TV 2

Anarki og kaos

– Hva tenker du er vanlige feil som nordmenn burde endre på?

– Det er litt sånn: «Å, den var fin. Å, den var også fin». Og så blander man ting som totalt blir en fullstendig krasj stilmessig. Man kan jo selvfølgelig velge å ha det sånn hjemme, men visuelt blir det rotete.

Steen påpeker at det likevel kan fungere å kombinere vidt forskjellige gjenstander og møbler.

– Hvis du er en god maksimalist, som for eksempel Finn Schjøll er, så sitter det som ei kule. Men hvis du er en dårlig maksimalist, er det anarki og kaos. Mange vil veldig mye, men så er det faktisk ikke plass.

En annen feil mange nordmenn begår, er det helt motsatte av et maksimalistisk kaos – nemlig hjem der nølende mennesker ikke helt tør å ta inn elementer på og mellom veggene.

– En dårlig maksimalist, er en skikkelig dårlig en – med rot overalt. Men hvis du er en dårlig minimalist, så er det jo bare glissent. Det er ikke et godt sted å være for noen.

– Det er nesten vanskeligere å plassere få elementer i et rom enn mange. For dynamikken mellom tingene er så viktig for å skape lag, tyngde og en god atmosfære – som jeg tenker at et rom fortjener å ha.



– Trender speiler samfunnet

– Hva er ditt beste råd for å innrede et godt hjem?

– Det er viktig å være bevisst på hvor du plasserer ting, å velge de riktige formene og ikke minst fargekoordinering. De tingene du innreder med bør bety mye for deg. Ting er døde fram til vi gir dem liv. Så «bevissthet» er ordet som beskriver best hva som er viktig for det man velger å ta inn i hjemmet sitt.



Steen er ekspert på trender innenfor interiør. Hun forklarer at de ulike og tidsbegrensede stilartene oppstår fordi de er en forlengelse av vårt kollektive følelsesliv.

– Trender speiler samfunnet og den tiden vi lever i. Nå er vi inne i en tid med mye uro – med krig og en vanskelig økonomi. Vi mennesker blir kollektivt urolige av det, ikke bare egoistisk sett.

At verden har blitt et mer ubehagelig sted å være, smitter over på hvordan folk oppfatter hjemmet sitt, mener hun.

– Da vi går vi heller hjem og begynner å innrede i «hulen» vår. For det er det stedet vi virkelig kan eie og bestemme over, og hvor vi kan føle oss trygge.

Behovet for trygghet danner, ifølge Steen, grunnlaget for et helt annet stiluttrykk enn tidligere.

– Paletten har blitt mye varmere enn den har vært. Før har det vært mye kalde blåtoner. «Go to»-fargen grått er nå skiftet ut med beige, som basefarge. Det er mye lunere og tryggere.

– Nå er det beige som gjelder, kanskje i kombinasjon med mer eksotiske farger, som rosatoner, pudder og rust.

KAN TRENDER: Steen er ekspert på trender, men mener at det handler mest om å se hva som foregår i verden rundt deg. Foto: Pandora Film / TV 2

Engelsk landsbygd og japansk ro

En av stilene som er trendy for øyeblikket, heter Cottage Core – eller nyromantisk stil.

– Tanken bak denne er at: «Alt var mye bedre før, for nå er det så kaos i verden». Man skulle tro at man har kommet til den engelske landsbygda på 1930-tallet. Det er blomster, ruter, kurv og så mye koselighet. Man tenker at det rolige livet på landet er det beste for å slippe unna verdens kaos.



«Sommerhytta»-dommeren trekker også fram stilen Japandi, som har vært i trendbildet en relativt god stund.



– Der er det uperfekte ansett som det perfekte. Det skal ikke være så «glossy» og «flashy». Der handler det mer om at få elementer i en minimalistisk setting også kan gi mange en ro.

HELT SKJEVT: – Man kan røpe seg litt ved romforståelse. Eller hvis det bare blir funksjon og det visuelle ikke er tatt vare på. Da blir det helt skjevt for meg. Foto: Pandora Film / TV 2

– Nei, nei, nei

Når man følger trender, hender det at man kaster seg ukritisk på – for så å se tilbake på stilen flere år senere og tenke: «Hvorfor i all verden hadde vi det sånn hjemme?».

Det har interiørdesigneren selv erfart.

– Hjemme hos meg er jeg ikke god på sterke farger. Det har jeg aldri vært. Folk tenker sikkert: «Hun derre gærne med det håret og fargene». Men nei, det går ikke.

49-åringen forklarer at hun er en fargesensitiv person, og at paletten derfor må være rolig, dusty, nedpå og blandet ut.

– Men så tenkte jeg at jeg skulle være litt kul, som kollegene mine, å lage en eplegrønn gang. «Her kommer du inn i gangen til interiørdesigneren», liksom.

LER AV EGEN STIL: – Jeg hadde brystpanel på rommet mitt i kollektivet på 90-tallet. Jeg var så stolt. Det var kongeblå, gult, vinrød og bord oppe under taket. Jeg husker at de jeg bodde med var sånn: «Dere må bli med og se på rommet til Aina», sier hun og ler. Foto: Erik Edland / TV 2

Det fargesterke uttrykket funket svært dårlig for Steen.

– Jeg blir fysisk uvel av det. Jeg kjente at: «Den fargen handler ikke om meg». Jeg er jo ikke kul, så hvorfor i alle dager skal jeg ha en eplegrønn gang? Nei, nei, nei. Jeg har prøvd meg på sterke farger, men jeg blir helt utslitt av det, sier hun og ler.

Interiørdesigneren har nå sluttet helt med sterke farger hjemme.

– Det blir mye jobb, for da må det males om. Det er jo et eller annet som ikke er skrudd helt riktig sammen oppi hodet mitt, for det handler ikke bare om jobben min. Jeg blir fysisk urolig av det. Jeg er nok litt rar.

«Sommerhytta» sendes på TV 2 Direkte mandag til torsdag klokken 20.00, og på TV 2 Play.