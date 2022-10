«Verdens største fest» skaper Haaland-krasj

13. mai skal etter planen både Eurovison Song Contest arrangeres, samt fotballoppgjøret mellom Everton og Manchester City. Et gedigent arrangement-krasj for vertsbyen Livepool.

Etter planen skal Erling Braut Haaland (22) og Manchester City møte Everton 13. mai 2023 på sistnevntes hjemmebane, nemlig Goodison park i Liverpool.

Dette er samme dag som Eurovision Song Contest skal arrangeres i samme by.

Krever store politiressurser

Den britiske journalisten Fin Ross Russell jobber for ESCInsight, som er en verdenskjent Eurovision-blogg. Russel har også en bakgrunn som fotballskribent, og kombinerer disse lidenskapene i journalistyrket sitt.

Han forteller at flere allerede spekulerer i hva arrangement-krasjet kan bety for den planlagte fotballkampen.

FEST: Det er enormt mange festglade mennesker som samler seg under en Eurovision-finale. Foto: Sara Johannessen Meek

– Liverpool er heldig nok til å være hjemmet til to av verdens største og best støttede fotballklubber; Liverpool og Everton. Dette betyr at fotball er en stor del av lokalkulturen der. Det betyr også at begge lag veksler med å ha hjemmekamper, noe som gjør at Merseyside-politiet konsekvent er opptatte med å administrere kampdag-operasjoner hver helg. Noen kamper krever økt polititilstedeværelse, som europeiske kamper, kamper mellom topplagene og oppgjør mot lokale rivaler (hovedsakelig lagene fra Manchester), sier han til TV 2, og fortsetter:

– Beslutningen om å planlegge Eurovision-finalen denne helgen unngår utfordringene forbundet med at Liverpool-fans booker en stor del av hotellrommene, men møter i stedet utfordringen med å administrere opplevelsen til reisende Manchester City-fans.

GLEDER SEG: Russel gleder seg stort over at sangkonkurransen skal arrangeres i hjemlandet hans. Foto: Line Haus/TV 2

Trolig blir kampen flyttet

Anslagsvis ser rundt 200 millioner TV-seere Eurovision-finalen hvert år. Finalen bidrar også til at enormt mange fans reiser til vertsbyen for å enten være publikum under arrangementet, eller oppleve folkefesten.

Derfor omtales Eurovision Song Contest ofte som «verdens største fest», ifølge The Guardian.

Russel tror at alle de tilreisende Eurovision-fansene vil gjøre at politiet får mer enn nok å gjøre uken sangkonkurransen arrangeres. Derfor tror han kampen etter all sannsynligvis blir flyttet fra standard avspark, altså lørdag kl. 15.00.

– Avgjørelsen for politiet og kringkasterne blir nå om de velger fredag kveld, lørdag ved lunsjtid, søndag ettermiddag eller mandag kveld.



Særlig et scenario skaper problemer

Tommy Kvarsvik, Manchestercity.no-redaktør, velger å ikke ta sorgene på forskudd:

– At Eurovision legges til Liverpool samme helg som Manchester City skal møte Everton på Goodison, tror jeg ikke kommer til å skape så store problemer for City. Nå er det jo ikke sikkert at kampen kommer til å bli utsatt heller. Everton – Manchester City er en kamp TV-selskapene i England med stor sannsynlighet kommer til å velge ut som TV-kamp.

Kvarsvik deler dermed synspunktet til Russel, om at den trolig blir lagt til en nærliggende dag, dersom kampen blir flyttet.

– Her spiller det jo litt inn om Manchester City skulle greie å ta seg til semifinalen i Champions League. Dersom de gjør det, og det blir bestemt at Citys andre semifinale skal spilles tirsdagen i uka etter, vil ikke kampen mot Everton kunne flyttes til søndagen, og da blir det større problemer.

Selv om Kvarsvik innrømmer at nevnte scenario er noe problematisk, velger han heller å tenke på det positive:

– Hvis kampen i verste fall må utsettes, er den positive siden ved det at City da får bedre tid mellom de to semifinalene i Champions League – hvis City er involvert der. Og det er selvsagt et stort «hvis». Uansett hvordan dette løses, tror jeg City har en så solid og bred stall at de takler fint det som måtte komme.

Nå tar Haaland-klippet av – sett av fem millioner

Helge V. Grunnevåg, leder i Everton Football Club Norway, mener det er å regne med at det arrangeres store arrangementer utenom fotballen.

– Jeg har ikke fått noen indikasjoner på at kampen blir flyttet. I hvert fall ikke enda, sier han i en e-post til TV 2, og fortsetter:

– Problemet med å utsette den er jo at det er liten tid igjen av sesongen og dermed begrenset med tidspunkter kampen kan spilles. Det er også veldig trist for de som skal reise til England og som skal på kampen. Mange har allerede bestilt fly, hotell osv.

Kampen mot Manchester City er planlagt i gameweek 36 av 38. Altså to uker før hele sesongen er over.

Nok et «what if»

Fin Ross Russel poengterer også at slik Manchester City spiller om dagen, har de en reell sjanse til å vinne Premier League.

Everton-kampen er som sagt planlagt mot slutten av Premier League-sesongen, noe som gjør at City potensielt sett kan spille om å vinne hele ligaen den aktuelle dagen.

Han poengterer at scenarioet hvor City vinner ligaen den aktuelle helgen er et stort «what if», men likevel noe arrangørene må tenke på.

Dersom City-fansen skulle feire et godt resultat den 13.mai, er ikke sjansen liten for at det hadde blitt kaotisk stemning – og dermed noe som krever ekstra politiressurser.

City-fansen har ved tidligere anledninger skapt overskrifter under bortebane-oppgjør, som da laget vant Premier League i 2021.

Da ble klubben bøtelagt med 260 000 pund, fordi fansen stormet inn på banen etter borteseieren mot Aston Villa, ifølge BBC.

Dette tilsvarer godt over 3 millioner norske kroner.