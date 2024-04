Ventet tre timer på hjelp: – Det sa pang

Enten man ferdes med bil, sykkel eller en elektrisk tohjuling, så er det på mange strekninger i hovedstaden nærmest med livet som innsats.

For like sikkert som at det særlig i Sør-Norge kan oppstå en ganske distinkt lukt på denne tiden av året, så popper det også frem en hel rekke store huller i veiene.

Huller som fører til skader på biler og annet kjøretøy for flere titalls tusen.

Og det er i de aller fleste tilfeller bilistene selv som må ta regningen.

– Vi mener regelverket praktiseres for strengt i dag, og mange får et standardsvar om at ikke «alle veier kan være i perfekt stand til enhver tid», sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard, til God kveld Norge.



Hun fortsetter:

– Det burde bli enklere å få erstatning hvis man får skade på bilen på grunn av dårlige veier. I dag er det for vanskelig å vinne frem, selv om man kan klage. Mange opplever å få avslag, eller bli sendt mellom veieier og entreprenør.



STRENGT: Pressesjef i NAF, Ingunn Handagard, mener det er for vanskelig for bilister å få erstatning når bilen blir ødelagt på dårlige veier. Foto: NAF

Betalte over fem tusen

En som har fått kjenne på de dårlige forholdene, og som har måttet bruke både tid og penger for å få ordnet opp i det, er tidligere snowboardkjører Silje Norendal (30).

I et brev til Bymiljøetaten i Oslo kommune, som God kveld Norge har fått innsyn i, skriver idrettsprofilen at hun i slutten av januar i år kjørte rett i et svært hull under broen ved politihuset på Grønland.

– Det sa pang og dekket mitt punkterte. Jeg satt i tre timer og ventet på veihjelp, forteller 30-åringen i brevet.



God kveld Norge har vært i kontakt med Norendal, som ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentar til saken.

PÅ RØD LØPER: Tidligere snowboardprofil Silje Norendal krever erstatning fra Oslo kommune. Her er hun fotografert under Idretssgallaen i 2023. Foto: Vegard Grøtt

Norendal skriver videre at regningen for nytt dekk kom på 5300 kroner.

Snowboardtalentet er langt ifra den eneste som har fått kjenne de elendige veiene på pengeboka.

Dyrere dekk og felger

Bymiljøetaten i Oslo bekrefter at de har fått flere henvendelser av denne typen, uten at de fører nøyaktig oversikt over antall.

– Generelt kan vi si at i takt med at dekk og felger blir dyrere, så øker antall henvendelser. Det henger også sammen med værforholdene. Etter strenge vintre som de vi har hatt nå er det flere hull i veiene, og da øker antall henvendelser, skriver pressevakt Hanne Sofie Fremstad i en epost til God kveld Norge.



TRAFF HULL: Norendal har sendt inn blant annet dette bilde for å dokumentere skaden på dekket. Foto: Privat

Hun presiserer videre:

– Vegnettet stilles til trafikantenes rådighet slik det er, uten at Bymiljøetaten påtar seg noen garanti for at veiene er uten feil eller mangler. At det kan konstateres skade som helt eller delvis skyldes veiens tilstand, betyr ikke at veimyndigheten automatisk blir erstatningsansvarlig.



En fjerdedel av Oslos kommunale veier har forfalt så mye at det haster med fornyelse. Det konkluderte en rapport utformet av Bymiljøetaten med, i 2022.

Rapporten slår videre fast at 18 prosent av veiene har «snarlig behov» for fornyelse, og over syv prosent en «kritisk uakseptabel standard».

Rune Gjøs, mobilitetsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo, har forståelse for at innbyggerne synes veiene er i for dårlig stand.

Krevende vintre

– Flere år med lave budsjettbevilgninger til vedlikehold og rehabilitering av veinettet, samt krevende vintre som har slitt ekstra hardt på veinettet vårt, har satt sine spor i form av hull og dårlige asfaltdekker mange steder, skriver han i en epost, og fortsetter:



– Det foreligger ingen ny beregning på dette per nå, men vi legger til grunn at resultatene fra rapporten fortsatt er gjeldende.

Nå håper kommunen at ekstra bevilgninger skal bidra til bedring.

– Det ble gjennom revidert budsjett 2023 gitt en tilleggsbevilgning på 50 millioner til reasfaltering og utbedring av skader etter fjorårets vinter. Dette har nok bidratt til å hindre et ytterligere forfall av veinettet, mener Gjøs.

Kommunen varsler videre ny kartlegging som skal startes opp i løpet av 2024, og som forventes ferdigstilt i 2025.



– I 2024 har vi planlagt stor aktivitet innenfor området, avslutter Gjøs.



HUMPETITTEN: Man skal ikke ha veldig høy fart på slike veier før det går galt. Også dette bildet er sendt inn av Silje Norendal til Oslo kommune. Foto: Privat

Henvist videre

Norendal bedyrer i sitt brev til kommunen at både hun og veihjelpen er overbevist om at dårlig vei ødela dekket hennes.

– Etter å ha tatt en titt på hullene i veien både før og etter bommen, rådet veihjelpen meg til å ta kontakt med dere. Det er tydelig for meg, veihjelpen og Volkswagen at hullet i veien utløste punkteringen av dekket mitt, fastslår Norendal.



Bymiljøetaten skriver i sitt svar til idrettsprofilen at hun må henvende seg til en annen instans i kommunen:

– Oslo gate er en trikkegate og i gater med trikkeskinner er det Sporveien som er ansvarlig for drift, vedlikehold og forvaltning. Vi ber dem derfor kontakte Sporveien som rett instans for denne henvendelsen.